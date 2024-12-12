Площадь пожара на складе в Барнауле достигла двух тысяч "квадратов"
Привлечены уже два пожарных поезда
12 декабря 2024, 18:20, ИА Амител
В Барнауле вспыхнул склад автосервиса в 9-м Заводском проезде. Его площадь достигла уже две тысячи "квадратов". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, горят складированные стройматериалы. Отмечается, что внутри хранятся легковоспламеняющиеся жидкости.
"К тушению привлечены 80 сотрудников и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда", – рассказали в ведомстве.
Спасатели уже указывали, что существует угроза распространения огня на соседние здания. Проводятся замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.
Ранее amic.ru рассказал, какие крупнейшие пожары случались в Барнауле в последние годы.
19:10:53 12-12-2024
Эх неспроста это...
19:37:42 12-12-2024
Каждый месяц крупный пожар🤔
20:25:42 12-12-2024
А адрес есть у этого пожара?