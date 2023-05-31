Песков прокомментировал слова Кадырова о необходимости ввести военное положение

Ранее Кадыров заявил, что после атаки дронов по Москве необходимо объявлять соответствующий режим

31 мая 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Никаких обсуждений о введении военного положения в России после атаки дронов на Москву не ведётся. Как сообщает РИА Новости, так предложение главы Чечни Рамзана Кадырова прокомментировал официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Ранее Кадыров заявил, что после атаки дронов по Москве необходимо объявлять военное положение.

Песков подчеркнул, что никаких обсуждений на этот счёт не идёт.

"Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на этот счёт не принималось", – подчеркнул он.

Напомним, что утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это был ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений, который был нанесён несколько дней назад.