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Песков: предложение о налоге на бездетность следует проанализировать

Он отметил, что детали инициативы Кремлю неизвестны

14 октября 2024, 13:27, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность. Как сообщает РИА Новости, детали инициативы Кремлю пока неизвестны, однако в этом вопросе требуется анализ.

"Важно знать детали предложения, что имеется в виду – нам неизвестно", – сказал Песков.

Он напомнил, что налог уже существовал в советское время и этот опыт следует изучить. Вместе с тем представитель главы государства отметил, что он вряд ли "имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", заключив, что выводы об этом должны делать специалисты.

Напомним, ранее директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять от 30 до 40 тысяч рублей. Кроме того, взыскивать деньги должны и с семей с одним ребенком, поскольку это "не полная детность".

Депутат Госдумы Виталий Милонов "разнес" Зубца за его высказывания. По его мнению, экономист выступил с таким предложением лишь для того, чтобы прорекламировать свой институт.

Происшествия

Комментарии 6

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Гость

13:45:02 14-10-2024

Нужно ввести налог на бедность. Быть бедным станет невыгодно, и все разбогатеют.

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стоун

13:51:26 14-10-2024

он еще и анализировать собрался.
вон лучше налоги с депутатов и олигархов трясите чем с бедняков, нам итак жить не на что с такими ценами, а ваши олигархуши живут на широкую ногу.

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Гость

14:13:13 14-10-2024

он сказал что это вряд-ли повлияет положительно а депутаты сказали не пугать людей всякой фигнёй

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Гость

14:45:08 14-10-2024

техосмотр пишут что вернут. Всё им мало...

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Гость

15:27:54 14-10-2024

Гость (14:45:08 14-10-2024) техосмотр пишут что вернут. Всё им мало...... Техосмотр, на самом деле, не повредит... как и запрет ездить на всяком дерьме ржавом. Не можешь привести в порядок ТС- ходи пешком и не создавай опасных ситуаций для нормальных людей.

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Гость

10:00:38 15-10-2024

Пусть анализируют, решают, принимают этот закон у себя в Москве. Там и доходы другие, от пенсии до снабжения...Все туда.

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