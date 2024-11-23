Песков заявил о "существенном" росте зарплат у россиян

Рост свыше 15%, отметил пресс-секретарь президента

23 ноября 2024, 18:11, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов, сказал в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия", – отметил представитель Кремля.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов заявил, что зарплаты в России будут расти из-за оттока мигрантов. С начала года на линейных должностях уже платят больше.