НОВОСТИЭкономика

Песков: в России экономика растет, а в Европе — стагнирует

Российская экономика растет, несмотря на санкции ЕС, отметил Песков

19 декабря 2024, 08:15, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российская экономика демонстрирует рост, в то время как европейская стагнирует, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя новый пакет антироссийских санкций ЕС, он отметил, что страна успешно преодолевает ограничения.

"За почти три года санкционного марафона мы видим стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития экономики", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва внимательно анализирует каждую новую санкционную меру и предпринимает шаги для минимизации их последствий.

"Эти санкции направлены на сдерживание нашей страны, подавление ее экономических, политических и иных интересов. Мы всегда реагируем на них должным образом", – заявил представитель Кремля.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика
Экономика санкции Дмитрий Песков

Комментарии 35

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Гость

08:20:27 19-12-2024

Хорошо бы если так. Но гегемон, наоборот, на ситуации зарабатывает, на эти доходы своих вассалов поддерживает, а они надеются дотянуть до дележа трофеев. Поэтому ситуация в таком затянувшимся сценарии в не очень хорошем направлении идет

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Гость

08:29:53 19-12-2024

Похоже что Песков с Медведевым накануне встречались. Очень хорошо встречались.

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Гость

08:37:11 19-12-2024

Гость (08:29:53 19-12-2024) Похоже что Песков с Медведевым накануне встречались. Очень х... Он экономику с ценами путает

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Гость

08:49:35 19-12-2024

Гость (08:29:53 19-12-2024) Похоже что Песков с Медведевым накануне встречались. Очень х... Это больше похоже на расстройство

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Логика

08:50:59 19-12-2024

Гость (08:29:53 19-12-2024) Похоже что Песков с Медведевым накануне встречались. Очень х... Значит и второй участник встречи должен чего-нибудь страшного написать...

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Гость

08:48:15 19-12-2024

Действительно сейчас экономика РФ первая в Европе и продолжает рост. Также рост зарплат в процентном соотношении опережает мировые показатели. Доллару скоро вообще труба.
Если бы не было санкции их стоило бы придумать самим

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гость

10:51:05 19-12-2024

Гость (08:48:15 19-12-2024) Действительно сейчас экономика РФ первая в Европе и продолжа... Дима-иди проспись,на трезвую голову мир уже по другому выглядит

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Гость

09:07:06 19-12-2024

Сзнаетте Песков, а мы вам верим

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Гость

09:13:15 19-12-2024

Если говорить мед во рту сладко не станет...

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Musik

10:11:58 19-12-2024

Гость (09:13:15 19-12-2024) Если говорить мед во рту сладко не станет...... а вам надо прочесть брошюру «Еще о войне», вышедшей в 1916 году, автор некий Плеханов.

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Гость

12:12:50 19-12-2024

Musik (10:11:58 19-12-2024) а вам надо прочесть брошюру «Еще о войне», вышедшей в 1916 г... мусик и дальше что?

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Musik

12:42:03 19-12-2024

Гость (12:12:50 19-12-2024) мусик и дальше что?... а хоть поймете, что при капитализме если вам дают что-то, прежде чем тащить в рот удостоверьтесь что это не то что не тонет.

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Гость

09:20:27 19-12-2024

Европа стагнирует, инфляционирует и вообще- третий год замерзает! (никак не замёрзнет!)

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Гость

09:28:02 19-12-2024

Этой русской народной притче про загнивающий Запад и никчемный доллар сто лет в обед.

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ППШариков

09:44:36 19-12-2024

Европа сама пилит сук, нв котором сидит, а дядя Сэм ей в этом помогает.

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Гость

09:46:43 19-12-2024

растет.. растет... все кроме зп

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Гость

09:53:09 19-12-2024

а еще цены в магазинах нормальные, если ничего не покупать ))

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Гость

14:18:11 19-12-2024

Гость (09:53:09 19-12-2024) а еще цены в магазинах нормальные, если ничего не покупать ... да, и деньги есть всегда, если в магазины не ходить)))

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Гость

10:05:49 19-12-2024

Ещё часто стал слышать от ведущих всяких программ в их беседах с " экспертами" о том, что счастье человека зависит не от материальных ресурсов, а от моральных. Первично хорошее настроение, а много денег никогда не сделает тебя счастливым. Приводят пример богатого фараона и других).

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Гость

11:13:34 19-12-2024

Гость (10:05:49 19-12-2024) Ещё часто стал слышать от ведущих всяких программ в их бесед... Ну тут ведь, у кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий.

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Гость

10:09:17 19-12-2024

При росте экономики дешевеет производство, цены снижаются. Это если экономика в стране есть.

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Musik

10:09:42 19-12-2024

Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма
на литрес доступно даже.
читайте, раз в школе прогуляли.

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Гость

10:30:39 19-12-2024

Musik (10:09:42 19-12-2024) Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализмана ... Ну мы в школе не просто же так прогуляли, а в силу полного отсутствия тяги к знаниям. Сейчас-то ей и подавно взяться неоткуда.

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Musik

10:38:34 19-12-2024

Гость (10:30:39 19-12-2024) Ну мы в школе не просто же так прогуляли, а в силу полного о... значит вас надо загонять в светлое будущее силовым способом.
как-то же надо спасать страну, да?

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Гость

10:52:11 19-12-2024

Musik (10:38:34 19-12-2024) значит вас надо загонять в светлое будущее силовым способом.... Если очень долго бить в стену лбом, со временем лоб превратится в лом

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Гость

10:14:25 19-12-2024

Если бы не штрафы, то "экономика" России давно бы загнулась. А как Песков умет пескострует пургу, о которой говорил Владимир Владимирович, уже знает последний дятел, кроме ППШарика.

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Афиноген

11:10:09 19-12-2024

Стагнирует,стагнирует,да никак не выстагнирует.

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майор

11:16:31 19-12-2024

европа имеет в лидерах ставленников сша и делает все себе в ущерб. Она - скот Скот американцы готовят на пушечное мясо. Скот терпит все. Они не моются - вытираются тряпками, не едят нормально, мерзнут без отопления, сносят насилие над собой приехавших мигрантов потому что полиция их не трогает никогда, ни ставит елку на новый год - елки у них запрещены итд итп. Думаю ей палгода не больше осталось. Потом крякнет

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Гость

11:28:20 19-12-2024

майор (11:16:31 19-12-2024) европа имеет в лидерах ставленников сша и делает все себе в ... Вот это штырит! Вы где берете?

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Гость

11:38:37 19-12-2024

майор (11:16:31 19-12-2024) европа имеет в лидерах ставленников сша и делает все себе в ... Товарищ майор, то что ты так красочно описал, Европа думает про нашу страну.

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майор

12:57:49 19-12-2024

Гость (11:38:37 19-12-2024) Товарищ майор, то что ты так красочно описал, Европа думает ... а кто ей разрешил думать? ее дело по мнению пендосов это воевать с РФ
ну и почитай речи из бундестага как надо экономить. Правила как мокрой тряпкой половые органы правильно вытьирать чтоб не мыться. А то что они сначала все по очереди в ванне моются потом там посуду моют а потом не ополаскивая после этого помойного уже образования просто ставят на стол - это ужу как лет 30 и не только в ЕС а в англии и японии так всегда жили. Народу много а воды мало потому что. А про половые извращения так это у 9 из 10 европейцев есть. Там сьехавшие от жизни такой мозги набекрень. Вы их учебники младших классов почитайте и мультики посмотрите

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Акакий

13:17:12 19-12-2024

майор (12:57:49 19-12-2024) а кто ей разрешил думать? ее дело по мнению пендосов это вое... А вот пенсии и пособия там не в пример нашим.Несмотря на их там полоумную экономию.И путешествовать могут,и помогать детям,и лечиться и ездить на курорты даже на" макарошки" ещё остаётся.Почти всё тоже как нам и обещали в 2018 году перед повышением пенсионного возраста.

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Гость

13:19:34 19-12-2024

майор (12:57:49 19-12-2024) а кто ей разрешил думать? ее дело по мнению пендосов это вое... Пока что туалеты с дыркой в земле на улице и вонючих немытых сограждан я вокруг наблюдаю. Куда уж до Европы...

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Гость

13:24:18 19-12-2024

Гость (13:19:34 19-12-2024) Пока что туалеты с дыркой в земле на улице и вонючих немытых... А зачем вы живете в окружении сральников? На вас такую епитимью наложило ваше начальство? Ну и почему вам мыться не разрешают тоже вопрос к ним. К начальству вашему. Они наверное поняли, что от вас толку не будет, поэтому и экономят.

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Гость

13:34:30 19-12-2024

Гость (13:19:34 19-12-2024) Пока что туалеты с дыркой в земле на улице и вонючих немытых... Вы из Киевской области? Но там же дела обстоят неплохо, средняя зарплата населения 2200 гривен, правда в пересчете на рубли меньше, чем средняя по Алтайскому краю.

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