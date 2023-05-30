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Из-за атаки беспилотников на Москву возбудили уголовное дело по статье "Теракт"

Сейчас расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства

30 мая 2023, 18:54, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Теракт" после атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Сейчас расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В установлении всех обстоятельств и виновных также задействованы специалисты судебно-экспертного центра.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это был ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений.

Глава государства Владимир Путин получал всю информацию без каких-либо задержек.

Москва
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Комментарии 6

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Гость

20:15:03 30-05-2023

Очередной виски состряпали. А как планы будете выполнять, с американскими сенаторами и с украинскими беспилотниками ?

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Гость

07:28:54 31-05-2023

Эффективней возбуждать производство гиперзвука

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Гость

08:41:14 31-05-2023

всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили --- Так все таки, 8 задействовано, 3 подавили, 5 сбили, что тогда атаковало дома?

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Гость

08:43:28 31-05-2023

Гость (08:41:14 31-05-2023) всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось... Скорее всего подавленные РЭБ в дома врезались

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Гость

10:39:05 31-05-2023

Гость (08:41:14 31-05-2023) всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось... Они летели то явно не в дома, средства РЭБ сработали, беспилотники управление потеряли, вот и влетели куда уж попало. Мозги то включай, если есть...

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Гость

11:30:38 31-05-2023

Гость (10:39:05 31-05-2023) Они летели то явно не в дома, средства РЭБ сработали, беспил... Так нету, потому и спрашиваю, мозговитых!)

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