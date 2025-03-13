Песков: Путину доложили о начале завершающей стадии освобождения Курской области

Глава государства 12 марта посетил один из командных пунктов

13 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Владимир Путин в Курской области / Фото: kremlin.ru

Командование группировки войск "Север" доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении операции по освобождению Курской области в завершающую стадию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы "Север", заместителя командующего группировки "Север", которые доложили Верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков", – рассказал подробности Песков.

Напомним, что 12 марта Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему, что ВС РФ освободили более 86% от площади, занятой противником, – 1,1 тысячи квадратных километров. Противник потерял 67 тысяч человек. Бойцы украинской армии активно сдаются, поскольку видят бесперспективность своего положения в регионе. Группировка ВСУ изолирована, ВС РФ ведут ее уничтожение.

Глава государства поставил задачу окончательно разгромить Вооруженные силы Украины в Курской области в кратчайшие сроки.