Песков: Россия намерена защищать свои права
Представитель Кремля прокомментировал передачу Украине активов РФ
25 декабря 2024, 21:35, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет использовать все доступные механизмы для защиты своих прав и собственности. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление прозвучало на фоне сообщения премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что Киев получил первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.
"Мы, конечно, будем использовать все доступные возможности для защиты наших прав и собственности", – отметил Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская экономика демонстрирует рост, в то время как европейская стагнирует.
Комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, он отметил, что страна успешно преодолевает ограничения.
21:58:22 25-12-2024
Всё это больше на бандитские разборки похоже, а не на политику.
23:32:51 25-12-2024
Юэсэй свое золото хранит на военной базе под охраной. Наше народное достояние частично в иностранных государствах частично в Москве Питере и Екатеринбурге... Почему за рубежом-непонятно. Или оно не наше?
13:38:39 26-12-2024
Коля (23:32:51 25-12-2024) Юэсэй свое золото хранит на военной базе под охраной. Наше н... Если вы обитатель кремля, то ваше...