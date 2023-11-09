Росавиация возобновила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Отмечается, что сам отчет отменен "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", однако какими именно — не уточняется
09 ноября 2023, 18:37, ИА Амител
Росавиация решила возобновить расследование посадки самолета "Уральских авиалиний" в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Как сообщает газета "Известия", ведомство отменило отчет по предыдущим результатам расследования.
По информации источника издания, возобновление расследования инициировало руководство Росавиации, которое оказалось недовольно качеством выводов. Отмечается, что сам отчет отменен "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами", однако какими именно – не уточняется.
Напомним, что утром 12 сентября самолет выполнял рейс из Сочи в Омск, не смог долететь до места назначения и совершил экстренную посадку в поле возле села Убинское под Новосибирском.
Согласно предыдущему отчету, основной причиной, по которой борт не долетел до аэропорта, стала нехватка топлива. Она возникла из-за ряда причин: экипаж не учел фактор выпущенного шасси, ошибся в определении положения створок и не смог рассчитать количество топлива. Гидравлика у самолета отказала из-за износа приводного шланга.
21:06:03 09-11-2023
Хотелось чтобы эти члены комисии сами оказались в тех условиях за штурвалами Боига, даже зная про эту посадку в поле.
23:11:34 09-11-2023
Больше заняться нечем. Людьми спасены. Экипажу просто рамклянятьмя нужно нет же начинаем......
01:13:04 10-11-2023
Преступник должен сидеть в тюрьме. Вместо посадки в Омске лететь с пассажирами заложниками ради собственных меркантильных интересов КВС в Новосибирск это преступление. Не нужно молиться на новоявленных героев.
18:27:27 10-11-2023
Владимир (01:13:04 10-11-2023) Преступник должен сидеть в тюрьме. Вместо посадки в Омске ле... У тебя есть неопровержимые доказательства того, что экипаж совершил преступление, балабол?
20:48:38 10-11-2023
Гость (18:27:27 10-11-2023) У тебя есть неопровержимые доказательства того, что экипаж ... Балабол это ты,читай выводы комиссии
09:44:45 10-11-2023
Комиссию распустить, экипаж наградить пока все медальки Адамчику не повесели