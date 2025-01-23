60-летняя фанатка Шамана сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на кумира
Она также заявила, что является патриотом Российской Федерации
23 января 2025, 14:00, ИА Амител
60-летняя фанатка певца SHAMAN (Ярослава Дронова) сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на кумира, пишет ura.ru.
"Я сделала подтяжку лица, и теперь я стала похожа на своего любимого певца. Я вообще-то патриот Российской Федерации. Люблю самую любимую мою песню "Я – русский", – рассказала женщина.
Ранее певец SHAMAN назвал себя из будущего своим главным конкурентом.
14:05:39 23-01-2025
остановите землю...
14:06:42 23-01-2025
как грится: сверху капает, а снизу сыпется.
ладно, если в туалете стены не мажет, и на том спасибо.
к патриотизму здесь примазываться не нужно, потому что этот перфоманс просто дурость и хайп
14:12:33 23-01-2025
Феерично. "Старость-не радость"
14:19:37 23-01-2025
похожа
14:21:01 23-01-2025
Не сотвори себе кумира, как говорится
14:26:47 23-01-2025
Ох и страхолюдина...
15:23:13 23-01-2025
Гость (14:26:47 23-01-2025) Ох и страхолюдина...... Ну ведь похожа! 😏
14:35:50 23-01-2025
Какая связь между Русским, шаманом, и патритизмом? Вы видите? я нет.
шаман - это просто бизнес. Сколько он получает за концерты? Сколько он перевел на нужды СВО в поддержку страны, показав патриотизм?
Вот и все ...
А этой фанатке не мешало бы к психиатру на прием сходить и вложиться в лечение нежели в пластику.
А хотела бы показать патриотизм, то направила бы средства на помощь солдатам а не морду переделать, на ветер выкинуть. Сколько сетей сплела патриотка? Свечей залила сколько? Может заготовки на продукты сушила? Есть сомнения. Ну и какая ты патриотка и русская лишь на бумажке
14:39:27 23-01-2025
даже хуже оригинала получилась
14:52:56 23-01-2025
нет хуже дурака, чем старый дурак
14:53:31 23-01-2025
И единственную извилину из уха видимо вытащили
Я думаю, таких людей надо на углублённый чекап мозга отправлять...там явно отклонения, что-то не так работает. Потенциальная опасность для общества.
15:04:09 23-01-2025
Хотела стать похожей на шамана а стала похожа на александра шпака, правда чуть чуть по лучше оригинала.
Ну так на донышке...
15:15:38 23-01-2025
каждый по своему с ума сходит.... Веселая бабка
15:37:07 23-01-2025
Старушка тоже без трусов ходит ?
16:38:01 23-01-2025
ведьма
16:55:44 23-01-2025
дряблый шаман))
02:31:17 24-01-2025
Любая женщина в любом возрасте должна постоянно заботиться и воспитывать детей, внуков, правнуков, если она пошла против своей природы и не заботиться о детях, то нерастраченная энергия начинает разрушать её изнутри, прежде всего разрушая мозг, так что это ещё не худший случай. Таким образом, женщины, делайте правильные выводы из любой "дичи", а главное, не сопротивляйтесь своему естественному предназначению, рожайте детей, конечно, это трудно в начале, но затем вы получите такую порцию любви, о которой даже не могли мечтать, вот это и называется счастьем.
07:53:04 24-01-2025
Ну... какие певцы , такие и фанатки.