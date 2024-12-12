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Крупный пожар тушат в барнаульском автосервисе

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров

12 декабря 2024, 15:46, ИА Амител

Пожар в 9-м Заводском проезде / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в 9-м Заводском проезде / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле вспыхнул пожар в здании автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание произошло в 9-м Заводском проезде. По предварительным данным, горят складированные стройматериалы. Огонь охватил 300 кв. м площади здания.

"Очаг обнаружен прибывшими пожарно-спасательными подразделениями, ведутся работы по ликвидации", – сообщили в МЧС.

Пожар тушат семь единиц техники и 30 человек личного состава. В условиях сильного задымления работают пять звеньев газодымозащитной службы.

Барнаул Пожары
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Комментарии 6

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Гость

16:12:41 12-12-2024

Да пускай они горят синим пламенем, летом оставили в Славгороде машину в СТО на ремонт, одно сделали, вдобавок поменяли новые свечи и катушки на старье, через три месяца машина отказалась запускаться.

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Гость

16:27:30 12-12-2024

Гость (16:12:41 12-12-2024) Да пускай они горят синим пламенем, летом оставили в Славгор... Дядя Петя, ты дурак?

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Гость

16:50:01 12-12-2024

Гость (16:27:30 12-12-2024) Дядя Петя, ты дурак? ... У добрых хозяев ничего не горит. Запомни Гость, эту аксиому.

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Гость

17:37:30 12-12-2024

МЧС проводит профилактику пожаров с жителями частного сектора, а горят склады площадью 1000 квадратов и пожарный поезд помогает тушить.

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Гость

19:16:24 12-12-2024

Новость , как всегда, ни о чем

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dok_CФ

19:27:04 12-12-2024

Напоминание - всё ли в порядке вт воём доме, гость..

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