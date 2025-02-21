Певица Слава с программой "Ты услышишь меня". Amic.ru дарит билеты на концерт в Барнауле

Многократная обладательница различных музыкальных премий исполнит полюбившиеся хиты и новые песни

21 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Певица Слава / Изображение: ligaart.ru

4 марта 2025 года в ДК "Мотор" выступит певица Слава (Анастасия Сланевская) – автор и исполнительница песен, лауреат нескольких музыкальных премий. На сцене она уже более 20 лет. На ее песнях выросло целое поколение. Известность к певице пришла после песни "Люблю или ненавижу". За ней последовали "Попутчица", "Классный", "Одиночество", "Крик души" и другие.

Amic.ru вместе с "Лигой Арт" дарят два билета на концерт. Для участия в розыгрыше достаточно подписаться на наш Telegram-канал, amic.ru и "Лига Арт". И нажать кнопку "Участвую". Итоги розыгрыша мы подведем 2 марта в 16:00 с помощью бота-рандомайзера.Слава – многократная обладательница премий: "Золотой граммофон", "Песня года", "Шансон года", Ru.TV, "Муз-ТВ" и других. В 2022 году, в 20-летие творческой карьеры, певица побывала во многих городах России с программой "Без тебя меня нет".