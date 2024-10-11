В российском обществе продолжается бурное обсуждение возможного введения налога на бездетность. К депутатам, предлагающим наказывать россиян рублем за отсутствие детей, присоединились и экономисты. Они подсчитывают, каким должен быть размер налога. Один из специалистов убежден, что бездетные россияне должны платить не меньше 30 тысяч рублей.
О том, действительно ли размер возможного налога на бездетность составит 30-40 тысяч рублей, – в материале amic.ru.
1
С чего все взяли, что налог на бездетность будет составлять 30-40 тысяч рублей?
Такой размер налога назвал правильным директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец в эфире телеканала НТВ. По его мнению, на решение демографических проблем в России нужны триллионы рублей, а потому и сумма налога на бездетность, взимаемая с граждан, должна быть внушительной.
2
Правда ли, что налог на бездетность будут платить и семьи с одним ребенком?
По мнению Зубца, в семьях с одним ребенком "не полная детность", а потому они тоже должны платить налог, но в уменьшенном размере. Кроме того, экономист убежден, что платить налог должны и те, кто не может иметь детей по состоянию здоровья.
3
Стоит ли воспринимать эти высказывания всерьез?
Пока нет. Это лишь мнение экономиста, который не имеет никакого отношения к законотворчеству.
Более того, в том же эфире предложение своего коллеги раскритиковал экономист Алексей Кричевский. Он напомнил, что сегодня 40 тысяч рублей – это обычная месячная зарплата в регионах, а на селе платят еще меньше. Так что идею установить такой запредельно высокий размер налога он считает возмутительной. А еще возмутительнее, по мнению Кричевского, облагать налогом семьи, которые уже воспитывают ребенка, испытывая серьезную финансовую нагрузку.
"Тогда вопрос: эти 30-40 тысяч в месяц государство должно полностью перечислять на счета многодетных семей, получается? Или большая часть уйдет на зарплату таким вот инженерам сочнейших мыслей?" – уколол экономист Зубца.
Как на предложение взимать налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей отреагировали в Госдуме?
Депутат Госдумы Виталий Милонов "разнес" Зубца за его высказывания. По его мнению, экономист выступил с таким предложением лишь для того, чтобы прорекламировать свой институт. А также выразил надежду, что по другим экономическим вопросам у Зубца "более продуманные" решения.
5
Почему все вообще заговорили о введении налога на бездетность?
В 2024 году уже несколько раз известные люди высказывали идею возвращения налога на бездетность, который был в СССР. Совсем недавно с этой инициативой выступили депутаты Госдумы Евгений Федоров и Андрей Гурулев.
6
Если об этом говорят депутаты, значит, налог на бездетность скоро действительно введут?
Нет. Во-первых, многие коллеги депутатов высказали сомнения по поводу их предложения. Так, Нина Останина в беседе с amic.ru заявила, что введение налога обернется лишь массовыми недовольствами граждан.
Тот же Виталий Милонов подчеркнул, что никаких подобных инициатив в Госдуме всерьез не обсуждают.
А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и вовсе призвал своих коллег тщательно продумывать предложения, прежде чем их озвучивать.
"Постоянно говорим нашим коллегам-депутатам: вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество. Это крайности", – сказал он в ходе "Делового завтрака" в редакции "Российской газеты".
15:20:13 11-10-2024
Как всегда это заброс "лакмусовой бумаги" в население для проверки концепции (как мне кажется) и уже от реакции будет зависеть насколько прорабатывать эту мысль дальше. Но даже на таком этапе идеи конечно хочется от экономистов получить информацию о том сколько стоит доведение инфраструктуры (садики, школы, секции, больницы, вузы и т.д.) до состояния принять ожидаемое от такой "мотивации" к увеличению рождаемости детей. Быть может это поможет как-то придумать альтернативные способы улучшения качества жизни людей и они (мы) сами решим увеличить кол-во карапузов в доме
15:22:13 11-10-2024
За тунеядство и бродяжничество еще впаяют инициативу скоро.
15:49:28 11-10-2024
Гость (15:22:13 11-10-2024) За тунеядство и бродяжничество еще впаяют инициативу скоро. ...
Не совсем понятно, как можно быть тунеядцем в капиталистическом государстве. Ты либо зарабатываешь деньги (хотя бы только лишь с точки зрения закона), либо умираешь с голоду.
12:47:42 12-10-2024
Гость (15:22:13 11-10-2024) За тунеядство и бродяжничество еще впаяют инициативу скоро. ..Давно пора!!!
15:51:51 11-10-2024
Каждый гражданин имеет равные права и обязанности. Право на льготную ипотеку имеет все граждане? А еще понравилось: экономист сказал, что зарплата в городах обычно 30-40 тысяч, пожалуй это действительно правда. А не то, что вещает правительство
16:10:31 11-10-2024
Половина молодежи и так уехала, остальных разгоним такими инициативами.
16:17:05 11-10-2024
Электрик (16:10:31 11-10-2024) Половина молодежи и так уехала, остальных разгоним такими и... Кто куда уехал ? Проспись, все тут, за исключением кучки трусливой пены
16:23:59 11-10-2024
Налог - это поборы за наличие чего-то. А тут придумывают налог за отсутствие.
16:30:42 11-10-2024
Посчитайте сначала сколько в стране не замужних.
19:49:16 11-10-2024
А давайте еще налог введем на не дающих телок? Не дала - пусть платит.
Совсем крыша поехала?
Вы условия создайте чтобы можно было рожвать - сами нарожает.
А когда одному ума дать не можешь, в сад не попасть, в школу не попасть, а от того что попал толку мало - качество обучения -днище.
Далее сложнее, где им жить? как обуспечить детей жильем?
Или государство интересует только выращивание детей до 18 лет, чтобы в ружье и в окопы?
20:18:46 11-10-2024
Это предложил экономист чтобы многодетных мигрантов обеспечивать. Как быть тем у кого республиканский МРОТ 14654рублей и это в 2024 г.
11:47:24 18-10-2024
Пусть тогда еще и люди, имеющие много жилья, платят налог, который пойдет на поддержку тех людей, у кого нет жилья или не может себе позволить его приобретение