60-летняя фанатка Шамана сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на кумира

60-летняя фанатка певца SHAMAN (Ярослава Дронова) сделала пластическую операцию, чтобы стать похожей на кумира, пишет ura.ru.

"Я сделала подтяжку лица, и теперь я стала похожа на своего любимого певца. Я вообще-то патриот Российской Федерации. Люблю самую любимую мою песню "Я – русский", – рассказала женщина.