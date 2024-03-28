Пугачева извинилась за "страдания", которые террористы испытали при задержании

Судя по всему, она считает, что расстрелявших людей в "Крокусе" должны были задержать более дружелюбно

28 марта 2024, 14:10, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео / Музыкалити

Российская певица Алла Пугачева извинилась за "страдания", которые силовики при задержании причинили террористам из Таджикистана, устроившим теракт в "Крокус Сити Холле", сообщает "МК".

Ранее певица Манижа, которая родом также из Таджикистана, опубликовала в соцсети видео с осуждением применения насилия в отношении задержанных террористов. Она указала, что необходимо оставаться человеком.

Также Манижа в видео предположила, что на выходцев из Средней Азии обрушатся последствия теракта.

"Прости!" - написала Алла Пугачева в комментариях к видео.

Напомним, число погибших в результате теракта в "Крокусе" по последним данным выросло до 143. Всего пострадали 360 человек, включая 11 детей.

Ранее Аллу Пугачеву предложили признать иностранным агентом, соответствующий запрос уже направили в Минюст.