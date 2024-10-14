Песков: предложение о налоге на бездетность следует проанализировать

Он отметил, что детали инициативы Кремлю неизвестны

14 октября 2024, 13:27, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность. Как сообщает РИА Новости, детали инициативы Кремлю пока неизвестны, однако в этом вопросе требуется анализ.

"Важно знать детали предложения, что имеется в виду – нам неизвестно", – сказал Песков.

Он напомнил, что налог уже существовал в советское время и этот опыт следует изучить. Вместе с тем представитель главы государства отметил, что он вряд ли "имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", заключив, что выводы об этом должны делать специалисты.

Напомним, ранее директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять от 30 до 40 тысяч рублей. Кроме того, взыскивать деньги должны и с семей с одним ребенком, поскольку это "не полная детность".

Депутат Госдумы Виталий Милонов "разнес" Зубца за его высказывания. По его мнению, экономист выступил с таким предложением лишь для того, чтобы прорекламировать свой институт.