Пугачева извинилась за "страдания", которые террористы испытали при задержании
Судя по всему, она считает, что расстрелявших людей в "Крокусе" должны были задержать более дружелюбно
28 марта 2024, 14:10, ИА Амител
Российская певица Алла Пугачева извинилась за "страдания", которые силовики при задержании причинили террористам из Таджикистана, устроившим теракт в "Крокус Сити Холле", сообщает "МК".
Ранее певица Манижа, которая родом также из Таджикистана, опубликовала в соцсети видео с осуждением применения насилия в отношении задержанных террористов. Она указала, что необходимо оставаться человеком.
Также Манижа в видео предположила, что на выходцев из Средней Азии обрушатся последствия теракта.
"Прости!" - написала Алла Пугачева в комментариях к видео.
Напомним, число погибших в результате теракта в "Крокусе" по последним данным выросло до 143. Всего пострадали 360 человек, включая 11 детей.
Ранее Аллу Пугачеву предложили признать иностранным агентом, соответствующий запрос уже направили в Минюст.
14:16:52 28-03-2024
мерзкая, маразматичная старуха! тху... даже слова подбирать тошно.
14:18:49 28-03-2024
Обеим лучше молчать в такой ситуации
14:21:11 28-03-2024
А может уже пора забыть о ней и не писАть?
Ааа,понимаю- корреспондентам ведь тоже каждый день жрать охота!
14:28:26 28-03-2024
Вот интересно выплаты за трансляцию её песен продолжаются? А то она на хрипела новый альбом. Опять денежки закапают
14:42:32 28-03-2024
После всего ,что они сотворили с ними ещё и цацкаться?Я удивляюсь ,как бойцы вообще сдержались и не разодрали их на куски.Оно того стоило,если бы не надобность в расследовании.
15:02:00 28-03-2024
Алигофрен (14:42:32 28-03-2024) После всего ,что они сотворили с ними ещё и цацкаться?Я удив... слышал такую сказу, что виновным человека делает только самый справедливый суд в мире
15:15:47 28-03-2024
гость (15:02:00 28-03-2024) слышал такую сказу, что виновным человека делает только сам... Этих тварей ещё и судить?Не много ли чести для них?Вон -на кол.
15:07:00 28-03-2024
Афиноген (14:42:32 28-03-2024) После всего ,что они сотворили с ними ещё и цацкаться?Я удив... Когда окажешься не в том месте и тебя доблестные милиционеры прессанут, первый будешь блажить о произволе и отсутствии гуманизма. Подобные тебе всегда думают, что их это никогда не коснётся.
15:13:28 28-03-2024
Гость (15:07:00 28-03-2024) Когда окажешься не в том месте и тебя доблестные милиционеры... При чём тут "окажешься"?Может ,скажешь ещё и на их месте?Здесь всё всем ясно и сделано с ними ,я думаю,максимально гуманно.
15:22:18 28-03-2024
Гость (15:07:00 28-03-2024) Когда окажешься не в том месте и тебя доблестные милиционеры... Когда окажешься не в том месте -- на месте террористов??? Ты можешь себя представить на сцене Крокуса с автоматом?? Срочно убегай, пока с ушами!!
14:54:53 28-03-2024
Силовики были слишком милосердны к этим ЧУДОВИЩАМ.
А Пугачеву давно пора признать иноагентом и лишить гражданства.
14:59:09 28-03-2024
Этой маразматичке скорее всего заплатили
15:02:22 28-03-2024
Разодрать- значит не получить информацию. Придёт время-раздерут.
15:23:42 28-03-2024
Ещё когда то был такой сценарист и шоу-мэн Демидов и он призывал своих участников в телешоу "большая стирка" прямыми словами материться и драться в эфире - это вызывал большой рейтинг. Поэтому и Пугачёва взяла курс на всё негативное ,вот её высказывания вызывают большой резонанс ,а в целом огромный доход и рекламу этой Алле Борисовне. Она на самом деле уже давно поняла ,что она попрощалась со всем своим прошлым в РФ,зная это она идёт на всё лишь бы заработать. А её "приёмный сын" Галкин ни фига не может там заработать.
15:33:29 28-03-2024
А Манижа кого пожалела?
16:08:30 28-03-2024
как же можно так всё извратить и домыслить... фу!
16:36:26 28-03-2024
Вот же гадина старая!
09:11:10 29-03-2024
Гость (16:36:26 28-03-2024) Вот же гадина старая! ... Оскорбляя другого, не заботишься о себе.
16:43:59 28-03-2024
Пугачева извинилась за "страдания", которые силовики при задержании причинили террористам из Таджикистана, устроившим теракт. А что ? а что они в самом то деле сделали? кроме того , что убили 143 человека. Вот пугачёва и не понимает .
19:00:38 28-03-2024
Покажите Пугачихе видео, где террористы режут ножами, расстреливают людей, поджигают.
19:38:44 28-03-2024
Алла борисовна слишком уж рьяно и показательно отрабатывает печенюшки и преференции Запада. Здесь старушка явно перестаралась.Спишем этот нелепый выпад на деменцию.
19:44:46 28-03-2024
""Прости!" - написала Алла Пугачева в комментариях к видео."
Пугачиха ахеджакнулась?
20:11:41 28-03-2024
я одна не понял, где она просит прощения за обиженных террористов?. Вы читать умеете? в слове "прости" ничего такого нет. а может это сарказм или совет? Отстаньте уже от нее, она никак не влияет на нашу жизнь. Вокруг оглянитесь, ничего не видите? Разве нет других реальных проблем?
03:58:40 29-03-2024
Гость (20:11:41 28-03-2024) я одна не понял, где она просит прощения за обиженных террор... Ты одна не понял. Это точно. Ты вообще как ситуацию оцениваешь?
10:45:34 29-03-2024
Гость (20:11:41 28-03-2024) я одна не понял, где она просит прощения за обиженных террор... во-первых, а вы мужчина или женщина? (ц)
во-вторых: да, вы одна не понял.
07:23:05 29-03-2024
Вот что бывает с башкой,после того как разрываешь со своей Родиной и уехаешь в Израйль,ближе к пальмам.
08:55:10 29-03-2024
В нашей стране только суд, самый справедливый в мире, определяет преступный статус гражданина. В чем-то Пугачева права.
09:18:21 29-03-2024
Гость (08:55:10 29-03-2024) В нашей стране только суд, самый справедливый в мире, опреде... А кто убил в секторе Газа более 20 тысяч мирных жителей,женщин и детей.Не говорит ли в неё кровь своего отца- артиста московского цирка жонглера, акробата и музыкального эксцентрика Иосифа Абрамовича Бендицкого?
12:13:36 29-03-2024
Гость (09:18:21 29-03-2024) А кто убил в секторе Газа более 20 тысяч мирных жителей,женщ... ох. а с чего всё началось. не помните?
13:28:33 29-03-2024
Гость (12:13:36 29-03-2024) ох. а с чего всё началось. не помните?... Наверное лет 50 назад с нарушения Израилем резолюции ООН и оккупации Палестины. По резолюции может все ровно бы получилось, Хамаса может быть вообще бы не было. Был шанс. А так это возможно навечно, если сейчас всех палестинцев не утилизируют. И то