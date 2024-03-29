Песков заявил, что не слышал о возможном признании Пугачевой иноагентом
Он отметил, что власти не делали официальных заявлений на этот счет
29 марта 2024, 19:01, ИА Амител
Никаких официальных заявлений от властей о возможности признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом не было. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда комментировал появившиеся в СМИ новости.
"Нет, я об этом ничего не слышал. И я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", — сказал Песков.
Напомним, что ранее глава ФБПК Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура уже начала процесс признания Пугачевой иноагентом и направила соответствующий запрос в Минюст.
Недавно певица извинилась за "страдания", которые силовики при задержании причинили террористам из Таджикистана.
19:55:28 29-03-2024
Но,надеюсь,скоро услышим.
02:25:21 30-03-2024
А он кто вааще??
07:25:37 30-03-2024
Если в поисковике вопрос введет, скорее всего найдет