Площадь пожара на складе в Барнауле достигла двух тысяч "квадратов"

Привлечены уже два пожарных поезда

12 декабря 2024, 18:20, ИА Амител

Пожар на складе в Барнауле / Фото: t.me/mchs_altkray

В Барнауле вспыхнул склад автосервиса в 9-м Заводском проезде. Его площадь достигла уже две тысячи "квадратов". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, горят складированные стройматериалы. Отмечается, что внутри хранятся легковоспламеняющиеся жидкости.

"К тушению привлечены 80 сотрудников и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда", – рассказали в ведомстве.

Спасатели уже указывали, что существует угроза распространения огня на соседние здания. Проводятся замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.

Ранее amic.ru рассказал, какие крупнейшие пожары случались в Барнауле в последние годы.