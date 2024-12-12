Крупный пожар тушат в барнаульском автосервисе
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров
12 декабря 2024, 15:46, ИА Амител
Пожар в 9-м Заводском проезде / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле вспыхнул пожар в здании автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Возгорание произошло в 9-м Заводском проезде. По предварительным данным, горят складированные стройматериалы. Огонь охватил 300 кв. м площади здания.
"Очаг обнаружен прибывшими пожарно-спасательными подразделениями, ведутся работы по ликвидации", – сообщили в МЧС.
Пожар тушат семь единиц техники и 30 человек личного состава. В условиях сильного задымления работают пять звеньев газодымозащитной службы.
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16:12:41 12-12-2024
Да пускай они горят синим пламенем, летом оставили в Славгороде машину в СТО на ремонт, одно сделали, вдобавок поменяли новые свечи и катушки на старье, через три месяца машина отказалась запускаться.
16:27:30 12-12-2024
Гость (16:12:41 12-12-2024) Да пускай они горят синим пламенем, летом оставили в Славгор... Дядя Петя, ты дурак?
16:50:01 12-12-2024
Гость (16:27:30 12-12-2024) Дядя Петя, ты дурак? ... У добрых хозяев ничего не горит. Запомни Гость, эту аксиому.
17:37:30 12-12-2024
МЧС проводит профилактику пожаров с жителями частного сектора, а горят склады площадью 1000 квадратов и пожарный поезд помогает тушить.
19:16:24 12-12-2024
Новость , как всегда, ни о чем
19:27:04 12-12-2024
Напоминание - всё ли в порядке вт воём доме, гость..