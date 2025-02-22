Власти Барнаула готовы потратить почти 70 миллионов на ремонт здания планетария

В настоящее время идут поиски подрядчика

22 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Бывший кинотеатр "Родина"/Фото: amic.ru

Власти Барнаула начали поиск подрядчика, что провести капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра "Родина", где сейчас располагается планетарий. Из городского бюджета администрация готова потратить около 67 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. Рассказываем, как именно изменится здание, в котором можно смотреть на звездное небо.

Как хотят отремонтировать планетарий?

Здание на проспекте Ленина, 19, – памятник культурного наследия. В связи с этим подрядчик должен иметь опыт работы с подобными объектами. Над проектно-сметной документацией работала компания "Фалькон", имеющая опыт работы с объектами культурного значения, включая ремонт фасада исторического особняка на улице Льва Толстого, где располагается Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, а также значимые проекты.

Итоги конкурса планируют подвести 28 февраля. Подрядной организации предстоит выполнить строительно-монтажные работы, включая устройство подпорных стенок, ремонт фасада, а также работы по наружным сетям канализации и освещению. Также предусмотрены затраты на размещение мусора.

Все работы должны быть завершены до 1 ноября 2026 года.

Что вообще известно о реконструкции планетария?

После реконструкции здесь появятся четыре новых пространства, на которых расположатся: музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений, виртуальный павильон с кубической проекцией по технологии маппинга, а в фойе разместится уютное кафе.

Что уже сделали?

В здание на проспекте Ленина сотрудники планетария переехали в феврале 2022 года. В одном из залов бывшего кинотеатра "Родина" сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование: восьмипроектовую цифровую систему с разрешением 4К и новый купол. Благодаря ему наблюдать за красотами космоса очень комфортно. Зал рассчитан на 45 человек.

Также улучшили звуковую систему основного зала – теперь здесь современное объемное звучание 5.1. Система поддерживает цифровые программы, а также проекцию звездного неба. На полное техническое обновление планетария потратили порядка 9 млн рублей, еще 4 млн ушло на дооснащение купольного зала. Сейчас планетарий пользуется большой популярностью.