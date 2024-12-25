Песков: Россия намерена защищать свои права

Представитель Кремля прокомментировал передачу Украине активов РФ

25 декабря 2024, 21:35, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет использовать все доступные механизмы для защиты своих прав и собственности. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление прозвучало на фоне сообщения премьера Украины Дениса Шмыгаля о том, что Киев получил первый миллиард долларов, обеспеченный доходами от замороженных российских активов.

"Мы, конечно, будем использовать все доступные возможности для защиты наших прав и собственности", – отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что российская экономика демонстрирует рост, в то время как европейская стагнирует.

Комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, он отметил, что страна успешно преодолевает ограничения.