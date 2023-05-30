Из-за атаки беспилотников на Москву возбудили уголовное дело по статье "Теракт"

Сейчас расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства

30 мая 2023, 18:54, ИА Амител

Фото: amic.ru

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Теракт" после атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Сейчас расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В установлении всех обстоятельств и виновных также задействованы специалисты судебно-экспертного центра.

Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это был ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений.

Глава государства Владимир Путин получал всю информацию без каких-либо задержек.