Платные места в российских вузах хотят распределять в пользу приоритетных специальностей

Соответствующий законопроект рассмотрят уже в мае

18 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Алтайские студенты на занятии / Фото: amic.ru

В России ожидается реформа платного образования. Законопроект, по которому платные места в вузах будут распределять количественно по приоритетным направлениям, как и бюджетные сейчас, предложили главы обеих палат парламента: Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Разработана инициатива по поручению президента.

Если ее примут, с одной стороны, контроль над специальностями поспособствует восполнению кадров в важных для экономики страны отраслях. И сейчас это по большому счету технические профессии. С другой – абитуриенты будут ограничены в возможностях выбирать подходящую для себя специальность, поскольку и само число направлений сократится. Например, гуманитарные – экономика и право. Еще одно последствие: там, где спрос на обучение упадет, вуз начнет повышать стоимость программы, чтобы восполнить дефицит финансов.

Своим мнением по поводу законопроекта с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделился Андрей Марков, ректор Алтайского государственного политехнического университета.

"В последнее время отмечается большой интерес именно к инженерным специальностям. Это радует, потому что будет развиваться промышленность, технологии и так далее. Ограничение количества внебюджетных мест – это правильно с точки зрения повышения качества образования. На эти места будут претендовать более сильные ребята, мы сможем подготовить более качественных специалистов. Для тех ребят, которые хотят получить такое образование на платной основе, будут выделены государственные кредиты – за счет того, что такие кредиты сократятся для направлений, которые в данный момент менее востребованы государством", – рассказал он.

Предварительно первое рассмотрение законопроекта запланировано на май. Если его примут, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Но есть вероятность, что они могут вводиться уже в эту приемную кампанию по негласным распоряжениям руководства, считают эксперты.