Пиво приравняли по пользе к кефиру и йогурту по утрам
Однако полезные эффекты проявляются, когда напиток потребляют в безопасных дозах
11 сентября 2023, 12:43, ИА Амител
Для здоровья кишечника пиво более полезно, чем многие популярные пробиотики, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на издание Frontiers in Nutrition.
"Полифенолы, клетчатка и другие полезные компоненты пива расщепляются кишечным микробиомом, стимулируя иммунную защиту слизистой оболочки кишечника, и таким образом участвуют в регуляции иммунной системы", – отметили ученые Даляньского медицинского университета в Китае.
Отмечается, что пиво при умеренном потреблении помогает предотвращать атеросклероз и болезни сердца, оказывает противораковое, антиоксидантное и омолаживающее действия и улучшает кровообращение.
По данным исследователей, полифенолы в пиве обладают свойствами пребиотиков – веществ, помогающих размножаться полезным бактериям и мешающих это делать вредным.
Однако полезные эффекты проявляются, когда пиво потребляют в безопасных дозах. Для мужчин это две банки напитка по 340 мл в день, для женщин – одна.
В безалкогольном пиве большинство биоактивных веществ тоже сохраняется, отмечают ученые. Поэтому оно также полезно – это подтверждается в исследованиях.
Ранее врач рассказал, какая доза пива является опасной для организма.
12:45:45 11-09-2023
Я об этом ещё в 4-м классе знал !
12:57:38 11-09-2023
выходит и правда пиво по утрам не только вредно, но и полезно :)
13:02:08 11-09-2023
Пиво - химическую бурду продаваемую в наших магазинах нельзя называть пивом. От неё один только вред и пивные животы как у беременных женщин.
13:28:32 11-09-2023
О пользе пива верно написано, но дозировка по 340-680 мл каждый день - это путь к зависимости от пива и последующему пивному алкоголизму. Правильно употреблять не более 2 раз в неделю через 3 дня по 340 мл как для мужчин так и для женщин. Пиво эстрагенный напиток и для мужчин нужно изобрести андрогенное пиво с хреном, аиром, бергамотом и др. и тогда мужчины могут пить дозу побольше без последствий обабиться.
13:33:43 11-09-2023
Кто-то хочет увеличить продажи в пивном бизнесе, про пользу рассказали, про вред можно поподробнее.
13:37:26 11-09-2023
Для людей с одной извилиной пиво особенно полезно, их жизнь становиться чють радостнее.)
13:45:39 11-09-2023
Гость (13:37:26 11-09-2023) Для людей с одной извилиной пиво особенно полезно, их жизнь ... вся радость заключатся в приобретении пивного пуза и импотенции)))
14:46:55 11-09-2023
А с водкой втройне полезней )))
17:42:41 12-09-2023
Гость (13:45:39 11-09-2023) вся радость заключатся в приобретении пивного пуза и импотен... Пивное пузо от закусок а не от пива.