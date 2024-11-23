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Песков заявил о "существенном" росте зарплат у россиян

Рост свыше 15%, отметил пресс-секретарь президента

23 ноября 2024, 18:11, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Реальные заработные платы россиян в целом растут, в том числе у жителей новых регионов, сказал в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия", – отметил представитель Кремля.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов заявил, что зарплаты в России будут расти из-за оттока мигрантов. С начала года на линейных должностях уже платят больше.

зарплаты Дмитрий Песков

Комментарии 23

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Гость

18:21:23 23-11-2024

Ну и хорошо. Ещё бы конкретно знать, за кого радуемся.

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Грыша

18:31:45 23-11-2024

От мертвого осла уши растут...

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Гость

18:37:15 23-11-2024

За последние год-два даже официальная инфляция будет выше 15%, а реальная около 50-60%. Реальные доходы сильно отстают от роста необходимых расходов на коммуналку и еду, что чувствуется на себе. Не знаю, может в Алтайском крае живут не россияне...

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Гость

19:09:55 24-11-2024

Гость (18:37:15 23-11-2024) За последние год-два даже официальная инфляция будет выше 15... У моих работников зарплата выросла от 100 до 200 %. При росте расценок на 15 %. Просто тех, кто хочет получать уволил набрал тех, кто хочет зарабатывать. Как итог 70 % работников (по сравнению со штатом год назад) производят на 50 % больше продукции и зарплату получают как минимум вдвое большую, а некоторые и в 3 раза больше. Тот, кто хочет заработать всегда найдет возможность. Хотя бы даже на оборонке.

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прохожий

18:48:25 23-11-2024

Ему видней из далека размер моего кошелька(((

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Гость

18:49:08 23-11-2024

Ох уж эти кремлевские россияне... Все-то у них растет и колыхается... Он бы хоть раз за пределы МКАДа выбрался без охраны, узнал бы много нового...

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Гость.

18:49:35 23-11-2024

Говорит о росте зарплат, а в глазах хитреца сидит.

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Гость

18:55:21 23-11-2024

Край по уровню зарплат находится практически в самом конце таблицы.
Да,зарплата растет, но она так отстает от соседей! Боюсь,догнать соседей по уровню зарплат нереально.

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Гость

19:30:11 23-11-2024

Спасибо, что рассказали. А то рядовой народ не знал.

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Гость

19:38:53 23-11-2024

В статистике по зарплатам большую роль сыграли СВОшники один из села ушёл и средняя зарплата резко выросла

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Элен без ребят

21:00:58 23-11-2024

не чувствую себя россиянкой, когда читаю подобные новости.

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Гость

22:22:17 23-11-2024

Какой хитрый человек!

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Гость

22:59:10 23-11-2024

зарплаты возможно и растут, но цены их обгоняют однозначно причем как мерседес запорожца.

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барнаульский

23:49:23 23-11-2024

ну дурак полный, и оправданья не ищет. Нва зомби расчитывает..

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Гость

07:24:42 24-11-2024

а о росте зарплат он почему промолчал? причем рост цен и зарплат это догоняшки велосипеда с поездом, думаю что поезд а что велик и так всем понятно, ну кроме Пескова наверное.

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Гость

08:11:11 24-11-2024

Почему вы свою личную ситуацию накладываете на общую ситуацию по стране? Алтайский край даже по Сибирскому федеральному округу занимает последнее место по уровню доходов населения. То есть тут беднее Тувы, Бурятии, Горного, Абакана и прочих окраин. В нормальных регионах люди живут нормально. Это здесь задница полная. Посмотрите на Красноярск - город великолепен, рестораны, достопримечательности, ухоженность, общественные пространства. Омск - миллионник, улица Ленина - как лубочная картинка с открытки, Кемерово - весь ОТ новехонький, ни одной шалагушки типа Хёндэ Каунти как у нас, Томск - студенческий город с купеческими постройками, Новосибирск - мегаполис, правда в худшем проявлении. Везде в Сибири лучше чем здесь.

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Гость

09:15:56 24-11-2024

Песков, хуже наших врагов, действует изожеренно.

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Гость

10:05:30 24-11-2024

Гость (09:15:56 24-11-2024) Песков, хуже наших врагов, действует изожеренно.... А кто вы, если для вас русский не родной язык?

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Гость

10:42:35 24-11-2024

Гость (09:15:56 24-11-2024) Песков, хуже наших врагов, действует изожеренно.... Все враги внутри страны.

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Гость

10:48:34 24-11-2024

Гость (09:15:56 24-11-2024) Песков, хуже наших врагов, действует изожеренно.... изожеренно - это как?

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Гость

16:52:38 24-11-2024

Гость (10:48:34 24-11-2024) изожеренно - это как?...
Изощренно, потому что сам живёт больно жирно 👆🤣

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Гость

01:59:38 25-11-2024

Гость (10:48:34 24-11-2024) изожеренно - это как?... Умный да поймет, а дурак возбудится, как в Ж ужаленный.

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гость

13:20:18 24-11-2024

Как сказал один известный человек-опять пургу гонит

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