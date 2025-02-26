В России внедрят новый механизм распределения бюджетных мест в вузах

Правительству РФ необходимо обеспечить подготовку кадров по госзаказу

26 февраля 2025, 19:30, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: amic.ru

Правительство России создаст новый механизм распределения бюджетных мест в вузах в рамках прямого госзаказа на подготовку кадров. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"На Совете по науке и образованию президент поручил распределять не менее 50% бюджетных мест в рамках госзаказа на кадры. Мы в ближайшее время создадим новый механизм для решения этой задачи", – цитирует его РИА Новости.

Владимир Путин уже поручил пересмотреть правила работы приемных комиссий и для поступления на платное обучение. Обновленные принципы отбора абитуриентов начнут действовать в 2026 году.

Ранее сообщалось, что российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Рост составляет примерно 11–18%, что значительно облегчает поступление в вуз.