Из-за атаки беспилотников на Москву возбудили уголовное дело по статье "Теракт"
Сейчас расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства
30 мая 2023, 18:54, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ "Теракт" после атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Сейчас расследованием занимаются опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В установлении всех обстоятельств и виновных также задействованы специалисты судебно-экспертного центра.
Напомним, что утром Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны заявляли, что всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили с помощью ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это был ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений.
Глава государства Владимир Путин получал всю информацию без каких-либо задержек.
20:15:03 30-05-2023
Очередной виски состряпали. А как планы будете выполнять, с американскими сенаторами и с украинскими беспилотниками ?
07:28:54 31-05-2023
Эффективней возбуждать производство гиперзвука
08:41:14 31-05-2023
всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось подавить РЭБ, ещё пять сбили --- Так все таки, 8 задействовано, 3 подавили, 5 сбили, что тогда атаковало дома?
08:43:28 31-05-2023
Гость (08:41:14 31-05-2023) всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось... Скорее всего подавленные РЭБ в дома врезались
10:39:05 31-05-2023
Гость (08:41:14 31-05-2023) всего в атаке было задействовано восемь дронов – три удалось... Они летели то явно не в дома, средства РЭБ сработали, беспилотники управление потеряли, вот и влетели куда уж попало. Мозги то включай, если есть...
11:30:38 31-05-2023
Гость (10:39:05 31-05-2023) Они летели то явно не в дома, средства РЭБ сработали, беспил... Так нету, потому и спрашиваю, мозговитых!)