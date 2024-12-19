Песков: в России экономика растет, а в Европе — стагнирует
Российская экономика растет, несмотря на санкции ЕС, отметил Песков
19 декабря 2024, 08:15, ИА Амител
Российская экономика демонстрирует рост, в то время как европейская стагнирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, он отметил, что страна успешно преодолевает ограничения.
"За почти три года санкционного марафона мы видим стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития экономики", – сказал Песков.
Он подчеркнул, что Москва внимательно анализирует каждую новую санкционную меру и предпринимает шаги для минимизации их последствий.
"Эти санкции направлены на сдерживание нашей страны, подавление ее экономических, политических и иных интересов. Мы всегда реагируем на них должным образом", – заявил представитель Кремля.
08:20:27 19-12-2024
Хорошо бы если так. Но гегемон, наоборот, на ситуации зарабатывает, на эти доходы своих вассалов поддерживает, а они надеются дотянуть до дележа трофеев. Поэтому ситуация в таком затянувшимся сценарии в не очень хорошем направлении идет
08:29:53 19-12-2024
Похоже что Песков с Медведевым накануне встречались. Очень хорошо встречались.
08:37:11 19-12-2024
Гость (08:29:53 19-12-2024) Похоже что Песков с Медведевым накануне встречались. Очень х... Он экономику с ценами путает
08:49:35 19-12-2024
Гость (08:29:53 19-12-2024) Похоже что Песков с Медведевым накануне встречались. Очень х... Это больше похоже на расстройство
08:50:59 19-12-2024
Гость (08:29:53 19-12-2024) Похоже что Песков с Медведевым накануне встречались. Очень х... Значит и второй участник встречи должен чего-нибудь страшного написать...
08:48:15 19-12-2024
Действительно сейчас экономика РФ первая в Европе и продолжает рост. Также рост зарплат в процентном соотношении опережает мировые показатели. Доллару скоро вообще труба.
Если бы не было санкции их стоило бы придумать самим
10:51:05 19-12-2024
Гость (08:48:15 19-12-2024) Действительно сейчас экономика РФ первая в Европе и продолжа... Дима-иди проспись,на трезвую голову мир уже по другому выглядит
09:07:06 19-12-2024
Сзнаетте Песков, а мы вам верим
09:13:15 19-12-2024
Если говорить мед во рту сладко не станет...
10:11:58 19-12-2024
Гость (09:13:15 19-12-2024) Если говорить мед во рту сладко не станет...... а вам надо прочесть брошюру «Еще о войне», вышедшей в 1916 году, автор некий Плеханов.
12:12:50 19-12-2024
Musik (10:11:58 19-12-2024) а вам надо прочесть брошюру «Еще о войне», вышедшей в 1916 г... мусик и дальше что?
12:42:03 19-12-2024
Гость (12:12:50 19-12-2024) мусик и дальше что?... а хоть поймете, что при капитализме если вам дают что-то, прежде чем тащить в рот удостоверьтесь что это не то что не тонет.
09:20:27 19-12-2024
Европа стагнирует, инфляционирует и вообще- третий год замерзает! (никак не замёрзнет!)
09:28:02 19-12-2024
Этой русской народной притче про загнивающий Запад и никчемный доллар сто лет в обед.
09:44:36 19-12-2024
Европа сама пилит сук, нв котором сидит, а дядя Сэм ей в этом помогает.
09:46:43 19-12-2024
растет.. растет... все кроме зп
09:53:09 19-12-2024
а еще цены в магазинах нормальные, если ничего не покупать ))
14:18:11 19-12-2024
Гость (09:53:09 19-12-2024) а еще цены в магазинах нормальные, если ничего не покупать ... да, и деньги есть всегда, если в магазины не ходить)))
10:05:49 19-12-2024
Ещё часто стал слышать от ведущих всяких программ в их беседах с " экспертами" о том, что счастье человека зависит не от материальных ресурсов, а от моральных. Первично хорошее настроение, а много денег никогда не сделает тебя счастливым. Приводят пример богатого фараона и других).
11:13:34 19-12-2024
Гость (10:05:49 19-12-2024) Ещё часто стал слышать от ведущих всяких программ в их бесед... Ну тут ведь, у кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий.
10:09:17 19-12-2024
При росте экономики дешевеет производство, цены снижаются. Это если экономика в стране есть.
10:09:42 19-12-2024
Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма
на литрес доступно даже.
читайте, раз в школе прогуляли.
10:30:39 19-12-2024
Musik (10:09:42 19-12-2024) Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализмана ... Ну мы в школе не просто же так прогуляли, а в силу полного отсутствия тяги к знаниям. Сейчас-то ей и подавно взяться неоткуда.
10:38:34 19-12-2024
Гость (10:30:39 19-12-2024) Ну мы в школе не просто же так прогуляли, а в силу полного о... значит вас надо загонять в светлое будущее силовым способом.
как-то же надо спасать страну, да?
10:52:11 19-12-2024
Musik (10:38:34 19-12-2024) значит вас надо загонять в светлое будущее силовым способом.... Если очень долго бить в стену лбом, со временем лоб превратится в лом
10:14:25 19-12-2024
Если бы не штрафы, то "экономика" России давно бы загнулась. А как Песков умет пескострует пургу, о которой говорил Владимир Владимирович, уже знает последний дятел, кроме ППШарика.
11:10:09 19-12-2024
Стагнирует,стагнирует,да никак не выстагнирует.
11:16:31 19-12-2024
европа имеет в лидерах ставленников сша и делает все себе в ущерб. Она - скот Скот американцы готовят на пушечное мясо. Скот терпит все. Они не моются - вытираются тряпками, не едят нормально, мерзнут без отопления, сносят насилие над собой приехавших мигрантов потому что полиция их не трогает никогда, ни ставит елку на новый год - елки у них запрещены итд итп. Думаю ей палгода не больше осталось. Потом крякнет
11:28:20 19-12-2024
майор (11:16:31 19-12-2024) европа имеет в лидерах ставленников сша и делает все себе в ... Вот это штырит! Вы где берете?
11:38:37 19-12-2024
майор (11:16:31 19-12-2024) европа имеет в лидерах ставленников сша и делает все себе в ... Товарищ майор, то что ты так красочно описал, Европа думает про нашу страну.
12:57:49 19-12-2024
Гость (11:38:37 19-12-2024) Товарищ майор, то что ты так красочно описал, Европа думает ... а кто ей разрешил думать? ее дело по мнению пендосов это воевать с РФ
ну и почитай речи из бундестага как надо экономить. Правила как мокрой тряпкой половые органы правильно вытьирать чтоб не мыться. А то что они сначала все по очереди в ванне моются потом там посуду моют а потом не ополаскивая после этого помойного уже образования просто ставят на стол - это ужу как лет 30 и не только в ЕС а в англии и японии так всегда жили. Народу много а воды мало потому что. А про половые извращения так это у 9 из 10 европейцев есть. Там сьехавшие от жизни такой мозги набекрень. Вы их учебники младших классов почитайте и мультики посмотрите
13:17:12 19-12-2024
майор (12:57:49 19-12-2024) а кто ей разрешил думать? ее дело по мнению пендосов это вое... А вот пенсии и пособия там не в пример нашим.Несмотря на их там полоумную экономию.И путешествовать могут,и помогать детям,и лечиться и ездить на курорты даже на" макарошки" ещё остаётся.Почти всё тоже как нам и обещали в 2018 году перед повышением пенсионного возраста.
13:19:34 19-12-2024
майор (12:57:49 19-12-2024) а кто ей разрешил думать? ее дело по мнению пендосов это вое... Пока что туалеты с дыркой в земле на улице и вонючих немытых сограждан я вокруг наблюдаю. Куда уж до Европы...
13:24:18 19-12-2024
Гость (13:19:34 19-12-2024) Пока что туалеты с дыркой в земле на улице и вонючих немытых... А зачем вы живете в окружении сральников? На вас такую епитимью наложило ваше начальство? Ну и почему вам мыться не разрешают тоже вопрос к ним. К начальству вашему. Они наверное поняли, что от вас толку не будет, поэтому и экономят.
13:34:30 19-12-2024
Гость (13:19:34 19-12-2024) Пока что туалеты с дыркой в земле на улице и вонючих немытых... Вы из Киевской области? Но там же дела обстоят неплохо, средняя зарплата населения 2200 гривен, правда в пересчете на рубли меньше, чем средняя по Алтайскому краю.