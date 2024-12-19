Может ли хозяин отказаться чипировать свою собаку. И в каких случаях она не нужна

19 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Уже с начала 2025 года владельцы собак в Алтайском крае будут обязаны зарегистрировать и чипировать своего питомца. С 1 января вступает в силу региональный закон № 62-ЗС. Причем до марта провести эти процедуры можно бесплатно (нужно оплатить только стоимость чипа), а с июля нерадивых хозяев, не исполнивших закон, будут штрафовать. Кстати, в Барнауле и пригороде сотрудники ветеринарной службы уже проводят регистрацию и маркировку животных. В "Переговорке" на amic.ru начальник КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу" Дмитрий Смолин рассказал, как происходят эти процедуры, для каких собак есть исключения и можно ли отказаться. А еще поговорили, зачем этот закон вообще нужен в Алтайском крае.

Кто в "Переговорке"



Начальник КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу" Дмитрий Смолин.

В 2002 году окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "ветеринария".

Трудовую деятельность начал в 1996 году в ЗАО "Сосновское" в с. Маралиха. Прошел путь от рабочего до главного ветеринарного врача.

В 2016-м поступил на службу в КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Барнаулу" в должности заместителя начальника. В 2019-м назначен начальником управления.

01:50 Что такое чипирование, как происходит эта процедура и для чего она нужна?

04:47 Можно ли отказаться от регистрации и чипирования собаки?

05:06 Какая ответственность грозит за неисполнение закона и как будут выявлять нерадивых хозяев?

05:47 "По цене пакета молока". Сколько стоит регистрация и процедура маркирования собаки и какое количество времени это занимает?

06:40 Если владелец животного еще до принятия закона чипировал своего питомца, ему что-то нужно еще сделать?

06:55 Куда обращаться, чтобы пройти процедуры маркирования и регистрации собаки?

07:31 О том, как взаимодействуют ветеринарная служба и администрация Барнаула в плане реализации нового закона о маркировании и регистрации домашних животных.

08:47 До марта 2025 года – ежедневная работа. О том, как проходит чипирование животных в пригороде Барнаула? Ветслужбы уже работают в поселке Затон, Лебяжье и других.

09:59 "Можно даже птичку и рыбку". Дмитрий Смолин рассказывает, каким домашним питомцам можно ставить чипы и зачем чипируют рыб.

10:42 Какие чипы используются при процедуре маркирования и насколько они большие.

11:09 Как регистрация животного и его маркирование помогут в борьбе с бродячими собаками?

13:31 "Есть целый отдел, который занимается этими вопросами". Еще раз об ответственности за тех, кого приручили, и наказании за безответственность.

14:36 С какого возраста нужно проводить процедуру чипирования собак и есть ли какие-то исключения для нее? "Есть", – говорит Дмитрий Смолин. Никакой ветеринар не позволит себе навредить животному.

16:25 "А там штрафы 300 тысяч и жесткие санкции". О том, что в некоторых случаях архиважно, чтобы питомец был чипирован.

18:09 В открытом ли доступе будет система с идентификационными номерами животных? "Только для специалистов", – уверяет Дмитрий Смолин.