Песков прокомментировал данные об аудиозаписи с разговором немецких военных

Ранее сообщалось, что военнослужащие обсуждали подготовку к скрытому удару по Крымскому мосту

01 марта 2024, 17:30, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему пока неизвестно о содержании аудиозаписи с разговором немецких военных, готовящих взрыв на Крымском мосту, сообщает РИА Новости.

"Мы не знаем ничего об этом содержании. Я не знаю, доступна ли эта запись. Наверное, как будет доступна, послушаем", – сказал Песков.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о 40-минутной аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают подготовку к скрытому удару по Крымскому мосту.

Она также подчеркнула, что на записи военнослужащие заявили, что их американские и британские коллеги давно напрямую участвуют в конфликте против России.