Штрафы также грозят за мусор и неприятный запах

03 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Сад, дача / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россиянам грозят штрафы за мусор на дачном участке, а также неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых на территории запрещено. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист Анастасия Билялова.

"За несоблюдение требований по охране окружающей среды при сборе, накоплении и утилизации отходов, то есть мусора, грозит штраф от двух до трех тысяч рублей", – предупредила она.

Если мусора настолько много, что дачный участок превращается в свалку, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей. За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий могут оштрафовать на сумму от 100 до 500 рублей.

Юрист также отметила, что на садовых и огородных участках по закону разрешено держать только птицу и кроликов, причем лишь в том случае, если территория подходит под разведение животных по строительному регламенту или имеется соответствующее разрешение.

"Коров, свиней и лошадей держать на этих территориях нельзя – могут привлечь к ответственности за нецелевое использование земли", – предостерегла эксперт.

За такое нарушение, если кадастровая стоимость земли определена, придется заплатить от 0,5 до 1% от этой суммы, но не менее 10 тысяч рублей. Если не определена – от 10 до 20 тысяч.

За порчу земель при неправильном обращении с пестицидами, агрохимикатами, другими опасными веществами и побочными продуктами животноводства может "прилететь" штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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