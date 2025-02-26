В России внедрят новый механизм распределения бюджетных мест в вузах
Правительству РФ необходимо обеспечить подготовку кадров по госзаказу
26 февраля 2025, 19:30, ИА Амител
Правительство России создаст новый механизм распределения бюджетных мест в вузах в рамках прямого госзаказа на подготовку кадров. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"На Совете по науке и образованию президент поручил распределять не менее 50% бюджетных мест в рамках госзаказа на кадры. Мы в ближайшее время создадим новый механизм для решения этой задачи", – цитирует его РИА Новости.
Владимир Путин уже поручил пересмотреть правила работы приемных комиссий и для поступления на платное обучение. Обновленные принципы отбора абитуриентов начнут действовать в 2026 году.
Ранее сообщалось, что российские вузы увеличили количество бюджетных мест на будущий учебный год. Рост составляет примерно 11–18%, что значительно облегчает поступление в вуз.
19:33:48 26-02-2025
Вообще то у нас первое образование бесплатное и должно быть около 100% места бюджетные в государственных вузах.
20:58:30 26-02-2025
Гость (19:33:48 26-02-2025) Вообще то у нас первое образование бесплатное и должно быть ... Вообще то первое образование это среднее, т.е. школа. И оно бесплатное. Но вас видимо в очень дорогом лицее обучали, раз вы этого не знаете.
22:41:25 26-02-2025
Гость (20:58:30 26-02-2025) Вообще то первое образование это среднее, т.е. школа. И оно ... Вообще то я учился в обычной средней школе и читал конституцию, в которой написано, что любое образование бесплатное. Дошкольное, основное общее, основное среднее и высшее. Соответственно, первое образование по порядку, которое получает человек - дошкольное. А вот если вы хотите получить второе высшее, тогда платите денежку. Так что сходите в очень дорогой лицей, а лучше наймите репетиторов, чтобы вас научили писать умные поправки комментариев.
11:39:28 27-02-2025
Гость (22:41:25 26-02-2025) Вообще то я учился в обычной средней школе и читал конституц... Проходите по конкурсу и получайте БЕСПЛАТНОЕ высшее образование. А на нет и суда нет
08:35:28 27-02-2025
То есть вузы увеличили количество бюджетных мест на 11-18%, но не менее половины всех бюджетных мест будет целевых от государства? Думаю ничего хорошего нам ждать не стоит
10:16:18 27-02-2025
После долгих и мучительных экспериментов все же пришли к очевидному выводу - губительно пускать на самотек подготовку кадров, возвращаемся к советскому опыту. Следующий логичный шаг - убрать платное образование из государственных ВУЗов. Кто против и хочет продолжать торговать дипломами пусть создают коммерческие ВУЗы за свой счет, а не за счет бюджета.
10:45:28 27-02-2025
Гость (10:16:18 27-02-2025) После долгих и мучительных экспериментов все же пришли к оче... марксизм-ленинизм изучать? обязательное распределение?
клёво это вы предложили.
11:21:06 27-02-2025
Musik (10:45:28 27-02-2025) марксизм-ленинизм изучать? обязательное распределение? к... А причем тут марксизм-ленинизм, чтобы внушительнее аргумент выглядел? А распределение - да, обязательное и для всех, два-три года будь добр отработай за бесплатное образование от государства. А не устраивает - иди учиться на коммерческой основе. А то сильно много паразитов развелось, государство мне должно то, должно это, а вот я ничего ему не должен.