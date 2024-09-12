Будут бить? Британия разрешила ВСУ наносить удары вглубь России

Наблюдатели ожидают эскалации конфликта и оценивают возможности российской ПВО

12 сентября 2024, 14:11, ИА Амител

Флаг Великобритании / Фото: unsplash.com

Ситуация вокруг украинского конфликта в ближайшее время может радикально измениться – западные страны уже склоняются к тому, чтобы санкционировать ВСУ атаки по объектам на российской территории. Во всяком случае подобное разрешение уже получено от Лондона, как пишут некоторые СМИ. Amic.ru собрал наиболее важные публикации и оценки наблюдателей – как же меняются позиции союзников Киева относительно использования дальнобойных боеприпасов.

Ракетные удары раскалывают Белый дом

Британские власти разрешили Украине наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России, утверждает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве страны.

Издание также пишет, что аналогичный шаг в ближайшее время может предпринять и Вашингтон.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен самым решительным образом намекнул на то, что Белый дом собирается снять свои ограничения в отношении Украины на использование оружия дальнего радиуса действия, поставляемого Западом, по ключевым военным объектам на территории России, и это решение, как предполагается, уже было принято в частном порядке", – говорится в публикации.

В Киеве Блинкен выступил вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. Он сообщил, что Соединенные Штаты "с самого первого дня" были готовы "адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя на Украине".

"Мы продолжим это делать", – приводит газета высказывание американского чиновника.

В то же время британские политики, не принадлежащие к "высшей лиге" королевства, уже осудили данное решение. Так, лидер небольшой партии "Наследие" Дэвид Куртен считает, что этот шаг может втянуть США и Великобританию в большую войну. Согласие на эскалацию "станет актом войны со стороны режимов президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера", написал политик в сети Х.

Другая британская газета – Financial Times – пишет, что в Белом доме наблюдается самый настоящий раскол. Некоторые влиятельные лица выступают за нанесение ударов по дальним целям в России, другие высказываются резко против, поскольку опасаются эскалации. В частности, такого поворота событий не желают в Пентагоне.

Пентагон и разведка против

"В то время как государственный департамент США более восприимчив к аргументам Украины и многих ее западных союзников, Пентагон и разведывательное сообщество США предостерегают от использования оружия дальнего радиуса действия в российском тылу", – говорится в материале Financial Times.

Агентство Bloomberg сообщает, что "президент Джо Байден подробнее обсудит этот вопрос, когда встретится с премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне".

"США и Великобритания дали понять, что они открыты для просьбы Украины использовать предоставленное Западом оружие для более глубокого проникновения в Россию, несмотря на опасения, что это может привести к дальнейшей эскалации конфликта, который продолжается уже третий год", – говорится в материале агентства.

"Решения уже приняты"

На возможное решение США и Великобритании уже отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший на брифинге, что проведение СВО является ответом на возможные украинские удары вглубь России. Он не сомневается, что "все эти решения уже приняты".

"Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ ведется информационная кампания по формализации уже принятого решения", – отметил пресс-секретарь Путина.

По его мнению, такого рода действия кураторов Киева лишний раз убеждают в правильности решения руководства РФ о начале СВО.

"Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом, является лишним подтверждением оправданности и необходимости специальной военной операции", – сказал Песков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что заявления американской стороны о снятии ограничений для Киева на ракетные удары являются попытками психологически воздействовать на Москву. В то же время эти высказывания – безусловный шаг в сторону эскалации конфликта, убежден замминистра иностранных дел.

"Вашингтон тотально контролирует Киев, и, без сомнения, ни один шаг со стороны киевского режима не может быть сделан без благословения или помощи во всех ее проявлениях со стороны США и других западных союзников", – приводит ТАСС слова Рябкова.

Глава Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале, что "решение об ударах по территории России явно готовится".

"Слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний. Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через "Гардиан" не случаен. Идет подготовка общественного мнения", – утверждает сенатор.

Ответить "ядеркой"

Представители российского экспертного сообщества также ответили на предполагаемое решение ведущих западных стран. Так, один из влиятельных политологов страны (имеющий, как утверждают источники, едва ли не прямой выход на президента Владимира Путина), почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов в интервью "Коммерсанту" выразил мнение, что Москва вполне может жестко отреагировать на изменение подхода Лондона и Вашингтона.

"Настало время заявить, что на любые массированные удары по нашей территории мы имеем право ответить ядерным ударом. Это касается и любых захватов нашей территории", – сказал Караганов.

Он убежден: Вашингтон намеренно вводит в заблуждение мировую общественность, что его "ядерные гарантии распространяются на их союзников".

"В период холодной войны США допускали, что мы можем рвануть на Запад танковыми колоннами через Германию, прикрываясь ядерным оружием, и единственным сценарием ответа, который они на этот случай отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии. Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений", – заявил Караганов.

Именно поэтому Россия должна быть готова ударить "по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине", сделал вывод почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Политолог Сергей Марков оценивает в своем телеграм-канале предлог, выбранный западными странами для разжигания военного конфликта:

"Именно передача иранских ракет России выбрана США в качестве предлога для решения о передаче ВСУ крупной партии дальнобойных ракет с разрешением бить ими по далеким от границы регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург".

"Загоняют в точку невозврата"

В то же время "западные спонсоры хотят понять, есть ли стратегические действия, ради которых стоит рисковать выходом на новый уровень эскалации с Россией", заявил "Абзацу" профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

"Стоит ли давать разрешение на использование ракет, которые уже явно завезены на Украину, или этого не стоит делать? Возможно, все было нацелено на то, чтобы разыграть захват территории России, Курской области, в надежде на некий политический процесс, который позволил бы Киеву относительно спокойно, находясь внутри переговорного процесса, со снижением эскалации дожить до весны", – рассуждает аналитик.

Он также считает, что решение США и Британии позволит режиму Зеленского шантажировать своих партнеров.

"Киев имеет возможность совершать дестабилизирующие действия и загонять американцев за точку невозврата в эскалации конфликта без согласования. При этом рычаги воздействия США на киевский режим до января 2025 года имеют крайне ограниченную эффективность", – заявляет Евстафьев.

Военный эксперт Дмитрий Корнев напомнил "Известиям", что в распоряжении ВСУ имеются ракеты типа ATACMS с дальностью действия до 300 км, крылатые ракеты JASSM с дальностью до 370 км и их модификация ER с дальностью около 1000 км, а также Storm Shadow и SCALP-EG с дальностью 560 км.