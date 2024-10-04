Строить зону отдыха будут не за бюджетные деньги

04 октября 2024, 10:45, Антон Дегтярев

Гребной канал в Барнауле / Фото: amic.ru

Пляж на барнаульском гребном канале оборудуют уже в 2025 году. К летнему сезону он должен открыться для посетителей. Об этом amic.ru рассказал председатель Общественной палаты Алтайского края и региональной федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

По словам Шамкова, пляж начнут создавать в 2025 году, тогда же он и откроется.

"В 2025 году планируется сделать площадки для пляжного волейбола и футбола, туалет, сам пляж, школу сапбордистов и какой-то общепит. Какой – пока точно не знаю. Летом 2025 года пляж откроем. А дальше уже все это будет развиваться – за пару-тройку лет появятся другие вещи. Что еще там будет – это инвестиционная история", – пояснил Юрий Шамков.

Он также добавил, что деньги, на которые построят пляж и сопутствующую инфраструктуру, не будут бюджетными.

В сентябре 2024 года Шамков рассказывал, что на пляже появится "правильная инфраструктура", и в перспективе там планируется создать спортивный кластер. До этого Юрий Шамков говорил, что на гребном канале намерены сделать современный пляж, построить отель, спортивные объекты, кафе, бани с саунами, а также искусственный пруд для рыбалки. Сначала работы хотели начать в 2023 году, затем сроки сдвинулись на 2024-й, а теперь и на 2025 год. В июне 2024 года Шамков отмечал, что "в обозримом будущем" на гребном канале появятся жилые дома и зоны отдыха (в том числе и пляж), но это произойдет в 10-15-летней перспективе.