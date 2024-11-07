Песков рассказал, каким будет следующий президент России
Следующие президентские выборы в РФ пройдут в 2030 году
07 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Будущий президент России будет таким же, как Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Такой же, как Путин", – цитирует его РИА Новости.
Также представитель Кремля добавил, что главой государства в любом случае станет такой политик, за какого проголосуют люди.
Следующие выборы президента РФ пройдут в 2030 году.
Летом 2021 года во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике. Тогда российский лидер заверил, что решение о главе государства всегда за гражданами страны.
09:03:49 07-11-2024
"Такой же, как Путин" --- так это из песни
09:06:17 07-11-2024
Такой же, как Путин, но коммунист. Сегодня так надо говорить
10:45:54 07-11-2024
Гость (09:06:17 07-11-2024) Такой же, как Путин, но коммунист. Сегодня так надо говорить...
А почему "НО коммунист"? Сейчас же коммунист и вся власть практически без исключения коммунисты. Что вас не устраивает?
11:34:22 07-11-2024
Гость (10:45:54 07-11-2024) А почему "НО коммунист"? Сейчас же коммунист и вся власт... У коммунистов был свой кандидат. А Ленин был дворянин, но он у власти дворян не устраивал
12:29:07 07-11-2024
Гость (11:34:22 07-11-2024) У коммунистов был свой кандидат. А Ленин был дворянин, но он...
Неправда ваша. Во-первых, коммунисты выставили чисто формальное лицо для создания иллюзии выборов. Сделали они это потому, что победивший коммунист их полностью устаивает. Поэтому своего кандидата у коммунистов нет. Во-вторых, сегодняшний позиционирует себя как из рабочих и крестьян, но рабочих и крестьян он не устраивает, а устраивает коммунистов, которые давно стали феодалами.
13:00:22 07-11-2024
Гость (12:29:07 07-11-2024) Неправда ваша. Во-первых, коммунисты выставили чисто фор... Неправда ваша ---- ну про Ленина то точно правда, он не был ни рабочим ни крестьянином, но рабочих и крестьян полностью устраивал
11:56:29 07-11-2024
Гость (10:45:54 07-11-2024) А почему "НО коммунист"? Сейчас же коммунист и вся власт... А Ельцин был коммунист по партийной должности несравнимо выше Путина, но коммунистов он сильно не устраивал, а западных капиталлистов сильно устраивал
12:33:59 07-11-2024
Гость (11:56:29 07-11-2024) А Ельцин был коммунист по партийной должности несравнимо выш...
Ельцин был коммунист и он полностью устраивал коммунистов. Он не устраивал рабочих и крестьян, которые выбрали коммуниста. Но коммунист испугался и отказался в пользу другого коммуниста Ельцина. Вывод: все коммунисты обманывают рабочих и крестьян.
12:58:52 07-11-2024
Гость (12:33:59 07-11-2024) Ельцин был коммунист и он полностью устраивал коммунисто... полностью устраивал коммунистов. Он не устраивал рабочих и крестьян --- во-первых среди рабочих и крестьян было очень много коммунистов, а во-вторых 90 % коммунистов типа Ельцина были из рабочих и крестьян, дворян к тому времени там уже не было
09:07:35 07-11-2024
Будет снова Путин
09:16:01 07-11-2024
Гость (09:07:35 07-11-2024) Будет снова Путин... Вы так говорите потому что при других не жили?
10:24:12 07-11-2024
Гость (09:16:01 07-11-2024) Вы так говорите потому что при других не жили?... А при ком еще жили, при Ельцине, Горбачеве, Брежневе, ну очень старые может еще при Сталине, но при Ленине или Николае II уже никто из ныне живущих не жил
10:38:04 07-11-2024
Гость (10:24:12 07-11-2024) А при ком еще жили, при Ельцине, Горбачеве, Брежневе, ну оче... Там исчо Андропов и Черненко были.
12:11:04 07-11-2024
Гость (10:38:04 07-11-2024) Там исчо Андропов и Черненко были.... При Путине даже Сталин пожил
13:03:02 07-11-2024
Гость (12:11:04 07-11-2024) При Путине даже Сталин пожил... Наоборот, Путин при Сталине маленьким. Может те игрушки помнит
10:44:14 07-11-2024
Гость (09:16:01 07-11-2024) Вы так говорите потому что при других не жили?... Бабуля, я при Хрущёве родился
10:31:12 07-11-2024
хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.
10:43:04 07-11-2024
Гость (10:31:12 07-11-2024) хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.... Слово Бог пишется с заглавной буквы.
10:41:14 07-11-2024
Как гласит восточная мудрость, рано или поздно станет так, как никогда не было и уже никогда не будет так как было всегда.
У России за последние сто лет были две самые большие неудачи, это захват власти коммуняками и решение Ельцина объявить так называемого приемника.
14:40:13 07-11-2024
Гость (10:41:14 07-11-2024) Как гласит восточная мудрость, рано или поздно станет так, к... Про коммунистов я бы поспорил, царь уж точно не лучше
11:57:37 07-11-2024
На кого пальцем покажут, за того и проголосуете. В первый раз что ли....
12:03:12 07-11-2024
Гость (11:57:37 07-11-2024) На кого пальцем покажут, за того и проголосуете. В первый ра... Это смотря кто покажет. Если американцы покажут, проголосуете. Только не все
12:13:06 07-11-2024
Такой как Путин, должен был остаться в 2008, когда курс на развитие страны сменился на курс обогащения ворвавшихся до власти
13:06:02 07-11-2024
Гость (12:13:06 07-11-2024) Такой как Путин, должен был остаться в 2008, когда курс на р... курс на развитие страны --- его через Чубайса тогда проводили. Вместе с Березовским, Ходорковским, Гусинским
14:42:19 07-11-2024
- "Такой же, как Путин", – цитирует его РИА Новости." Если это сказал Песков, будет все наоборот. Родина, это не власть, которая тридцать три года топчется на месте.