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Пианиста Евгения Кисина признали иноагентом

Помимо него, реестр пополнили еще три персоны

20 июля 2024, 10:55, ИА Амител

Евгений Кисин / Фото: Филиппов Алексей / ITAR-TASS
Евгений Кисин / Фото: Филиппов Алексей / ITAR-TASS

Российского пианиста Евгения Кисина признали иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста РФ.

Он выступал против СВО, участвовал в сборе средств для ВСУ и распространял фейки о российской политике. Сейчас 52-летний виртуоз живет за границей.

Помимо него, реестр пополнили:

  • сын поэта Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко;
  • бывший советский разведчик и блогер Юрий Швец;
  • активист Дмитрий Цибирев.

Ранее юрист назвал случаи для признания Аллы Пугачевой иноагентом.

культура иноагенты

Комментарии 10

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Гость

12:10:40 20-07-2024

В таком темпе иноагентов будет больше чем нас, они вернутся и нас выгонят

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Гость

19:10:13 20-07-2024

Гость (12:10:40 20-07-2024) В таком темпе иноагентов будет больше чем нас, они вернутся ... Не волнуйся, их ещё тысячи пока не набралось. И возвращаться Кисину зачем? Он уж тридцать лет живёт в Праге. Хотя имеет британский и израильский паспорта.

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Гость

12:29:40 20-07-2024

все из богоизбранного народа

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Musik

23:26:12 20-07-2024

Гость (12:29:40 20-07-2024) все из богоизбранного народа... Вот прям классической тип лица.

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Элен без ребят

17:47:55 20-07-2024

знаете что я заметила, глядя в эти "светлые" иноагентные лица?
что среди них нет ни одного красивого или просто приятного лица.
какие-то вырожденцы все.

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Гость из будущего

23:16:06 20-07-2024

Элен без ребят (17:47:55 20-07-2024) знаете что я заметила, глядя в эти "светлые" иноагентные лиц...
Ну так посмотри на Бутину и Киселева, дай глазам отдохнуть, глядя на эту красоту неписанную. Вах, какие цацы...

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Элен без ребят

11:17:50 21-07-2024

а с какой целью я должна на них смотреть? они мне совсем неинтересны.

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Гость

10:06:11 21-07-2024

Элен без ребят (17:47:55 20-07-2024) знаете что я заметила, глядя в эти "светлые" иноагентные лиц... гурулев твой краш?

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Элен без ребят

13:24:01 21-07-2024

Гость (10:06:11 21-07-2024) гурулев твой краш?... кто?

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Гость

13:03:59 21-07-2024

Как говорил Колчак: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти».

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