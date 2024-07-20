Пианиста Евгения Кисина признали иноагентом
Помимо него, реестр пополнили еще три персоны
20 июля 2024, 10:55, ИА Амител
Евгений Кисин / Фото: Филиппов Алексей / ITAR-TASS
Российского пианиста Евгения Кисина признали иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста РФ.
Он выступал против СВО, участвовал в сборе средств для ВСУ и распространял фейки о российской политике. Сейчас 52-летний виртуоз живет за границей.
Помимо него, реестр пополнили:
- сын поэта Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко;
- бывший советский разведчик и блогер Юрий Швец;
- активист Дмитрий Цибирев.
Ранее юрист назвал случаи для признания Аллы Пугачевой иноагентом.
12:10:40 20-07-2024
В таком темпе иноагентов будет больше чем нас, они вернутся и нас выгонят
19:10:13 20-07-2024
Гость (12:10:40 20-07-2024) В таком темпе иноагентов будет больше чем нас, они вернутся ... Не волнуйся, их ещё тысячи пока не набралось. И возвращаться Кисину зачем? Он уж тридцать лет живёт в Праге. Хотя имеет британский и израильский паспорта.
12:29:40 20-07-2024
все из богоизбранного народа
23:26:12 20-07-2024
Гость (12:29:40 20-07-2024) все из богоизбранного народа... Вот прям классической тип лица.
17:47:55 20-07-2024
знаете что я заметила, глядя в эти "светлые" иноагентные лица?
что среди них нет ни одного красивого или просто приятного лица.
какие-то вырожденцы все.
23:16:06 20-07-2024
Элен без ребят (17:47:55 20-07-2024) знаете что я заметила, глядя в эти "светлые" иноагентные лиц...
Ну так посмотри на Бутину и Киселева, дай глазам отдохнуть, глядя на эту красоту неписанную. Вах, какие цацы...
11:17:50 21-07-2024
а с какой целью я должна на них смотреть? они мне совсем неинтересны.
10:06:11 21-07-2024
Элен без ребят (17:47:55 20-07-2024) знаете что я заметила, глядя в эти "светлые" иноагентные лиц... гурулев твой краш?
13:24:01 21-07-2024
Гость (10:06:11 21-07-2024) гурулев твой краш?... кто?
13:03:59 21-07-2024
Как говорил Колчак: «Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти».