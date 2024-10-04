Пляж на барнаульском гребном канале хотят открыть уже в 2025 году
Строить зону отдыха будут не за бюджетные деньги
04 октября 2024, 10:45, Антон Дегтярев
Пляж на барнаульском гребном канале оборудуют уже в 2025 году. К летнему сезону он должен открыться для посетителей. Об этом amic.ru рассказал председатель Общественной палаты Алтайского края и региональной федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.
По словам Шамкова, пляж начнут создавать в 2025 году, тогда же он и откроется.
"В 2025 году планируется сделать площадки для пляжного волейбола и футбола, туалет, сам пляж, школу сапбордистов и какой-то общепит. Какой – пока точно не знаю. Летом 2025 года пляж откроем. А дальше уже все это будет развиваться – за пару-тройку лет появятся другие вещи. Что еще там будет – это инвестиционная история", – пояснил Юрий Шамков.
Он также добавил, что деньги, на которые построят пляж и сопутствующую инфраструктуру, не будут бюджетными.
В сентябре 2024 года Шамков рассказывал, что на пляже появится "правильная инфраструктура", и в перспективе там планируется создать спортивный кластер. До этого Юрий Шамков говорил, что на гребном канале намерены сделать современный пляж, построить отель, спортивные объекты, кафе, бани с саунами, а также искусственный пруд для рыбалки. Сначала работы хотели начать в 2023 году, затем сроки сдвинулись на 2024-й, а теперь и на 2025 год. В июне 2024 года Шамков отмечал, что "в обозримом будущем" на гребном канале появятся жилые дома и зоны отдыха (в том числе и пляж), но это произойдет в 10-15-летней перспективе.
11:19:19 04-10-2024
А почему бы не открыть подобный пляж на Ковше?Не надо никуда выезжать из города,очень удобно будет.Да ещё навести порядок с остальной территорией,сделать полноценную зону рекреации.
11:36:40 04-10-2024
Опять будет платный пляж?!
11:49:58 04-10-2024
Заберите природное озеро Пионерское, на Булыгино, у депутата .
Когда у него , от наживы харя треснет ?
13:58:27 04-10-2024
какие жилые дома на Гребном канале?! Откуда они будут брать питьевую воду и куда будут сбрасывать сточные воды? Да еще с учетом того, что это затопляемая территория вокруг и куча комаров летом вдобавок.