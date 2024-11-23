Песков заявил о "существенном" росте зарплат у россиян
Рост свыше 15%, отметил пресс-секретарь президента
23 ноября 2024, 18:11, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов, сказал в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия", – отметил представитель Кремля.
Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов заявил, что зарплаты в России будут расти из-за оттока мигрантов. С начала года на линейных должностях уже платят больше.
18:21:23 23-11-2024
Ну и хорошо. Ещё бы конкретно знать, за кого радуемся.
18:31:45 23-11-2024
От мертвого осла уши растут...
18:37:15 23-11-2024
За последние год-два даже официальная инфляция будет выше 15%, а реальная около 50-60%. Реальные доходы сильно отстают от роста необходимых расходов на коммуналку и еду, что чувствуется на себе. Не знаю, может в Алтайском крае живут не россияне...
19:09:55 24-11-2024
Гость (18:37:15 23-11-2024) За последние год-два даже официальная инфляция будет выше 15... У моих работников зарплата выросла от 100 до 200 %. При росте расценок на 15 %. Просто тех, кто хочет получать уволил набрал тех, кто хочет зарабатывать. Как итог 70 % работников (по сравнению со штатом год назад) производят на 50 % больше продукции и зарплату получают как минимум вдвое большую, а некоторые и в 3 раза больше. Тот, кто хочет заработать всегда найдет возможность. Хотя бы даже на оборонке.
18:48:25 23-11-2024
Ему видней из далека размер моего кошелька(((
18:49:08 23-11-2024
Ох уж эти кремлевские россияне... Все-то у них растет и колыхается... Он бы хоть раз за пределы МКАДа выбрался без охраны, узнал бы много нового...
18:49:35 23-11-2024
Говорит о росте зарплат, а в глазах хитреца сидит.
18:55:21 23-11-2024
Край по уровню зарплат находится практически в самом конце таблицы.
Да,зарплата растет, но она так отстает от соседей! Боюсь,догнать соседей по уровню зарплат нереально.
19:30:11 23-11-2024
Спасибо, что рассказали. А то рядовой народ не знал.
19:38:53 23-11-2024
В статистике по зарплатам большую роль сыграли СВОшники один из села ушёл и средняя зарплата резко выросла
21:00:58 23-11-2024
не чувствую себя россиянкой, когда читаю подобные новости.
22:22:17 23-11-2024
Какой хитрый человек!
22:59:10 23-11-2024
зарплаты возможно и растут, но цены их обгоняют однозначно причем как мерседес запорожца.
23:49:23 23-11-2024
ну дурак полный, и оправданья не ищет. Нва зомби расчитывает..
07:24:42 24-11-2024
а о росте зарплат он почему промолчал? причем рост цен и зарплат это догоняшки велосипеда с поездом, думаю что поезд а что велик и так всем понятно, ну кроме Пескова наверное.
08:11:11 24-11-2024
Почему вы свою личную ситуацию накладываете на общую ситуацию по стране? Алтайский край даже по Сибирскому федеральному округу занимает последнее место по уровню доходов населения. То есть тут беднее Тувы, Бурятии, Горного, Абакана и прочих окраин. В нормальных регионах люди живут нормально. Это здесь задница полная. Посмотрите на Красноярск - город великолепен, рестораны, достопримечательности, ухоженность, общественные пространства. Омск - миллионник, улица Ленина - как лубочная картинка с открытки, Кемерово - весь ОТ новехонький, ни одной шалагушки типа Хёндэ Каунти как у нас, Томск - студенческий город с купеческими постройками, Новосибирск - мегаполис, правда в худшем проявлении. Везде в Сибири лучше чем здесь.
09:15:56 24-11-2024
Песков, хуже наших врагов, действует изожеренно.
10:05:30 24-11-2024
Гость (09:15:56 24-11-2024) Песков, хуже наших врагов, действует изожеренно.... А кто вы, если для вас русский не родной язык?
10:42:35 24-11-2024
Гость (09:15:56 24-11-2024) Песков, хуже наших врагов, действует изожеренно.... Все враги внутри страны.
10:48:34 24-11-2024
Гость (09:15:56 24-11-2024) Песков, хуже наших врагов, действует изожеренно.... изожеренно - это как?
16:52:38 24-11-2024
Гость (10:48:34 24-11-2024) изожеренно - это как?...
Изощренно, потому что сам живёт больно жирно 👆🤣
01:59:38 25-11-2024
Гость (10:48:34 24-11-2024) изожеренно - это как?... Умный да поймет, а дурак возбудится, как в Ж ужаленный.
13:20:18 24-11-2024
Как сказал один известный человек-опять пургу гонит