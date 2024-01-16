Возможного "политеховского" маньяка Манишина допустили к свиданиям с женой, процесс над ним теперь идет в закрытом режиме

16 января 2024, 08:15, Антон Дегтярев

Второй государственный адвокат Манишина Михаил Бибекин в суде / Фото: Екатерина Смолихина

Подозреваемый в преступлениях "политеховского" маньяка Виталий Манишин уже два раза встретился с женой Татьяной Лопиной: в ноябре и в конце декабря. Его дело закрыли от посторонних, а адвокат у мужчины государственный, но им семья подозреваемого недовольна. Об этом amic.ru рассказал брат Виталия Манишина Сергей.

"Ждем восьмой месяц, а адвоката нет"

По словам Сергея Манишина, по делу было назначено уже три государственных адвоката. Первый сам отошел от дел, второго не допустили даже встретиться с подзащитным, при этом Виталий Манишин почему-то от него отказался. С августа 2023 года Манишина защищает третий адвокат, Лариса Ростовцева. По словам Сергея, она отказывается общаться с родственниками и только иногда звонит жене.

"Был суд о продлении меры пресечения 29 декабря. Я приехал, стоял у кабинета. Приходит следователь Зеленский, подошла Ростовцева. Меня поразили их отношения. Адвокат спросила у следователя: "Ну что, сегодня без проблем будет?" Это наша защита, а она так лояльно ведет себя со следователем, чуть не под ручку с ним ходит. Они вдвоем пошли, как друзья. Не должен адвокат себя так вести. Участие в процессе Ростовцева почти не принимает. Мы считаем, что она работает на следователя", – отметил брат подозреваемого.

Сергей вместе с сестрой Виталия Любовью пытались нанять для родственника и частного адвоката. Однако от четырех защитников Виталий Манишин отказался.

"Никто не мог пробиться на встречу с ним в изолятор или СИЗО. Он отказывается. Мы уверены, что это происходит под давлением следствия. Резонансное дело, без адвоката нельзя. Признания можно выбить, оперативники это делают. В конце концов он признает, что и Ленина убил. Мы рады адвоката нанять, но у нас одни отводы. Ждем уже восьмой месяц, но адвоката нет", – рассказал Сергей.

По словам брата Манишина, к подозреваемому пока пускают только жену. Сергей несколько раз просил следователя о свидании, но получил отказ. На суде увидеть Виталия Манишина тоже нельзя, ведь процесс закрытый.

Сейчас прежнего давления на Татьяну Лопину правоохранители не оказывают, рассказала знакомая семьи. Сергей Манишин также отметил, что к ним никто не приезжал. У Татьяны Лопиной обысков также больше не было. Но моральное давление близкие все же ощущают, сказала она.

"Мы большой шок испытываем, есть давление со стороны населения. Когда твоего родственника называют маньяком, чувствуется изменение отношения к тебе. Фамилия та же, отпечаток накладывается", – отметил Сергей.

Напомним, что в конце декабря суд продлил Виталию Манишину арест до 2 апреля 2024 года. Кроме того, Baza 13 января 2024 года в своем YouTube-канале опубликовала расследование о ходе процесса.

В чем подозревают Манишина?

В СИЗО Виталий попал 18 мая 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней девушки в 1989 году рядом с селом Зеленая Дубрава.

Затем он признался в убийствах пяти абитуриенток АлтГУ в 2000 году, а потом – еще в трех убийствах студенток (17-летней Елены Анисимовой, 21-летней Чодураа Ооржак и 26-летней Натальи Бердышевой) и одной женщины – 54-летней Валентины Михайлюковой.

Виталий Манишин проходит по двум пунктам статьи 105 УК РФ. По первому пункту он подозревается в убийстве двух или более лиц, а по второму – в убийстве, имеющем целью скрыть другое преступление, связанное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.