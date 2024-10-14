Песков: предложение о налоге на бездетность следует проанализировать
Он отметил, что детали инициативы Кремлю неизвестны
14 октября 2024, 13:27, ИА Амител
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение ввести в России налог на бездетность. Как сообщает РИА Новости, детали инициативы Кремлю пока неизвестны, однако в этом вопросе требуется анализ.
"Важно знать детали предложения, что имеется в виду – нам неизвестно", – сказал Песков.
Он напомнил, что налог уже существовал в советское время и этот опыт следует изучить. Вместе с тем представитель главы государства отметил, что он вряд ли "имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию", заключив, что выводы об этом должны делать специалисты.
Напомним, ранее директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что налог на бездетность должен составлять от 30 до 40 тысяч рублей. Кроме того, взыскивать деньги должны и с семей с одним ребенком, поскольку это "не полная детность".
Депутат Госдумы Виталий Милонов "разнес" Зубца за его высказывания. По его мнению, экономист выступил с таким предложением лишь для того, чтобы прорекламировать свой институт.
13:45:02 14-10-2024
Нужно ввести налог на бедность. Быть бедным станет невыгодно, и все разбогатеют.
13:51:26 14-10-2024
он еще и анализировать собрался.
вон лучше налоги с депутатов и олигархов трясите чем с бедняков, нам итак жить не на что с такими ценами, а ваши олигархуши живут на широкую ногу.
14:13:13 14-10-2024
он сказал что это вряд-ли повлияет положительно а депутаты сказали не пугать людей всякой фигнёй
14:45:08 14-10-2024
техосмотр пишут что вернут. Всё им мало...
15:27:54 14-10-2024
Гость (14:45:08 14-10-2024) техосмотр пишут что вернут. Всё им мало...... Техосмотр, на самом деле, не повредит... как и запрет ездить на всяком дерьме ржавом. Не можешь привести в порядок ТС- ходи пешком и не создавай опасных ситуаций для нормальных людей.
10:00:38 15-10-2024
Пусть анализируют, решают, принимают этот закон у себя в Москве. Там и доходы другие, от пенсии до снабжения...Все туда.