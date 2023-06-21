Площадь лесного пожара в Егорьевском районе выросла до 3400 га

С пламенем борются более 200 человек

21 июня 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Площадь лесного пожара в Лебяжинском лесничестве Егорьевского района Алтайского края по состоянию на утро 21 июня выросла до 3400 га, сообщили в Минприроды региона.

"Ориентировочно площадь пожара составляет 3400 га", – говорится в сообщении.

В ликвидации огня задействованы силы и средства "Боровлянского лесхоза", учреждения "Алтайлес", ГУ МЧС и арендаторов лесных участков, в том числе холдинга "Алтайлес". С пламенем борются 211 человек личного состава и 87 единиц техники.

Контролирует ситуацию с воздуха вертолет Robinson. Также задействовали самолет-амфибию Бе-200 – он произвел уже 18 сбросов воды на наиболее опасные участки.

В приоритете у огнеборцев сейчас защита населенных пунктов.

В адрес губернатора ХМАО – Югра направили обращение с просьбой привлечь к тушению силы и средства парашютно-десантной пожарной службы.

Напомним, по факту пожара возбудили уголовное дело о поджоге.