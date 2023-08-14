"Петух на самокате". В Сибири неадекватным самокатчикам посвятили граффити

Местные жители часто жалуются в соцсетях на любителей электросамокатов

14 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: sibdepo.ru со ссылкой на соцсети

В Кемеровской области неизвестный художник увековечил "подвиги" любителей электросамокатов в своем граффити, пишет "Сибдепо".

"Изображение петуха на самокате появилось на стене одного из домов на проспекте Дружбы в Новокузнецке", – отмечает издание.

Местные жители часто жалуются в соцсетях на неадекватных самокатчиков, которые на высокой скорости гоняют по тротуарам, пугая и травмируя прохожих, а также ездят по дорогам, нервируя водителей. Например, утром 14 августа один из таких смельчаков ехал по встречной полосе, не обращая внимания на автомобили.

Напомним, в Алтайском крае с начала 2023 года 26 человек получили травмы из-за электросамокатов.