В Барнауле стартовал второй этап реконструкции планетария
В его рамках подрядчик обустроит инженерные сети, сети ливневой канализации и новую подпорную стенку
19 июня 2025, 11:30, ИА Амител
В Барнауле подрядная организация ООО "РОСТ" приступила ко втором этапу капитального ремонта планетария. Специалисты должны провести работы по устройству инженерных сетей, сети ливневой канализации и новой подпорной стенки. Об этом сообщили в администрации города.
В данный момент специалисты ограждают территорию от подпорной стенки до пешеходной зоны проспекта Ленина. При этом проход по тротуару сохранен. Кроме того, подрядчик продолжает ремонтировать кровлю и обновлять фасад. Работы по благоустройству запланированы на 2026 год.
Напомним, контракты на проведение капитального ремонта кровли, фасада здания и прилегающей территории заключили на сумму почти 77 миллионов рублей.
В соответствии с проектом в фойе разместят зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны. Во втором зале планируют создать виртуальный павильон по технологии кубической проекции (маппинга). На втором этаже организуют два пространства – музей достижений отечественной космонавтики, а также интерактивный музей астрофизических явлений.
Отметим, что Барнаульский планетарий – объект культурного наследия регионального значения. В связи с этим исторический вид здания сохранят.
Барнаульский планетарий открыли в 1950 году. В 2025-м он отмечает свое 75-летие. Ранее планетарий располагался в парке "Изумрудный", в здании Кресто-Воздвиженской церкви, а в 2022 году переехал на проспект Ленина, 19, в здание бывшего кинотеатра "Родина".
11:36:57 19-06-2025
Нет нас Планетария...Он был в парке, но власти его сдали попам. А "Родину" как не перекрашивай, она останется "Родиной"...
11:39:20 19-06-2025
Слова мои наглядно подтверждают фото. Сколько не замазывай, а надпись всё равно проступает.
12:11:06 19-06-2025
Дюша (11:39:20 19-06-2025) Слова мои наглядно подтверждают фото. Сколько не замазывай, ... люто плюсую.
на сетчатке и в подкорке сидит...
19:02:15 19-06-2025
Дюша (11:39:20 19-06-2025) Слова мои наглядно подтверждают фото. Сколько не замазывай, ... + много-много!
11:42:15 19-06-2025
Передача здания Планетария РПЦ - несмываемый позор для города. Если церковь важнее Планетария, то зачем он вообще нужен? Так и говорите, что никакого космоса нет, над нами твердь небесная...
12:04:24 19-06-2025
Дюша (11:42:15 19-06-2025) Так и говорите, что никакого космоса нет, над нами твердь небесная..... То есть все эти Шахеды низенько - это чтобы хрустальный купол Земли баллистикой не царапать?
Теперь понятно, что американцы были не на Луне, а в Голливуде.
15:34:24 19-06-2025
Всей АДминистрацией минусуют вместе с редакцией...:-)...Вы еще епархию подключите, а то до -30 не дотягиваете...
18:00:29 19-06-2025
Дюша (15:34:24 19-06-2025) Всей АДминистрацией минусуют вместе с редакцией...:-)...Вы е... Дюша, перегрелся? )
19:00:13 19-06-2025
Дюша (15:34:24 19-06-2025) Всей АДминистрацией минусуют вместе с редакцией...:-)...Вы е... ПГМ в терминальной стадии неизлечимо, увы.
00:06:01 20-06-2025
Для меня Барнаульский планетарий только в старой церкви парка... Зря отдали попам. Столько барнаульцев хранит детскую память о нём, это и есть настоящая скрепа. Точнее, была. Как там церковь функционировала в начале века, никому и дела нет.
20:54:38 20-06-2025
Ничего себе минусовка! Нет ребята, это не администрация. Это те самые попы!