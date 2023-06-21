Мощный лесной пожар в Алтайском крае показали с воздуха

В Егорьевском районе действует режим ЧС, пройденная огнем площадь достигла 2 га

21 июня 2023, 09:00, ИА Амител





























Фото: Евгения Кочеткова / "Толк"

Издание "Толк" опубликовало снимки крупного лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края, который вспыхнул 19 июня.

На кадрах, снятых с вертолета, видно, что огонь преодолел значительную площадь. В некоторых местах по-прежнему пламя все еще бушует.

Как накануне сообщал губернатор Виктор Томенко, обстановку серьезно осложняет сильный ветер. Также отмечал, что площадь пожара выросла до 2 тысяч га, в Егорьевском районе ввели режим ЧС.

С огнем борются сотрудники МЧС, учреждения "Алтайлес", Боровлянского лесхоза и арендаторы лесных участков, в том числе холдинг "Алтайлес". Помимо наземной техники им помогает с воздуха самолет-амфибия Бе-200.

По факту пожара правоохранители возбудили уголовное дело о поджоге.