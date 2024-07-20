Пианиста Евгения Кисина признали иноагентом

Помимо него, реестр пополнили еще три персоны

20 июля 2024, 10:55, ИА Амител

Евгений Кисин / Фото: Филиппов Алексей / ITAR-TASS

Российского пианиста Евгения Кисина признали иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста РФ.

Он выступал против СВО, участвовал в сборе средств для ВСУ и распространял фейки о российской политике. Сейчас 52-летний виртуоз живет за границей.

Помимо него, реестр пополнили:

сын поэта Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко;

бывший советский разведчик и блогер Юрий Швец;

активист Дмитрий Цибирев.

Ранее юрист назвал случаи для признания Аллы Пугачевой иноагентом.