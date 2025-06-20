Планетарий в Барнауле не будут закрывать для посещений на время масштабной реконструкции
На реконструкцию учреждения выделили 77 миллионов рублей
20 июня 2025, 08:00, ИА Амител
Барнаульский планетарий будет работать во время реконструкции, сообщил amic.ru директор учреждения Павел Ягодкин. Планетарий прекращал работу на десять дней из-за ремонта водопровода, но сейчас уже двери учреждения открыты для всех желающих. В настоящее время стартовал второй этап реконструкции здания. На эти цели выделили около 77 миллионов рублей.
Что предстоит сделать?
В данный момент специалисты ограждают территорию от подпорной стенки до пешеходной зоны проспекта Ленина. При этом проход по тротуару сохранен. Кроме того, подрядчик продолжает ремонтировать кровлю и обновлять фасад. Работы по благоустройству запланированы на 2026 год. В соответствии с проектом в фойе разместят зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны. Во втором зале планируют создать виртуальный павильон по технологии кубической проекции (маппинга). На втором этаже появится сразу два пространства – музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений.
Будут созданы дополнительные рабочие места, расширен список услуг, посещаемость учреждения увеличится до 400 человек в день. Кроме того, дети в современной наглядной форме смогут получать знания по астрономии, окружающему миру, экологии и естественным научным дисциплинам.
Что уже сделали?
В здание на проспекте Ленина планетарий переехал в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек.
Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объемное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звездного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 млн рублей, еще 4 млн ушло на дооснащение купольного зала.
Здание является памятником архитектуры.
08:34:23 20-06-2025
Невозможно закрыть то чего нет...Планетарий был в парке, а это кинотеатр РОДИНА...Я бы еще понял, если бы Планетарию взамен его помещения в парке отстроили бы новое здание в такой же парковой зоне, но его просто воткнули в то, что не жалко, как подачку горожанам, чтобы не возмущались. В результате мы получили никому не нужное учреждение, для посещения которого в нем уже кофейню втыкают, в надежде привлечь посетителей, создать хоть какую то "движуху"...Особенно удачно выбрано место по соседству с епархией, чтобы народ всегда помнил кто в городе главный...Телескопы и космос под сенью крестов и ангелочков...Вы хоть 500 миллионов вложите теперь, всё равно от позора не отмоетесь...
09:21:11 20-06-2025
Дюша (08:34:23 20-06-2025) Невозможно закрыть то чего нет...Планетарий был в парке, а э... вот даже не сомневался, что Вы будете первым в комментах про планетарий 8-)))
13:09:34 20-06-2025
Musik (09:21:11 20-06-2025) вот даже не сомневался, что Вы будете первым в комментах про... Особенно радует количество минусов. Значит попал в самое осиное гнездо. Больше у меня было только когда сказал, что перенос места празднования дня города на пл.Свободы - это чтобы задницу прикрыть тем, кто продал пл.Сахарова застройщикам. К сожалению никакой критикой ситуацию не изменить. Плевать они хотели на мнение народа. Помнится, что ни на один круглый стол по вопросу сохранения Речного Вокзала представители застройщика не пришли...
13:31:13 20-06-2025
Дюша (13:09:34 20-06-2025) Особенно радует количество минусов. Значит попал в самое оси... сегодня смотрел конкурсы в вузы по инженерке, физике, ИИ, материаловедению. штош,
смещение интересов произошло ,что не может не радовать.
в этом ракурсе мне как-ло пофиг, кому там чего из старого фонда перепадет и кто попилит на стройке.
а вот тема развития того же Сириуса гораздо более перспективна (Кванториумы как-бы логично усыхают). там и деньги, и интерес, и потенциал.
10:44:07 20-06-2025
Обождите, Планетарий в Родине открыт сравнительно недавно, и там для этого уже была проведена соответствующая реконструкция. Зачем нужна вторая реконструкция сразу же после первой реконструкции? А если нужна - заберите деньги у подрядчиков, кто осуществлял первую реконструкцию, так как всё равно за ними переделывать теперь.
По моему там нужно следственным органам серьезно поработать и выявить вредителей.
12:02:59 20-06-2025
7 (10:44:07 20-06-2025) Обождите, Планетарий в Родине открыт сравнительно недавно, и... На все свое время. В первой части были выполнены одни работы, во второй другие будут выполнены. На все сразу - денег нет. Выдыхай, разоблачитель.
12:05:46 20-06-2025
7 (10:44:07 20-06-2025) Обождите, Планетарий в Родине открыт сравнительно недавно, и... Статейку то почитай, болезный. Конкретно расписано какие работы были выполнены в первой части реконструкции и что будет сделано во второй. И да, таблетки то прими!
13:04:38 20-06-2025
Гость (12:05:46 20-06-2025) Статейку то почитай, болезный. Конкретно расписано какие раб... А в третьей на купол крест поставят и колокольню...
16:42:50 20-06-2025
Дюша (13:04:38 20-06-2025) А в третьей на купол крест поставят и колокольню...... хорошее место для синагоги.
11:49:43 20-06-2025
Очередное отмывание денег.