НОВОСТИКультура

60-летняя фанатка Шамана сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на кумира

Она также заявила, что является патриотом Российской Федерации

23 января 2025, 14:00, ИА Амител

60-летняя фанатка певца SHAMAN (Ярослава Дронова) сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на кумира, пишет ura.ru.

"Я сделала подтяжку лица, и теперь я стала похожа на своего любимого певца. Я вообще-то патриот Российской Федерации. Люблю самую любимую мою песню "Я – русский", – рассказала женщина.

Ранее певец SHAMAN назвал себя из будущего своим главным конкурентом.

Ярослав Дронов / Фото: vk.com/shaman_me

SHAMAN хочет продавать алкоголь под брендом "Я русский"

Также под этим наименованием может быть представлен ряд других товаров
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Комментарии 18

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Гость

14:05:39 23-01-2025

остановите землю...

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Гость

14:06:42 23-01-2025

как грится: сверху капает, а снизу сыпется.
ладно, если в туалете стены не мажет, и на том спасибо.
к патриотизму здесь примазываться не нужно, потому что этот перфоманс просто дурость и хайп

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Гость

14:12:33 23-01-2025

Феерично. "Старость-не радость"

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Musik

14:19:37 23-01-2025

похожа

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Гость

14:21:01 23-01-2025

Не сотвори себе кумира, как говорится

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Гость

14:26:47 23-01-2025

Ох и страхолюдина...

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Гость

15:23:13 23-01-2025

Гость (14:26:47 23-01-2025) Ох и страхолюдина...... Ну ведь похожа! 😏

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Гость

14:35:50 23-01-2025

Какая связь между Русским, шаманом, и патритизмом? Вы видите? я нет.
шаман - это просто бизнес. Сколько он получает за концерты? Сколько он перевел на нужды СВО в поддержку страны, показав патриотизм?
Вот и все ...
А этой фанатке не мешало бы к психиатру на прием сходить и вложиться в лечение нежели в пластику.

А хотела бы показать патриотизм, то направила бы средства на помощь солдатам а не морду переделать, на ветер выкинуть. Сколько сетей сплела патриотка? Свечей залила сколько? Может заготовки на продукты сушила? Есть сомнения. Ну и какая ты патриотка и русская лишь на бумажке

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Гость

14:39:27 23-01-2025

даже хуже оригинала получилась

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Гость

14:52:56 23-01-2025

нет хуже дурака, чем старый дурак

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Гость

14:53:31 23-01-2025

И единственную извилину из уха видимо вытащили
Я думаю, таких людей надо на углублённый чекап мозга отправлять...там явно отклонения, что-то не так работает. Потенциальная опасность для общества.

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НЕО-Инвиз

15:04:09 23-01-2025

Хотела стать похожей на шамана а стала похожа на александра шпака, правда чуть чуть по лучше оригинала.
Ну так на донышке...

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Гость

15:15:38 23-01-2025

каждый по своему с ума сходит.... Веселая бабка

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Гость

15:37:07 23-01-2025

Старушка тоже без трусов ходит ?

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Гость

16:38:01 23-01-2025

ведьма

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Гость

16:55:44 23-01-2025

дряблый шаман))

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Гость

02:31:17 24-01-2025

Любая женщина в любом возрасте должна постоянно заботиться и воспитывать детей, внуков, правнуков, если она пошла против своей природы и не заботиться о детях, то нерастраченная энергия начинает разрушать её изнутри, прежде всего разрушая мозг, так что это ещё не худший случай. Таким образом, женщины, делайте правильные выводы из любой "дичи", а главное, не сопротивляйтесь своему естественному предназначению, рожайте детей, конечно, это трудно в начале, но затем вы получите такую порцию любви, о которой даже не могли мечтать, вот это и называется счастьем.

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Гость

07:53:04 24-01-2025

Ну... какие певцы , такие и фанатки.

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