Росавиация возобновила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском

Отмечается, что сам отчет отменен "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", однако какими именно — не уточняется

09 ноября 2023, 18:37, ИА Амител

Фото: BAZA

Росавиация решила возобновить расследование посадки самолета "Уральских авиалиний" в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщает газета "Известия", ведомство отменило отчет по предыдущим результатам расследования.

По информации источника издания, возобновление расследования инициировало руководство Росавиации, которое оказалось недовольно качеством выводов. Отмечается, что сам отчет отменен "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", однако какими именно – не уточняется.

Напомним, что утром 12 сентября самолет выполнял рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до места назначения и совершил экстренную посадку в поле возле села Убинское под Новосибирском.

Согласно предыдущему отчету, основной причиной, по которой борт не долетел до аэропорта, стала нехватка топлива. Она возникла из-за ряда причин: экипаж не учел фактор выпущенного шасси, ошибся в определении положения створок и не смог рассчитать количество топлива. Гидравлика у самолета отказала из-за износа приводного шланга.