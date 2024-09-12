Докуда смогут долететь дальнобойные ракеты, которыми Украина хочет бить по России?
По информации СМИ, западные страны намерены разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России
12 сентября 2024, 14:05, ИА Амител
Западные страны хотят разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. По информации западных изданий, британцы уже дали разрешение на их использование. Также, по сообщениям СМИ, и США планируют позволить ВСУ использовать свои ракеты ATACMS для ударов по РФ. Amic.ru рассказывает, что это за ракеты и долетят ли они до Сибири.
Что произошло?
Газета The Guardian со ссылкой на свои источники пишет, что британцы позволили ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Издание сообщает, что согласие британцы на это уже дали. Официально об этом планировали объявить 13 сентября, однако заявление сочли слишком провокационным.
Bloomberg пишет, что в Вашингтоне хотят, чтобы сначала президент Украины Владимир Зеленский изложил стратегию ударов вглубь России, а уже потом США разрешили Украине бить по России оружием большой дальности.
Американский телеканал ABC сообщил, что Зеленский уже передал госсекретарю Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкену список целей на территории России, пишет "Московский комсомолец".
Кроме того, корреспондент американского издания Axios Джулигрейс Бруфке сообщил о том, что США планируют позволить украинской армии использовать ракеты ATACMS для ударов по России, пишет "Коммерсантъ".
Сам Зеленский 11 сентября сказал, что решение о применении дальнобойных ракет зависит от "оптимизма" западных союзников Украины, информирует "Газета.ru".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, вероятно, решение об использовании западных дальнобойных ракет уже принято, и сейчас в СМИ ведется "информационная кампания по формализации уже принятого решения", приводит его слова телеграм-канал радио "Маяк".
Что это за ракеты?
Storm Shadow – это англо-французские высокоточные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования. Боеголовка была принята на вооружение в 2001 году, одна такая стоит более трех миллионов долларов. Максимальная скорость – до тысячи километров в час, а высота – 30-40 метров.
Ракета весит около 1300 килограммов, диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла – 3 метра. Среди предполагаемых целей – командные пункты, пункты управления и связи, аэродромы, электростанции, корабли и подводные лодки, мосты и другие стратегические объекты высокой ценности.
Ракета программируется перед запуском, после запуска ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение, информацию о цели также нельзя изменить. При этом ракету трудно заметить и сбить.
Сейчас такое вооружение используют Великобритания, Франция, Египет, Индия, Италия, Катар, Саудовская Аравия и Украина. Последней ракеты передала Великобритания в мае 2023 года.
Что касается американских ракет ATACMS класса "земля – земля", то сейчас используются четыре их типа, существует несколько модификаций с разной дальностью стрельбы. Все они оборудованы твердотопливным двигателем. Для их запуска нужны пусковые установки М142 HIMARS (на колесном шасси, одна ракета) и M270 MLRS (на гусеничном шасси, две ракеты).
Ракету начали эксплуатировать еще с 1991 года.
Докуда долетят ракеты?
С самолета ракета Storm Shadow может улететь на расстояние до 560 км. До Барнаула от Украины – более трех тысяч километров, то есть досюда или до Новосибирска с Красноярском она не долетит. Не достигнет она даже Екатеринбурга или Перми. Однако способна долететь до Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Воронежа, Волгограда, Белгорода, Курска и других городов западной части России.
У ракет ATACMS дальность применения поменьше – до 300 км в зависимости от модификации. Максимум эти ракеты смогут долететь до Смоленска, Липецка, Воронежа, Ростова-на-Дону и других городов. До Москвы, а тем более до Урала или Сибири, ATACMS не долетит.
Украинцы уже применяли Storm Shadow?
Да. Когда Украине дали ракеты Storm Shadow, ВСУ получили возможность бить на расстояние около 250 км, вглубь территорий Донбасса. Украина била ракетами по объектам в Крыму – например, по Севастополю и Керчи. ATACMS ВСУ тоже неоднократно применяли по объектам в ЛНР и ДНР.
А что есть у России?
Ракеты ATACMS и Storm Shadow являются целью зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", пишет RTVI. Дальность обнаружения такой системы – до 600 км, одновременно средства ПВО могут сопровождать до 300 целей. Есть у российской армии системы "Панцирь-С1/СМ" и "Бук", которые могут сбивать воздушные цели.
Что касается ракет, то у России есть крылатые ракеты "Калибр". Ее максимальная дальность – свыше 500 км с суши.
14:18:59 12-09-2024
чё вы нам лапшу на уши вешаете!!!???
до туда долетит... до туда не долетит...!!!
Один факт того что она (ракета) вообще залетела на территорию РОССИИ!!!!!! это уже катастрофа!!!!!!!
всех кто это допустил на расстрел!!!!!!
Всё больше и больше понимаю 37-38 года!!!!!!!
15:39:13 12-09-2024
Что-то у нас защита не с тем знаком, может аккумулятор где переполюсовали?
16:00:44 12-09-2024
Это смотря откуда их будут запускать, "птички" , что были сбиты в Мурманской области неизвестно откуда прилетели.
16:28:37 12-09-2024
Гость (16:00:44 12-09-2024) Это смотря откуда их будут запускать, "птички" , что были сб... Милое дело!?
Сидеть рассуждать откуда нас убивать будут...!?
16:21:11 12-09-2024
Они сейчас на ракеты повесят украинскую символику и будут тренироваться бить по нашим крупным городам. Пока обычной взрывчаткой. И это говорит о том что они прощупывают систему пво перед тем как поставят на эти ракеты термоядерные боеголовки и запустят их когда мы расслабимся и не будем этого ожимдать а будем думать что вот летит очередная ракета с обычной взрывчаткой - а у них будут водородные бомбы. Это метод внезапного первого обезоруживающего удара. Потом они безнаказанно уже начнут массово жечь наши города термоядом если первый удар по нам проканает. Это вопрос решенный
16:24:28 12-09-2024
вобщем я это к чему - надо начинать уже гасить нато, гасить спутники,бвзы американские сначала в приграничных странах и обычным оружием и готовиться применять по европе и британцам термояд.
Применять придется иначе нам всем придет кирдык
22:56:34 12-09-2024
Гость (16:24:28 12-09-2024) вобщем я это к чему - надо начинать уже гасить нато, гасить ... Лечись, болезный.
21:52:10 14-09-2024
Гость (16:24:28 12-09-2024) вобщем я это к чему - надо начинать уже гасить нато, гасить ... в общем чеши в лаптях на вашингтон
16:36:01 12-09-2024
ВЫПУСТИЛИ ПАР? ПОЛЕГЧАЛО? НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ЭТИ ПУГАЛКИ, ГОВОРИТЬ НЕ ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ )
23:29:04 12-09-2024
- "Ракета весит около 1300 килограммов, диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла – 3 метра. Среди предполагаемых целей – командные пункты, пункты управления и связи, аэродромы, электростанции, корабли и подводные лодки, мосты и другие стратегические объекты высокой ценности." Вот Песков говорит, что они будут бить по социальным объектам.... Кто врет? Я, никогда не верил Пескову.
09:56:35 13-09-2024
Гость (23:29:04 12-09-2024) - "Ракета весит около 1300 килограммов, диаметр корпуса сост... подводные лодки,"Войны точно ядерной хотят.да никто не позволит им итсреблять ..самолеты и подводные лодки..оин реально думают хитрожопые что безнаказанно будут лупить по России униитчодая ее стратегические объекты по сути уничтожая нашу безопасность в 0 и после нас голыми руками бери?не будет этого ..вот этого не будет, так не бывает слишком просто.Так что если они думают на халяву Россию мочить..то зряРосия во все времена резко удивляла..тут главное лишить 5 колону рычагов на армию.
12:10:17 13-09-2024
Михаил (09:56:35 13-09-2024) подводные лодки,"Войны точно ядерной хотят.да никто не позво... и после нас голыми руками бери? Зачем нас брать голыми руками? мы и так все отдаем врагам за бесценок.
12:35:28 13-09-2024
Гость (12:10:17 13-09-2024) и после нас голыми руками бери? Зачем нас брать голыми рукам... Зачем нас брать голыми руками? Этого обыватель понять не может, адский телевизор и прочие утюги, лишает их разума. Есть закон, если Бог желает наказать, в данном случае страну, то Он лишает ее разума, а это "песец".
08:44:27 13-09-2024
способна долететь до Москвы -- ну вот