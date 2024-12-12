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Площадь пожара на складе в Барнауле достигла двух тысяч "квадратов"

Привлечены уже два пожарных поезда

12 декабря 2024, 18:20, ИА Амител

Пожар на складе в Барнауле / Фото: t.me/mchs_altkray

В Барнауле вспыхнул склад автосервиса в 9-м Заводском проезде. Его площадь достигла уже две тысячи "квадратов". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, горят складированные стройматериалы. Отмечается, что внутри хранятся легковоспламеняющиеся жидкости.

"К тушению привлечены 80 сотрудников и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда", – рассказали в ведомстве.

Спасатели уже указывали, что существует угроза распространения огня на соседние здания. Проводятся замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.

Ранее amic.ru рассказал, какие крупнейшие пожары случались в Барнауле в последние годы.

Пожар в 9-м Заводском проезде / Фото: МЧС Алтайского края

Крупный пожар тушат в барнаульском автосервисе

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Пожары Происшествия
Читайте также в сюжете: В Барнауле пропали вода и свет после крупного пожара

Комментарии 3

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Гена

19:10:53 12-12-2024

Эх неспроста это...

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Гость

19:37:42 12-12-2024

Каждый месяц крупный пожар🤔

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Гость

20:25:42 12-12-2024

А адрес есть у этого пожара?

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