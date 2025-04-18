Платные места в российских вузах хотят распределять в пользу приоритетных специальностей
Соответствующий законопроект рассмотрят уже в мае
18 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
В России ожидается реформа платного образования. Законопроект, по которому платные места в вузах будут распределять количественно по приоритетным направлениям, как и бюджетные сейчас, предложили главы обеих палат парламента: Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Разработана инициатива по поручению президента.
Если ее примут, с одной стороны, контроль над специальностями поспособствует восполнению кадров в важных для экономики страны отраслях. И сейчас это по большому счету технические профессии. С другой – абитуриенты будут ограничены в возможностях выбирать подходящую для себя специальность, поскольку и само число направлений сократится. Например, гуманитарные – экономика и право. Еще одно последствие: там, где спрос на обучение упадет, вуз начнет повышать стоимость программы, чтобы восполнить дефицит финансов.
Своим мнением по поводу законопроекта с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделился Андрей Марков, ректор Алтайского государственного политехнического университета.
"В последнее время отмечается большой интерес именно к инженерным специальностям. Это радует, потому что будет развиваться промышленность, технологии и так далее. Ограничение количества внебюджетных мест – это правильно с точки зрения повышения качества образования. На эти места будут претендовать более сильные ребята, мы сможем подготовить более качественных специалистов. Для тех ребят, которые хотят получить такое образование на платной основе, будут выделены государственные кредиты – за счет того, что такие кредиты сократятся для направлений, которые в данный момент менее востребованы государством", – рассказал он.
Предварительно первое рассмотрение законопроекта запланировано на май. Если его примут, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Но есть вероятность, что они могут вводиться уже в эту приемную кампанию по негласным распоряжениям руководства, считают эксперты.
09:18:14 18-04-2025
Ну то есть за свои кровные ты будешь учиться не тому, чему хочешь, а тому, что тебе предпишет какой-то левый дядя. Отличный же план, надежный, как швейцарские часы. У нас тут как раз какой-то директор завода, помнится, возмущовывался, что молодежь не хочет на завод идти, такая сякая. И тут же озвучил, что зп в 25-35 тысяч должна быть у очень опытного специалиста с многолетним стажем. Молодежь, по его мнению, видимо, и за еду поработает. А ректор прямо впереди паровоза бежит, подмахивая.
13:13:51 18-04-2025
Гость (09:18:14 18-04-2025) Ну то есть за свои кровные ты будешь учиться не тому, чему х...
а вы хотите чтобы без опыта, а порой и знаний, платили как опытному спецу? да нет, поработай, научись, докажи. это нормально.
14:10:53 18-04-2025
Гость (13:13:51 18-04-2025) а вы хотите чтобы без опыта, а порой и знаний, платили к... То есть вы тоже считаете, что человек, отработавший 10-20 лет, должен получать 25 тысяч? Сами-то готовы, имея огромный опыт, работать за такие деньги?) Это, на минуточку, ниже регионального МРОТ)
14:58:43 18-04-2025
Гость (14:10:53 18-04-2025) То есть вы тоже считаете, что человек, отработавший 10-20 ле...
вы читаете глазами или каким местом? я считаю, что претендовать на высокую з/п неумехе после учебы не уместно. и никто ему не будет платить так жекак опытному спецу. или вы хотите сказатьчто спецу платят
35 тыс и он работает за такие деньги? не смешите...
15:37:50 18-04-2025
Гость (14:58:43 18-04-2025) вы читаете глазами или каким местом? я считаю, что прете... (с) Ляля Брынза) Почитайте еще раз внимательно мой исходный пост, потом еще раз внимательно перечитайте. Потом подумайте, что вам хотели сказать. А потом посмотрите на свой ответ. И нет, я нигде не пишу о том, что выпускник без опыта должен получать столько же, сколько опытный специалист. На всякий случай, если вы опять не сумеете прочитать то, что написано вроде бы на родном вам языке.
12:49:13 18-04-2025
Наши чиновники так далеки от реалий и народа, что можно не обращать внимания на их узконаправленные потуги.
16:32:04 18-04-2025
Гость (12:49:13 18-04-2025) Наши чиновники так далеки от реалий и народа, что можно не о... Если бы не одно "но" - жить с этими законами и инициативами придется отнюдь не чиновникам.
15:53:43 18-04-2025
Что интересно, увеличить количество бюджетных мест на специальности, которые в данный момент нужны государству, государство не собирается. Мо-лод-цы!!!
15:55:06 18-04-2025
так наоборот, бесплатные туда ставьте!!!, какое-то тупое решение. Или в тексте напутано