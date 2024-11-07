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Песков рассказал, каким будет следующий президент России

Следующие президентские выборы в РФ пройдут в 2030 году

07 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Будущий президент России будет таким же, как Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Такой же, как Путин", – цитирует его РИА Новости.

Также представитель Кремля добавил, что главой государства в любом случае станет такой политик, за какого проголосуют люди.

Следующие выборы президента РФ пройдут в 2030 году.

Летом 2021 года во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике. Тогда российский лидер заверил, что решение о главе государства всегда за гражданами страны.

Владимир Путин Россия Дмитрий Песков

Комментарии 25

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Гость

09:03:49 07-11-2024

"Такой же, как Путин" --- так это из песни

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Гость

09:06:17 07-11-2024

Такой же, как Путин, но коммунист. Сегодня так надо говорить

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Гость

10:45:54 07-11-2024

Гость (09:06:17 07-11-2024) Такой же, как Путин, но коммунист. Сегодня так надо говорить...
А почему "НО коммунист"? Сейчас же коммунист и вся власть практически без исключения коммунисты. Что вас не устраивает?

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Гость

11:34:22 07-11-2024

Гость (10:45:54 07-11-2024) А почему "НО коммунист"? Сейчас же коммунист и вся власт... У коммунистов был свой кандидат. А Ленин был дворянин, но он у власти дворян не устраивал

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Гость

12:29:07 07-11-2024

Гость (11:34:22 07-11-2024) У коммунистов был свой кандидат. А Ленин был дворянин, но он...
Неправда ваша. Во-первых, коммунисты выставили чисто формальное лицо для создания иллюзии выборов. Сделали они это потому, что победивший коммунист их полностью устаивает. Поэтому своего кандидата у коммунистов нет. Во-вторых, сегодняшний позиционирует себя как из рабочих и крестьян, но рабочих и крестьян он не устраивает, а устраивает коммунистов, которые давно стали феодалами.

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Гость

13:00:22 07-11-2024

Гость (12:29:07 07-11-2024) Неправда ваша. Во-первых, коммунисты выставили чисто фор... Неправда ваша ---- ну про Ленина то точно правда, он не был ни рабочим ни крестьянином, но рабочих и крестьян полностью устраивал

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Гость

11:56:29 07-11-2024

Гость (10:45:54 07-11-2024) А почему "НО коммунист"? Сейчас же коммунист и вся власт... А Ельцин был коммунист по партийной должности несравнимо выше Путина, но коммунистов он сильно не устраивал, а западных капиталлистов сильно устраивал

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Гость

12:33:59 07-11-2024

Гость (11:56:29 07-11-2024) А Ельцин был коммунист по партийной должности несравнимо выш...
Ельцин был коммунист и он полностью устраивал коммунистов. Он не устраивал рабочих и крестьян, которые выбрали коммуниста. Но коммунист испугался и отказался в пользу другого коммуниста Ельцина. Вывод: все коммунисты обманывают рабочих и крестьян.

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Гость

12:58:52 07-11-2024

Гость (12:33:59 07-11-2024) Ельцин был коммунист и он полностью устраивал коммунисто... полностью устраивал коммунистов. Он не устраивал рабочих и крестьян --- во-первых среди рабочих и крестьян было очень много коммунистов, а во-вторых 90 % коммунистов типа Ельцина были из рабочих и крестьян, дворян к тому времени там уже не было

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Гость

09:07:35 07-11-2024

Будет снова Путин

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Гость

09:16:01 07-11-2024

Гость (09:07:35 07-11-2024) Будет снова Путин... Вы так говорите потому что при других не жили?

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Гость

10:24:12 07-11-2024

Гость (09:16:01 07-11-2024) Вы так говорите потому что при других не жили?... А при ком еще жили, при Ельцине, Горбачеве, Брежневе, ну очень старые может еще при Сталине, но при Ленине или Николае II уже никто из ныне живущих не жил

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Гость

10:38:04 07-11-2024

Гость (10:24:12 07-11-2024) А при ком еще жили, при Ельцине, Горбачеве, Брежневе, ну оче... Там исчо Андропов и Черненко были.

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Гость

12:11:04 07-11-2024

Гость (10:38:04 07-11-2024) Там исчо Андропов и Черненко были.... При Путине даже Сталин пожил

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Гость

13:03:02 07-11-2024

Гость (12:11:04 07-11-2024) При Путине даже Сталин пожил... Наоборот, Путин при Сталине маленьким. Может те игрушки помнит

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Гость

10:44:14 07-11-2024

Гость (09:16:01 07-11-2024) Вы так говорите потому что при других не жили?... Бабуля, я при Хрущёве родился

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Гость

10:31:12 07-11-2024

хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.

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Musik

10:43:04 07-11-2024

Гость (10:31:12 07-11-2024) хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах.... Слово Бог пишется с заглавной буквы.

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Гость

10:41:14 07-11-2024

Как гласит восточная мудрость, рано или поздно станет так, как никогда не было и уже никогда не будет так как было всегда.
У России за последние сто лет были две самые большие неудачи, это захват власти коммуняками и решение Ельцина объявить так называемого приемника.

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Гость

14:40:13 07-11-2024

Гость (10:41:14 07-11-2024) Как гласит восточная мудрость, рано или поздно станет так, к... Про коммунистов я бы поспорил, царь уж точно не лучше

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Гость

11:57:37 07-11-2024

На кого пальцем покажут, за того и проголосуете. В первый раз что ли....

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Гость

12:03:12 07-11-2024

Гость (11:57:37 07-11-2024) На кого пальцем покажут, за того и проголосуете. В первый ра... Это смотря кто покажет. Если американцы покажут, проголосуете. Только не все

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Гость

12:13:06 07-11-2024

Такой как Путин, должен был остаться в 2008, когда курс на развитие страны сменился на курс обогащения ворвавшихся до власти

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Гость

13:06:02 07-11-2024

Гость (12:13:06 07-11-2024) Такой как Путин, должен был остаться в 2008, когда курс на р... курс на развитие страны --- его через Чубайса тогда проводили. Вместе с Березовским, Ходорковским, Гусинским

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Гость

14:42:19 07-11-2024

- "Такой же, как Путин", – цитирует его РИА Новости." Если это сказал Песков, будет все наоборот. Родина, это не власть, которая тридцать три года топчется на месте.

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