Песков рассказал, каким будет следующий президент России

Следующие президентские выборы в РФ пройдут в 2030 году

07 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Будущий президент России будет таким же, как Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Такой же, как Путин", – цитирует его РИА Новости.

Также представитель Кремля добавил, что главой государства в любом случае станет такой политик, за какого проголосуют люди.

Следующие выборы президента РФ пройдут в 2030 году.

Летом 2021 года во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике. Тогда российский лидер заверил, что решение о главе государства всегда за гражданами страны.