"Петух на самокате". В Сибири неадекватным самокатчикам посвятили граффити
Местные жители часто жалуются в соцсетях на любителей электросамокатов
14 августа 2023, 15:00, ИА Амител
В Кемеровской области неизвестный художник увековечил "подвиги" любителей электросамокатов в своем граффити, пишет "Сибдепо".
"Изображение петуха на самокате появилось на стене одного из домов на проспекте Дружбы в Новокузнецке", – отмечает издание.
Местные жители часто жалуются в соцсетях на неадекватных самокатчиков, которые на высокой скорости гоняют по тротуарам, пугая и травмируя прохожих, а также ездят по дорогам, нервируя водителей. Например, утром 14 августа один из таких смельчаков ехал по встречной полосе, не обращая внимания на автомобили.
Напомним, в Алтайском крае с начала 2023 года 26 человек получили травмы из-за электросамокатов.
16:53:16 14-08-2023
Очень точно подмечено, а неадекватные они все, адекват на самокат не сядет.
17:08:27 14-08-2023
Гость (16:53:16 14-08-2023) Очень точно подмечено, а неадекватные они все, адекват на са... Адекват мож и поедет на самокате но где нибудь например в парке с ребенком
15:38:58 15-08-2023
Гость (17:08:27 14-08-2023) Адекват мож и поедет на самокате но где нибудь например в па... С каким ещё ребёнком? Арендовать можно только с 18 лет. Перед собой ставить его, что ли? Чтобы башкой в железный руль смотрел? Чтобы при лобовом столкновении я пузом голову отрезал? Или косплеить Бременских музыкантов, и вешать ребёнка на шею? Спасибо, не надо. Я как-то не хочу быть кандидатом на премию Дарвина. Те, кто так катают детей, видать, вообще бесстрашные. Минусуйте на здоровье, всё равно ничего не поймёте.