Площадь пожара на складе в Барнауле выросла до трех тысяч "квадратов"

На месте работают 106 специалистов

12 декабря 2024, 19:20, ИА Амител

В Барнауле горит склад автосервиса в 9-м Заводском проезде. Его площадь увеличилась уже до трех тысяч "квадратов". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Частично обрушилась кровля. Из опасной зоны сотрудники МЧС России вынесли два газовых баллона. На месте работают 106 специалистов и 28 единиц техники", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что к тушению привлечены 80 сотрудников и 23 единицы техники, в том числе два пожарных поезда.

Спасатели указывали, что существует угроза распространения огня на соседние здания. Проводятся замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.