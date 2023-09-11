Пиво приравняли по пользе к кефиру и йогурту по утрам

Однако полезные эффекты проявляются, когда напиток потребляют в безопасных дозах

11 сентября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Для здоровья кишечника пиво более полезно, чем многие популярные пробиотики, пишут "Аргументы и Факты" со ссылкой на издание Frontiers in Nutrition.

"Полифенолы, клетчатка и другие полезные компоненты пива расщепляются кишечным микробиомом, стимулируя иммунную защиту слизистой оболочки кишечника, и таким образом участвуют в регуляции иммунной системы", – отметили ученые Даляньского медицинского университета в Китае.

Отмечается, что пиво при умеренном потреблении помогает предотвращать атеросклероз и болезни сердца, оказывает противораковое, антиоксидантное и омолаживающее действия и улучшает кровообращение.

По данным исследователей, полифенолы в пиве обладают свойствами пребиотиков – веществ, помогающих размножаться полезным бактериям и мешающих это делать вредным.

Однако полезные эффекты проявляются, когда пиво потребляют в безопасных дозах. Для мужчин это две банки напитка по 340 мл в день, для женщин – одна.

В безалкогольном пиве большинство биоактивных веществ тоже сохраняется, отмечают ученые. Поэтому оно также полезно – это подтверждается в исследованиях.

Ранее врач рассказал, какая доза пива является опасной для организма.