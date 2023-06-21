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Мощный лесной пожар в Алтайском крае показали с воздуха

В Егорьевском районе действует режим ЧС, пройденная огнем площадь достигла 2 га

21 июня 2023, 09:00, ИА Амител

Издание "Толк" опубликовало снимки крупного лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края, который вспыхнул 19 июня.

На кадрах, снятых с вертолета, видно, что огонь преодолел значительную площадь. В некоторых местах по-прежнему пламя все еще бушует.

Как накануне сообщал губернатор Виктор Томенко, обстановку серьезно осложняет сильный ветер. Также отмечал, что площадь пожара выросла до 2 тысяч га, в Егорьевском районе ввели режим ЧС. 

С огнем борются сотрудники МЧС, учреждения "Алтайлес", Боровлянского лесхоза и арендаторы лесных участков, в том числе холдинг "Алтайлес". Помимо наземной техники им помогает с воздуха самолет-амфибия Бе-200.

По факту пожара правоохранители возбудили уголовное дело о поджоге.

Алтайский край Лесной пожар
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Комментарии 5

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Гость

09:10:51 21-06-2023

Сколько леса гибнет в России, ужас, потому что все оптимизировано, не кто не убирает, как в советском союзе, сухостой.

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Умник

09:25:17 21-06-2023

Природа потушит дождём, когда будет надо.

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Элен без ребят

09:37:03 21-06-2023

Умник (09:25:17 21-06-2023) Природа потушит дождём, когда будет надо.... ник бы вам сменить

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Гость

11:03:33 21-06-2023

Что- то с контролем у нас не важно дела обстоят. Пожар все разрастается.

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Гость

12:22:45 21-06-2023

Не волнуйтесь. Губернатор съездил, дал соответствующие указания, проконтролировал. Теперь само должно потухнуть.

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