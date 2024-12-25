НОВОСТИПолитика

Песков: Россия намерена защищать свои права

Представитель Кремля прокомментировал передачу Украине активов РФ

25 декабря 2024, 21:35, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет использовать все доступные механизмы для защиты своих прав и собственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление прозвучало на фоне сообщения премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что Киев получил первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

"Мы, конечно, будем использовать все доступные возможности для защиты наших прав и собственности", – отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская экономика демонстрирует рост, в то время как европейская стагнирует.

Комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, он отметил, что страна успешно преодолевает ограничения.

Дмитрий Песков / Фото: MAXIM SHEMETOV / POOL / EPA

Shot: Песков намекнул, что курс доллара не отразится на россиянах

Взаиморасчеты с Казахстаном ведутся в рублях и тенге, отметил он
НОВОСТИЭкономика
Россия Политика украина Дмитрий Песков

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:58:22 25-12-2024

Всё это больше на бандитские разборки похоже, а не на политику.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коля

23:32:51 25-12-2024

Юэсэй свое золото хранит на военной базе под охраной. Наше народное достояние частично в иностранных государствах частично в Москве Питере и Екатеринбурге... Почему за рубежом-непонятно. Или оно не наше?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:39 26-12-2024

Коля (23:32:51 25-12-2024) Юэсэй свое золото хранит на военной базе под охраной. Наше н... Если вы обитатель кремля, то ваше...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров