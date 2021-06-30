"Свято место пусто не бывает". Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике

Решение о главе государства всегда за гражданами России, заявил президент Владимир Путин во время "Прямой линии", отвечая на вопрос о том, есть ли в его команде человек, которому он мог бы передать власть безо всяких сомнений.

"С одной стороны, говорят: свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой, моя задача, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время и я надеюсь, что смогу сказать: такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина", — сказал Путин.

В 2019 году президент уже заявлял, что думал над тем, кого назвать своим преемником "всегда, начиная с 2000 года". Он отмечал, что "ситуация меняется, меняются определенные требования к людям", однако в конечном итоге решение о будущем главе государства должен принять российский народ.