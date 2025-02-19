Плюсовая температура местами придет в Алтайский край 19 февраля

Обойдется практически без осадков

19 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Сосульки. Потепление / Фото: amic.ru

Местами до +1 градуса поднимется температура в Алтайском крае днем 19 февраля. Примечательно, что ночью местами похолодало до -20...-25 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -5...-10 градусов, местами – от -4 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. Местами обещают изморозь, туман. Дороги местами скует гололедица.

Ветер подует южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -5...-7 градусов. Обойдется также преимущественно без осадков. В первой половине дня ожидается изморозь, возможен туман. Дороги местами скует гололедица.

Ветер также южный, 2-7 м/с.