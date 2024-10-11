Некоторые экономисты считают, что платить должны даже семьи с одним ребенком

11 октября 2024, 15:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В российском обществе продолжается бурное обсуждение возможного введения налога на бездетность. К депутатам, предлагающим наказывать россиян рублем за отсутствие детей, присоединились и экономисты. Они подсчитывают, каким должен быть размер налога. Один из специалистов убежден, что бездетные россияне должны платить не меньше 30 тысяч рублей.

О том, действительно ли размер возможного налога на бездетность составит 30-40 тысяч рублей, – в материале amic.ru.

1 С чего все взяли, что налог на бездетность будет составлять 30-40 тысяч рублей? Такой размер налога назвал правильным директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец в эфире телеканала НТВ. По его мнению, на решение демографических проблем в России нужны триллионы рублей, а потому и сумма налога на бездетность, взимаемая с граждан, должна быть внушительной.

2 Правда ли, что налог на бездетность будут платить и семьи с одним ребенком? По мнению Зубца, в семьях с одним ребенком "не полная детность", а потому они тоже должны платить налог, но в уменьшенном размере. Кроме того, экономист убежден, что платить налог должны и те, кто не может иметь детей по состоянию здоровья.

3 Стоит ли воспринимать эти высказывания всерьез? Пока нет. Это лишь мнение экономиста, который не имеет никакого отношения к законотворчеству. Более того, в том же эфире предложение своего коллеги раскритиковал экономист Алексей Кричевский. Он напомнил, что сегодня 40 тысяч рублей – это обычная месячная зарплата в регионах, а на селе платят еще меньше. Так что идею установить такой запредельно высокий размер налога он считает возмутительной. А еще возмутительнее, по мнению Кричевского, облагать налогом семьи, которые уже воспитывают ребенка, испытывая серьезную финансовую нагрузку. "Тогда вопрос: эти 30-40 тысяч в месяц государство должно полностью перечислять на счета многодетных семей, получается? Или большая часть уйдет на зарплату таким вот инженерам сочнейших мыслей?" – уколол экономист Зубца.

4 Как на предложение взимать налог на бездетность в размере 30-40 тысяч рублей отреагировали в Госдуме? Депутат Госдумы Виталий Милонов "разнес" Зубца за его высказывания. По его мнению, экономист выступил с таким предложением лишь для того, чтобы прорекламировать свой институт. А также выразил надежду, что по другим экономическим вопросам у Зубца "более продуманные" решения.

5 Почему все вообще заговорили о введении налога на бездетность? В 2024 году уже несколько раз известные люди высказывали идею возвращения налога на бездетность, который был в СССР. Совсем недавно с этой инициативой выступили депутаты Госдумы Евгений Федоров и Андрей Гурулев.