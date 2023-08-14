НОВОСТИОбщество

"Петух на самокате". В Сибири неадекватным самокатчикам посвятили граффити

Местные жители часто жалуются в соцсетях на любителей электросамокатов

14 августа 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: sibdepo.ru со ссылкой на соцсети
Фото: sibdepo.ru со ссылкой на соцсети

В Кемеровской области неизвестный художник увековечил "подвиги" любителей электросамокатов в своем граффити, пишет "Сибдепо".

"Изображение петуха на самокате появилось на стене одного из домов на проспекте Дружбы в Новокузнецке", – отмечает издание.

Местные жители часто жалуются в соцсетях на неадекватных самокатчиков, которые на высокой скорости гоняют по тротуарам, пугая и травмируя прохожих, а также ездят по дорогам, нервируя водителей. Например, утром 14 августа один из таких смельчаков ехал по встречной полосе, не обращая внимания на автомобили.

Напомним, в Алтайском крае с начала 2023 года 26 человек получили травмы из-за электросамокатов.

Фото: amic.ru

"Поступают каждый день". Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают самокатчики

Любители прокатиться на электросамокате часто попадают в травмпункты Барнаула, рассказал хирург Евгений Черданцев
НОВОСТИОбщество
Барнаул Кемеровская область самокаты

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

16:53:16 14-08-2023

Очень точно подмечено, а неадекватные они все, адекват на самокат не сядет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:27 14-08-2023

Гость (16:53:16 14-08-2023) Очень точно подмечено, а неадекватные они все, адекват на са... Адекват мож и поедет на самокате но где нибудь например в парке с ребенком

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ворчун

15:38:58 15-08-2023

Гость (17:08:27 14-08-2023) Адекват мож и поедет на самокате но где нибудь например в па... С каким ещё ребёнком? Арендовать можно только с 18 лет. Перед собой ставить его, что ли? Чтобы башкой в железный руль смотрел? Чтобы при лобовом столкновении я пузом голову отрезал? Или косплеить Бременских музыкантов, и вешать ребёнка на шею? Спасибо, не надо. Я как-то не хочу быть кандидатом на премию Дарвина. Те, кто так катают детей, видать, вообще бесстрашные. Минусуйте на здоровье, всё равно ничего не поймёте.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров