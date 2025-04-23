Планета — это мы. VK подготовил проект о заботе об экологии к Международному дню Земли

Пользователей "ВКонтакте" ожидает эксклюзивный контент от более чем 800 блогеров и экспертов

23 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Земля из космоса / Фото: unsplash.com / NASA

К Международному дню Земли VK подготовила проект с заботой об экологии при участии национальных парков России и ученых. Как рассказали в компании, пользователей социальной сети "ВКонтакте" ожидает эксклюзивный контент от более чем 800 блогеров и экспертов по хештегу #ЗемляЭтоМы.

С 22 апреля и в течение месяца свыше 30 музеев-заповедников, природоохранных зон России и более 800 блогеров будут делиться уникальным контентом под тегом #ЗемляЭтоМы: интересными маршрутами и локациями, фактами о редких животных, растениях и важности их сохранения. Кроме того, прослушать их можно с помощью QR-кодов – инсталляции есть в национальном парке "Приэльбрусье", Кавказском заповеднике, Домбае и Тебердинском национальном парке.

Перейдя с мобильного устройства, гости смогут включить прогулочные аудиогиды, которые озвучили звездные авторы, неравнодушные к природе. Среди них – актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков; сооснователь проекта о путешествиях #followmeto и основатель студии Ashram, журналист и путешественница, блогер Наталья Османн; основатель и руководитель школы кавказских танцев, хореограф Аскер Энеев; популярный стендап-комик Расул Чабдаров.

"Экологические акции ко Дню Земли становятся все популярнее. Даже на сцене, в кино и на ТВ люди искусства стали чаще поднимать вопросы изменения климата и загрязнения воздуха, проблемы избыточного потребления и недостатка зеленых оазисов в больших городах. В наших силах и интересах сделать эту повестку громче, объяснив ее ценность в ежедневной рутине доступным языком", – прокомментировал свое участие Безруков.

Также участие в проекте приняли космонавт Константин Борисов, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основательница первого zero waste магазина Noplasticitsfantastic Олеся Бесперстова, аэрокосмический инженер и популяризатор космонавтики Денис Прудник и другие.

Кроме того, VK вместе с брендом ZNWR ко Дню Земли выпустит капсульную коллекцию футболок и платков с уникальным арт-дизайном, "говорящим" о глубинной и тесной связи человека с окружающей средой. Одежда появится в бутиках бренда и онлайн-магазинах уже 22 мая.