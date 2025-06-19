В Барнауле стартовал второй этап реконструкции планетария

В его рамках подрядчик обустроит инженерные сети, сети ливневой канализации и новую подпорную стенку

19 июня 2025, 11:30, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле подрядная организация ООО "РОСТ" приступила ко втором этапу капитального ремонта планетария. Специалисты должны провести работы по устройству инженерных сетей, сети ливневой канализации и новой подпорной стенки. Об этом сообщили в администрации города.

В данный момент специалисты ограждают территорию от подпорной стенки до пешеходной зоны проспекта Ленина. При этом проход по тротуару сохранен. Кроме того, подрядчик продолжает ремонтировать кровлю и обновлять фасад. Работы по благоустройству запланированы на 2026 год.

Напомним, контракты на проведение капитального ремонта кровли, фасада здания и прилегающей территории заключили на сумму почти 77 миллионов рублей.

В соответствии с проектом в фойе разместят зону ожидания для посетителей, гардероб, кафе и фотозоны. Во втором зале планируют создать виртуальный павильон по технологии кубической проекции (маппинга). На втором этаже организуют два пространства – музей достижений отечественной космонавтики, а также интерактивный музей астрофизических явлений.

Отметим, что Барнаульский планетарий – объект культурного наследия регионального значения. В связи с этим исторический вид здания сохранят.

Барнаульский планетарий открыли в 1950 году. В 2025-м он отмечает свое 75-летие. Ранее планетарий располагался в парке "Изумрудный", в здании Кресто-Воздвиженской церкви, а в 2022 году переехал на проспект Ленина, 19, в здание бывшего кинотеатра "Родина".