НОВОСТИОбщество

В Барнауле стартовал второй этап реконструкции планетария

В его рамках подрядчик обустроит инженерные сети, сети ливневой канализации и новую подпорную стенку

19 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле подрядная организация ООО "РОСТ" приступила ко втором этапу капитального ремонта планетария. Специалисты должны провести работы по устройству инженерных сетей, сети ливневой канализации и новой подпорной стенки. Об этом сообщили в администрации города.

В данный момент специалисты ограждают территорию от подпорной стенки до пешеходной зоны проспекта Ленина. При этом проход по тротуару сохранен. Кроме того, подрядчик продолжает ремонтировать кровлю и обновлять фасад. Работы по благоустройству запланированы на 2026 год. 

Напомним, контракты на проведение капитального ремонта кровли, фасада здания и прилегающей территории заключили на сумму почти 77 миллионов рублей

В соответствии с проектом в фойе разместят зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны. Во втором зале планируют создать виртуальный павильон по технологии кубической проекции (маппинга). На втором этаже организуют два пространства – музей достижений отечественной космонавтики, а также интерактивный музей астрофизических явлений.

Отметим, что Барнаульский планетарий – объект культурного наследия регионального значения. В связи с этим исторический вид здания сохранят.

Барнаульский планетарий открыли в 1950 году. В 2025-м он отмечает свое 75-летие. Ранее планетарий располагался в парке "Изумрудный", в  здании Кресто-Воздвиженской церкви, а в 2022 году переехал на проспект Ленина, 19, в здание бывшего кинотеатра "Родина".

Здание планетария в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

На реконструкцию планетария в Барнауле планируют направить около 200 миллионов рублей

В фойе хотят разместить зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны
НОВОСТИКультура
Барнаул

Комментарии 11

Avatar Picture
Дюша

11:36:57 19-06-2025

Нет нас Планетария...Он был в парке, но власти его сдали попам. А "Родину" как не перекрашивай, она останется "Родиной"...

  -34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:39:20 19-06-2025

Слова мои наглядно подтверждают фото. Сколько не замазывай, а надпись всё равно проступает.

  -39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

12:11:06 19-06-2025

Дюша (11:39:20 19-06-2025) Слова мои наглядно подтверждают фото. Сколько не замазывай, ... люто плюсую.
на сетчатке и в подкорке сидит...

  -52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:02:15 19-06-2025

Дюша (11:39:20 19-06-2025) Слова мои наглядно подтверждают фото. Сколько не замазывай, ... + много-много!

  -24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

11:42:15 19-06-2025

Передача здания Планетария РПЦ - несмываемый позор для города. Если церковь важнее Планетария, то зачем он вообще нужен? Так и говорите, что никакого космоса нет, над нами твердь небесная...

  -52 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:24 19-06-2025

Дюша (11:42:15 19-06-2025) Так и говорите, что никакого космоса нет, над нами твердь небесная..... То есть все эти Шахеды низенько - это чтобы хрустальный купол Земли баллистикой не царапать?
Теперь понятно, что американцы были не на Луне, а в Голливуде.

  -62 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

15:34:24 19-06-2025

Всей АДминистрацией минусуют вместе с редакцией...:-)...Вы еще епархию подключите, а то до -30 не дотягиваете...

  -58 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:29 19-06-2025

Дюша (15:34:24 19-06-2025) Всей АДминистрацией минусуют вместе с редакцией...:-)...Вы е... Дюша, перегрелся? )

  55 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:00:13 19-06-2025

Дюша (15:34:24 19-06-2025) Всей АДминистрацией минусуют вместе с редакцией...:-)...Вы е... ПГМ в терминальной стадии неизлечимо, увы.

  -76 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:06:01 20-06-2025

Для меня Барнаульский планетарий только в старой церкви парка... Зря отдали попам. Столько барнаульцев хранит детскую память о нём, это и есть настоящая скрепа. Точнее, была. Как там церковь функционировала в начале века, никому и дела нет.

  -72 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:38 20-06-2025

Ничего себе минусовка! Нет ребята, это не администрация. Это те самые попы!

  -60 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров