НОВОСТИПроисшествия

Росавиация возобновила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском

Отмечается, что сам отчет отменен "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", однако какими именно — не уточняется

09 ноября 2023, 18:37, ИА Амител

Фото: BAZA
Фото: BAZA

Росавиация решила возобновить расследование посадки самолета "Уральских авиалиний" в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщает газета "Известия", ведомство отменило отчет по предыдущим результатам расследования.

По информации источника издания, возобновление расследования инициировало руководство Росавиации, которое оказалось недовольно качеством выводов. Отмечается, что сам отчет отменен "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", однако какими именно – не уточняется.

Напомним, что утром 12 сентября самолет выполнял рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до места назначения и совершил экстренную посадку в поле возле села Убинское под Новосибирском.

Согласно предыдущему отчету, основной причиной, по которой борт не долетел до аэропорта, стала нехватка топлива. Она возникла из-за ряда причин: экипаж не учел фактор выпущенного шасси, ошибся в определении положения створок и не смог рассчитать количество топлива. Гидравлика у самолета отказала из-за износа приводного шланга.

Происшествия самолёт
Читайте также в сюжете: Экстренная посадка самолета под Новосибирском

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

21:06:03 09-11-2023

Хотелось чтобы эти члены комисии сами оказались в тех условиях за штурвалами Боига, даже зная про эту посадку в поле.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Глсть

23:11:34 09-11-2023

Больше заняться нечем. Людьми спасены. Экипажу просто рамклянятьмя нужно нет же начинаем......

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

01:13:04 10-11-2023

Преступник должен сидеть в тюрьме. Вместо посадки в Омске лететь с пассажирами заложниками ради собственных меркантильных интересов КВС в Новосибирск это преступление. Не нужно молиться на новоявленных героев.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:27 10-11-2023

Владимир (01:13:04 10-11-2023) Преступник должен сидеть в тюрьме. Вместо посадки в Омске ле... У тебя есть неопровержимые доказательства того, что экипаж совершил преступление, балабол?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:38 10-11-2023

Гость (18:27:27 10-11-2023) У тебя есть неопровержимые доказательства того, что экипаж ... Балабол это ты,читай выводы комиссии

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:45 10-11-2023

Комиссию распустить, экипаж наградить пока все медальки Адамчику не повесели

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров