Планетарий в Барнауле не будут закрывать для посещений на время масштабной реконструкции

На реконструкцию учреждения выделили 77 миллионов рублей

20 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Здание барнаульского планетария / Фото: мэрия города

Барнаульский планетарий будет работать во время реконструкции, сообщил amic.ru директор учреждения Павел Ягодкин. Планетарий прекращал работу на десять дней из-за ремонта водопровода, но сейчас уже двери учреждения открыты для всех желающих. В настоящее время стартовал второй этап реконструкции здания. На эти цели выделили около 77 миллионов рублей.

Что предстоит сделать?

В данный момент специалисты ограждают территорию от подпорной стенки до пешеходной зоны проспекта Ленина. При этом проход по тротуару сохранен. Кроме того, подрядчик продолжает ремонтировать кровлю и обновлять фасад. Работы по благоустройству запланированы на 2026 год. В соответствии с проектом в фойе разместят зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны. Во втором зале планируют создать виртуальный павильон по технологии кубической проекции (маппинга). На втором этаже появится сразу два пространства – музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений.

Будут созданы дополнительные рабочие места, расширен список услуг, посещаемость учреждения увеличится до 400 человек в день. Кроме того, дети в современной наглядной форме смогут получать знания по астрономии, окружающему миру, экологии и естественным научным дисциплинам.

Что уже сделали?

В здание на проспекте Ленина планетарий переехал в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек.

Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объемное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звездного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 млн рублей, еще 4 млн ушло на дооснащение купольного зала.

Здание является памятником архитектуры.