Крупный пожар тушат в барнаульском автосервисе

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров

12 декабря 2024, 15:46, ИА Амител

Пожар в 9-м Заводском проезде / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле вспыхнул пожар в здании автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание произошло в 9-м Заводском проезде. По предварительным данным, горят складированные стройматериалы. Огонь охватил 300 кв. м площади здания.

"Очаг обнаружен прибывшими пожарно-спасательными подразделениями, ведутся работы по ликвидации", – сообщили в МЧС.

Пожар тушат семь единиц техники и 30 человек личного состава. В условиях сильного задымления работают пять звеньев газодымозащитной службы.