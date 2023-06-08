Площадь пожара в Егорьевском районе увеличилась в семь раз

До ближайших населенных пунктов около 10 километров

08 июня 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае продолжают тушить крупный лесной пожар в Егорьевском районе, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Напомним, возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7 июня. Площадь пожара тогда составляла порядка 100 га. Однако, по состоянию на 10:00 8 июня, значение выросло до 720 га.

"Усугубляет обстановку жаркая, сухая погода. Пожарные ведут борьбу с огнем в тяжелейших условиях", – подчеркнули в ведомстве.

Расстояние до ближайших сел составляет около 10 км. В тушении участвуют 216 человек и 54 единицы техники. На месте работает оперативная группа главка, также задействованы беспилотные авиасистемы для мониторинга обстановки.