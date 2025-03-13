Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента нападения ВСУ. Главное

Президент России провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

13 марта 2025, 07:10, ИА Амител

Владимир Путин в Курской области / Фото: kremlin.ru

12 марта президент РФ Владимир Путин приехал в Курскую область впервые с момента нападения на регион ВСУ. Он посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ, где заслушал отчет начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова. Об этом сообщает kremlin.ru.

Главное из заявлений Владимира Путина:

Курскую область нужно освободить полностью и подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы;

противника необходимо окончательно разгромить в кратчайшие сроки;

украинских военных в Курской области президент потребовал считать террористами;

относиться гуманно нужно ко всем пленным, но под действие Женевской конвенции не подпадают иностранные наемники.

Главное из заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова: