Докуда смогут долететь дальнобойные ракеты, которыми Украина хочет бить по России?

По информации СМИ, западные страны намерены разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России

12 сентября 2024, 14:05, ИА Амител

Ракеты / Фото: фотобанк unsplash.com

Западные страны хотят разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. По информации западных изданий, британцы уже дали разрешение на их использование. Также, по сообщениям СМИ, и США планируют позволить ВСУ использовать свои ракеты ATACMS для ударов по РФ. Amic.ru рассказывает, что это за ракеты и долетят ли они до Сибири.

Что произошло?

Газета The Guardian со ссылкой на свои источники пишет, что британцы позволили ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Издание сообщает, что согласие британцы на это уже дали. Официально об этом планировали объявить 13 сентября, однако заявление сочли слишком провокационным.

Bloomberg пишет, что в Вашингтоне хотят, чтобы сначала президент Украины Владимир Зеленский изложил стратегию ударов вглубь России, а уже потом США разрешили Украине бить по России оружием большой дальности.

Американский телеканал ABC сообщил, что Зеленский уже передал госсекретарю Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкену список целей на территории России, пишет "Московский комсомолец".

Кроме того, корреспондент американского издания Axios Джулигрейс Бруфке сообщил о том, что США планируют позволить украинской армии использовать ракеты ATACMS для ударов по России, пишет "Коммерсантъ".

Сам Зеленский 11 сентября сказал, что решение о применении дальнобойных ракет зависит от "оптимизма" западных союзников Украины, информирует "Газета.ru".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, вероятно, решение об использовании западных дальнобойных ракет уже принято, и сейчас в СМИ ведется "информационная кампания по формализации уже принятого решения", приводит его слова телеграм-канал радио "Маяк".

Ракета Storm Shadow / Фото: wikipedia.org

Что это за ракеты?

Storm Shadow – это англо-французские высокоточные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования. Боеголовка была принята на вооружение в 2001 году, одна такая стоит более трех миллионов долларов. Максимальная скорость – до тысячи километров в час, а высота – 30-40 метров.

Ракета весит около 1300 килограммов, диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла – 3 метра. Среди предполагаемых целей – командные пункты, пункты управления и связи, аэродромы, электростанции, корабли и подводные лодки, мосты и другие стратегические объекты высокой ценности.

Ракета программируется перед запуском, после запуска ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение, информацию о цели также нельзя изменить. При этом ракету трудно заметить и сбить.

Сейчас такое вооружение используют Великобритания, Франция, Египет, Индия, Италия, Катар, Саудовская Аравия и Украина. Последней ракеты передала Великобритания в мае 2023 года.

Что касается американских ракет ATACMS класса "земля – земля", то сейчас используются четыре их типа, существует несколько модификаций с разной дальностью стрельбы. Все они оборудованы твердотопливным двигателем. Для их запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS (на колесном шасси, одна ракета) и M270 MLRS (на гусеничном шасси, две ракеты).

Ракету начали эксплуатировать еще с 1991 года.

Запуск ракеты ATACMS/ Фото: wikipedia.org

Докуда долетят ракеты?

С самолета ракета Storm Shadow может улететь на расстояние до 560 км. До Барнаула от Украины – более трех тысяч километров, то есть досюда или до Новосибирска с Красноярском она не долетит. Не достигнет она даже Екатеринбурга или Перми. Однако способна долететь до Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Курска и других городов западной части России.

У ракет ATACMS дальность применения поменьше – до 300 км в зависимости от модификации. Максимум эти ракеты смогут долететь до Смоленска, Липецка, Воронежа, Ростова-на-Дону и других городов. До Москвы, а тем более до Урала или Сибири, ATACMS не долетит.

Украинцы уже применяли Storm Shadow?

Да. Когда Украине дали ракеты Storm Shadow, ВСУ получили возможность бить на расстояние около 250 км, вглубь территорий Донбасса. Украина била ракетами по объектам в Крыму – например, по Севастополю и Керчи. ATACMS ВСУ тоже неоднократно применяли по объектам в ЛНР и ДНР.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" / Фото: structure.mil.ru

А что есть у России?

Ракеты ATACMS и Storm Shadow являются целью зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", пишет RTVI. Дальность обнаружения такой системы – до 600 км, одновременно средства ПВО могут сопровождать до 300 целей. Есть у российской армии системы "Панцирь-С1/СМ" и "Бук", которые могут сбивать воздушные цели.

Что касается ракет, то у России есть крылатые ракеты "Калибр". Ее максимальная дальность – свыше 500 км с суши.