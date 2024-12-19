Песков: в России экономика растет, а в Европе — стагнирует

Российская экономика растет, несмотря на санкции ЕС, отметил Песков

19 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российская экономика демонстрирует рост, в то время как европейская стагнирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, он отметил, что страна успешно преодолевает ограничения.

"За почти три года санкционного марафона мы видим стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития экономики", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва внимательно анализирует каждую новую санкционную меру и предпринимает шаги для минимизации их последствий.