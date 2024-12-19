По цене пакета молока. Эксперт рассказал, как в Барнауле проводят чипирование собак
Может ли хозяин отказаться чипировать свою собаку. И в каких случаях она не нужна
19 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Уже с начала 2025 года владельцы собак в Алтайском крае будут обязаны зарегистрировать и чипировать своего питомца. С 1 января вступает в силу региональный закон № 62-ЗС. Причем до марта провести эти процедуры можно бесплатно (нужно оплатить только стоимость чипа), а с июля нерадивых хозяев, не исполнивших закон, будут штрафовать. Кстати, в Барнауле и пригороде сотрудники ветеринарной службы уже проводят регистрацию и маркировку животных. В "Переговорке" на amic.ru начальник КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу" Дмитрий Смолин рассказал, как происходят эти процедуры, для каких собак есть исключения и можно ли отказаться. А еще поговорили, зачем этот закон вообще нужен в Алтайском крае.
Кто в "Переговорке"
Начальник КГБУ "Управление ветеринарии по Барнаулу" Дмитрий Смолин.
В 2002 году окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "ветеринария".
Трудовую деятельность начал в 1996 году в ЗАО "Сосновское" в с. Маралиха. Прошел путь от рабочего до главного ветеринарного врача.
В 2016-м поступил на службу в КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по г. Барнаулу" в должности заместителя начальника. В 2019-м назначен начальником управления.
01:50 Что такое чипирование, как происходит эта процедура и для чего она нужна?
04:47 Можно ли отказаться от регистрации и чипирования собаки?
05:06 Какая ответственность грозит за неисполнение закона и как будут выявлять нерадивых хозяев?
05:47 "По цене пакета молока". Сколько стоит регистрация и процедура маркирования собаки и какое количество времени это занимает?
06:40 Если владелец животного еще до принятия закона чипировал своего питомца, ему что-то нужно еще сделать?
06:55 Куда обращаться, чтобы пройти процедуры маркирования и регистрации собаки?
07:31 О том, как взаимодействуют ветеринарная служба и администрация Барнаула в плане реализации нового закона о маркировании и регистрации домашних животных.
08:47 До марта 2025 года – ежедневная работа. О том, как проходит чипирование животных в пригороде Барнаула? Ветслужбы уже работают в поселке Затон, Лебяжье и других.
09:59 "Можно даже птичку и рыбку". Дмитрий Смолин рассказывает, каким домашним питомцам можно ставить чипы и зачем чипируют рыб.
10:42 Какие чипы используются при процедуре маркирования и насколько они большие.
11:09 Как регистрация животного и его маркирование помогут в борьбе с бродячими собаками?
13:31 "Есть целый отдел, который занимается этими вопросами". Еще раз об ответственности за тех, кого приручили, и наказании за безответственность.
14:36 С какого возраста нужно проводить процедуру чипирования собак и есть ли какие-то исключения для нее? "Есть", – говорит Дмитрий Смолин. Никакой ветеринар не позволит себе навредить животному.
16:25 "А там штрафы 300 тысяч и жесткие санкции". О том, что в некоторых случаях архиважно, чтобы питомец был чипирован.
18:09 В открытом ли доступе будет система с идентификационными номерами животных? "Только для специалистов", – уверяет Дмитрий Смолин.
09:52:53 19-12-2024
а где тот мужик, фото которого практически стало мемом, от которого собаки икали?
11:00:07 19-12-2024
Musik (09:52:53 19-12-2024) а где тот мужик, фото которого практически стало мемом, от к... Прячут от народной известности и боятся кучи комментов! Хе-хе 😉
11:09:47 19-12-2024
Musik (09:52:53 19-12-2024) а где тот мужик, фото которого практически стало мемом, от к... Хороший-большой-статный.. токо такой и усмирит любую собаку.
09:55:12 19-12-2024
Если так дешево - воткни себе штук десять для примера...Поноси годик и посмотрим что будет с твоей задницей. Абсолютно бесполезная и даже вредная процедура. Никакой пользы в деле борьбы с бродячими и покусами это не принесет. Единственное объяснение настойчивости - команда от кукловодов на начало тестирования системы маркировки перед применением на людях.
11:36:35 19-12-2024
чип имеет номер собаки. В базе по номеру собаки пробивается хозяин собаки - паспортные данные -есть кого штрафовать если собака че то натворит или убежит
если чипа нет -собака бродячая беспрпизорная подлежит утилизации
14:04:04 19-12-2024
Гость (11:36:35 19-12-2024) чип имеет номер собаки. В базе по номеру собаки пробивается ... Никакая собака утилизации не подлежит. Но смешнее другое. Ребята со считывателями будут как Шариков из Простоквашино за кроликом год бегать, чтобы код считать...
10:10:10 19-12-2024
Послушал ролик...Фантастический бред! Людей совсем за идиотов держите? Ну предположим собака искусала человека. Она будет ждать ветеринара со считывателем кода? Или визитку оставит?
11:20:26 19-12-2024
Дюша (10:10:10 19-12-2024) Послушал ролик...Фантастический бред! Людей совсем за идиото... При укусе чипированной собаки, ее код автоматически встраивается в геном укушенного. Дальше - дело техники.
14:05:17 19-12-2024
Гость (11:20:26 19-12-2024) При укусе чипированной собаки, ее код автоматически встраива... И в первое полнолуние укушенный становится собакой Баскервилей...
10:36:27 19-12-2024
Выходя на улицу с собакой, нужно будет таскать с собой доки о ее регистрации и чипировании? 🤓
11:43:01 19-12-2024
Гость (10:36:27 19-12-2024) Выходя на улицу с собакой, нужно будет таскать с собой доки ... лучше совок с собой берите, чтоб удобрение свое домой унести
11:18:52 19-12-2024
Собака на привязе во дворе, не покаидала двор, на кой хрен ее чипировать? С дубу рухнули? Да и как....она порвет чипировщика на части, даже если какимто макаром смогу ее затащить в газель....
11:31:41 19-12-2024
Недавно был сюжет из Петербурга про это грёбаное чипирование.Там этот вопрос ещё в стадии решения и обсуждения,изучают мнения людей.А у нас они ,вот уже вычикнулись впереди планеты всей,уже обтяпали дело.Видно предвкушая финансовый поток от штрафов .Прямо забота обуяла о благе народном.
11:58:27 19-12-2024
лучше совок с собой берите, чтоб удобрение свое домой унести------ эт вы за детишками своими совок берите - вот где мусора то остается на улицах после каждой их прогулочки😄
12:43:36 19-12-2024
Гость (11:58:27 19-12-2024) лучше совок с собой берите, чтоб удобрение свое домой унести... унылое создание, которое ровняет блохастых шавок с человеческими детьми, ты иди еще с одной миски с бродячими псами поешь, равны же по твоему мнению...
14:08:53 19-12-2024
Гость (12:43:36 19-12-2024) унылое создание, которое ровняет блохастых шавок с человечес... Веселый детороб, заруби себе на носу, собаки имеют такое же право на жизнь как и ты и твои отпрыски.
14:23:45 19-12-2024
Дюша (14:08:53 19-12-2024) Веселый детороб, заруби себе на носу, собаки имеют такое же ... рАвняйте с псинами своих только отпрысков
18:11:30 19-12-2024
Гость (14:23:45 19-12-2024) рАвняйте с псинами своих только отпрысков... А я и равняю...Для меня вся живность в доме = моя семья. 11 кошек (подобранных в основном) и собака ( сейчас осталась одна, было три)...Жена и два пацана...Плюс в нашем СНТ три "сына полка" на довольствии. Три собаки, все вернулись после чипирования. Люди подкармливают, собаки сторожат садоводство от пришлых. Нет ничего унизительного в сравнении себя с собакой или котом...Все мы имеем одинаковое право на жизнь.
20:38:32 20-12-2024
Дюша (18:11:30 19-12-2024) А я и равняю...Для меня вся живность в доме = моя семья. 11 ... вы совсем сумасшедший..жаль вашу жену и детей
14:38:35 19-12-2024
Дюша (14:08:53 19-12-2024) Веселый детороб, заруби себе на носу, собаки имеют такое же ... вы хорошо подумали над тем что попытались выразить?
на подходе практика штрафов по чайлдфри. по вам процедура даже быстрее пройдет. с четом отягчающих.
20:37:27 20-12-2024
Гость (11:58:27 19-12-2024) лучше совок с собой берите, чтоб удобрение свое домой унести... вы с ума сошли что-ли ? сравниваете псарню вонючую и детей? антизаконный комент к тому же. вот бы рыло штрафануть
12:00:19 19-12-2024
При укусе чипированной собаки, ее код автоматически встраивается в геном укушенного.------- 👍😅
12:51:13 19-12-2024
Гость (12:00:19 19-12-2024) При укусе чипированной собаки, ее код автоматически встраива... с чужого содрано.
ужас.
12:02:55 19-12-2024
Кстати, а почему обязательно чип? Я склоняюсь к бирке в ухо своему старому песу.
12:10:31 19-12-2024
А где тот Бармалей из первых новостей о чипировании? С ним интервью сделайте!
12:26:43 19-12-2024
Вот например будтут сносить район на Горе и Прудских, полно собак и кошек, но их хозяева не поведут на чипирование и регистрацию, потому что цепного пса, который всю жизнь на цепи - ни кто ни в такси ни в общественный транспорт посадить не сможет, а авто личное не у всех. Да и хозяевам проще отстегнуть карабин и отпустить животину. Вот такие чиновники приняли заранее закон об убийстве таких животных! Вместо того, чтобы обойти дворы и переписать хозяев и животных.
14:08:14 19-12-2024
Гость (12:26:43 19-12-2024) Вот например будтут сносить район на Горе и Прудских, полно ... ты потом отловленную собаку хозяину в суде не предьявишь. Не моя будет и все и не докажешь что его
А если чип будет в ухе то все ясно кто штраф заплатит
Кстати в законе недоработка - срок чипирования должен быть указан четко и те кто не успеет и придут а собака не чипирована тому штраф - так должно было быть прописано
18:34:47 19-12-2024
Гость (14:08:14 19-12-2024) ты потом отловленную собаку хозяину в суде не предьявишь. Не... А кто просто не придут?
13:19:02 19-12-2024
Судя по комментариям, назрела необходимость создания услуг регистрации и чипирования на дому. Если хозяева готовы дополнительно заплатить, чтобы ветеринар приехал к ним домой, почему нет?
14:04:30 19-12-2024
Гость (13:19:02 19-12-2024) Судя по комментариям, назрела необходимость создания услуг р... да без проблем,только если ветеринар сможет моего песеля зачипировать без моего участия
14:14:02 19-12-2024
гость (14:04:30 19-12-2024) да без проблем,только если ветеринар сможет моего песеля зач... Ваш пёс вам не подчиняется? Нет опасения, что в какой-то момент снимет скальп с вашего сына, как лев у Берберовых? Ну если такой зверь, что хозяин ему не указ!
16:41:44 19-12-2024
Гость (14:14:02 19-12-2024) Ваш пёс вам не подчиняется? Нет опасения, что в какой-то мом... а зачем мне облегчать задачу фантазерам,изъявили желание заработать,без проблем,все в ваших руках,но без меня-оплатил,выполняйте работу,вы же оплатив кому то работу за него не делаете ее
14:11:08 19-12-2024
Гость (13:19:02 19-12-2024) Судя по комментариям, назрела необходимость создания услуг р... назрела необходимость отменить идиотский закон...
14:35:53 19-12-2024
Дюша (14:11:08 19-12-2024) назрела необходимость отменить идиотский закон...... Дорогой Дюша! Данный закон в крае долго-долго лоббировали зоошизы, коих ты одобряешь и поддерживаешь. Вспомни, как раньше каждый день кто-нибудь из них обязательно приравнивал детей к собакам(животным), даже собак ставил выше. Именно зоошизы обвиняли владельцев домашних животных в том, что бесхозные собаки кусают людей, поскольку, по их мнению, изначально виноваты хозяева, которые когда-то бросили пса (хотя в Барнауле ходили стаи именно родившихся на улице и никогда не имевших дома). Благодаря стараниям зоошиз депутаты вынуждены были принять закон, который, конечно, в первую очередь коснется добросовестных владельцев. Это же было ясно сразу! Поэтому многие, я в том числе, просили изъять из живой природы только невостребованных бесхозных животных, кои всё равно обречены погибнуть от болезней на улице, что было бы гуманно. Но ты же, Дюшенька, был против! Так теперь сделали, как ты хотел! Радуйся!
17:56:19 19-12-2024
Musik (14:38:35 19-12-2024) вы хорошо подумали над тем что попытались выразить?на по... Душечка, в каком месте я призывал отказаться от детей? У меня своих двое и хотелось бы еще, но годы уже не те.
18:03:45 19-12-2024
Гость (14:35:53 19-12-2024) Дорогой Дюша! Данный закон в крае долго-долго лоббировали ... Не надо ля-ля... Компания поднята зоофобами, которым мешают собаки. СМИ разжигали статьи про покусанных и напуганных. Зоозащитники как раз пытались направить всю эту муть в другое русло. В развитие центров передержки, приютов, на помощь приютам. Депутаты не были вынуждены. Они исполнили директивы сверху. "Закон" никакого отношения к вопросу бесхозных собак не имеет, как не решает и проблему укусов. В лучшем случае это распил бабла. В худшем обкатка регистрации и чипирования населения.
18:12:54 19-12-2024
Дюша (18:03:45 19-12-2024) В худшем обкатка регистрации и чипирования населения.
Вы же вроде как в частном доме проживаете? А в каком поселке? Мне информация нужна только для личных целей. Чтоб я объезжал ваше место проживания. Вас там походу с самолетов чем то посыпают. Не витаминками точно.
18:28:05 19-12-2024
Гость (18:12:54 19-12-2024) Вы же вроде как в частном доме проживаете? А в каком пос... Не стану уточнять...Я повсеместно и имя нам - легион...А присыпают как раз вас...Уверен, что вашей любимой программой на тв был Дом-2, а любимый канал - Муз-ТВ...
07:02:01 20-12-2024
Дюша (18:28:05 19-12-2024) Не стану уточнять...Я повсеместно и имя нам - легион...А при... Вот вроде бы взрослый, чтобы не сказать старый, человек. Врачом себя называете, а мыслите до скрипа стереотипно. Я вас сейчас немного удивлю, только не расстраивайтесь. Нет у меня телевизора. И не было. Так что свое клишированное мышление меняйте, не все живут, так как вам видится.
10:33:15 20-12-2024
Гость (18:12:54 19-12-2024) Вас там походу с самолетов чем то посыпают. Не витаминками точно. Но-но, поаккуратнее! Хотя, болтайте, что хотите, у нас в России к юродивым особо ласковое отношение... И да, в наш с Дюшей посёлок кого попало не пускают, для чего имеется шлагбаум, видеонаблюдение и дед с опять-таки, собакой. Так что не заедете, не волнуйтесь.
19:40:06 19-12-2024
Дюша (18:03:45 19-12-2024) Не надо ля-ля... Компания поднята зоофобами, которым мешают ... Действительно, не надо ля-ля! Что значит «СМИ разжигали статьи про покусанных и напуганных»? Да СМИ писали о единицах покусанных, а на самом деле их тысячи, не говоря уже об отдельных случаях с летальным исходом, когда бесхозные собаки загрызают до смерти людей, что происходит каждый год. Зоозащитники как раз возлагали всю вину на владельцев собак, заявляя, что бездомные собаки появляются исключительно потому, что хозяева выбрасывают собак на улицу. ПОСМОТРИ ПУБЛИКАЦИИ ХОТЯ БЫ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД, ТАМ СПЛОШЬ КОММЕНТАРИИ ЗООЗАЩИТНИКОВ ПРОТИВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ. Когда я в попытке опровергнуть рассказываю о личных наблюдениях, что в нашем доме всего две особи: такса и ещё какая-то мелкота с пушистой мордочкой, мода на собак давно прошла, осталась в 90х, когда в каждом подъезде было по 5 собак, те уже умерли в силу старости. Сейчас заводят питомцев считанные единицы, в основном мелких и обязательно породистых, бездомные близко на них не походят, типичные дворняги уже в пятом поколении, родились на улице и не знают, что такое дом и хозяин. «Зоозащитники» в ответ надсмехались: «вот и бегают по улице бездомные таксы с пушистыми мордами, потому что хозяева за ними не следят должным образом, потом выбрасывают незапланированных щенков, поэтому необходимо контролировать и наказывать владельцев». А что касается бездомных, то «зоозащитники» (читай люди, зарабатывающие миллионы на передержках, стерилизации и приютах для животных), конечно, требовали увеличивать из бюджета финансирование их бизнеса. В итоге на приюты за последние годы потрачены сотни миллионов, а бесхозных собак меньше не становится. Летом зоозащитники даже устраивали митинги, вспомни, кто ещё мог добиться разрешения на митинг в последние три года! А ведь митинг – показатель неблагополучия в регионе, вот депутаты и вынуждены были принять меры.
08:59:49 20-12-2024
Гость (19:40:06 19-12-2024) Действительно, не надо ля-ля! Что значит «СМИ разжигали стат... Пипец...Не смешите мои тапочки...Видимо у нас разное понимание слова "зоозащитники"... Владельцы приютов - не зоозащитники, это предприниматели и лоббисты. Согласен? Они сидят на бюджете и пожертвованиях. Животные часто содержатся там в ужасающих условиях. А зоозащитники - те, кто выступает против жестокого обращения с животными. Отлова, принудительной стерилизации, нападок на владельцев животных со стороны проплаченных писак и просто сумасшедших мамочек...Началось это давно. С ужесточения правил выгула (при этом власти пальцем не пошевелили для организации специализированных мест для выгула собак, им же надо землю застройщикам продавать)....Потом холивары по теме догхантеров...Потом пошли душещипательные россказни про покусы. Особо запомнился растерзанный на стройке труп, после чего местные жители отстреляли самоуправно и потравили всех окружающих собак. А следствие установило, что парня убили и выбросили на пустырь бандюганы. Покусы случаются...И даже детей. Но... Что бывает чаще, покусы или ДТП? Дерьмо в жизни случается...Ничего не поделать. Именно НИЧЕГО ТУТ НЕ ПОДЕЛАТЬ...И любые попытки урегулировать бесполезны. Вместо этого можно больше помогать приютам, лучше воспитывать детей, воспитывать ответственность за прирученных через СМИ, кино, детские мультики. СССР вспомните...Белый Бим...Верните Рекса...Спорить надоело. Особенно с бесчувственными, самовлюбленными индивидуалистами, которые считают себя центром вселенной. Удачи.
16:49:10 20-12-2024
Дюша (08:59:49 20-12-2024) Пипец...Не смешите мои тапочки...Видимо у нас разное пониман...
Зачем вам специализированные места выгула ? Вы и так повсеместно везде гадите и ссыте , переезжайте за город и на своём личном участке делайте место выгула
12:18:11 24-12-2024
Гость (16:49:10 20-12-2024) Зачем вам специализированные места выгула ? Вы и так пов... Так он там и живёт, и пёс его бегает по участку с высоченным забором, так что к Люше вопросов нет и быть не может- ни он, ни его живность никому не навредили.
13:28:13 19-12-2024
Интересно, а отловленных бездомных собак на кого будут регистрировать? На имя главы администрации района, где нашли пса?
14:09:41 19-12-2024
Гость (13:28:13 19-12-2024) Интересно, а отловленных бездомных собак на кого будут регис... а зачем регистрировать? на польта пролетариям.
14:15:22 19-12-2024
Musik (14:09:41 19-12-2024) а зачем регистрировать? на польта пролетариям.... Что-то рациональное в вашем предложении есть.
18:16:47 19-12-2024
Musik (14:09:41 19-12-2024) а зачем регистрировать? на польта пролетариям.... Вот тут как раз призывы к жестокому обращению с животными...Это не вы часом щенка в Новоалтайске повесили?
13:42:16 19-12-2024
Послушал и расхотел своих чипировать. Суть: чипируйте своих собак, чтобы нам проще было вас поставить на бабло.
14:26:04 19-12-2024
Ох как Дюша/Андрейка отлаивается. Куда там сторожевому кобелю с десятилетним стажем...
18:33:06 19-12-2024
Гость (14:26:04 19-12-2024) Ох как Дюша/Андрейка отлаивается. Куда там сторожевому кобел... Да уж, извините, приходится сдерживаться...Иначе модераторы зарубят...Что я думаю о этом желательно слушать при личной встрече...Запас матюков у меня безграничный...
09:06:01 23-12-2024
Гость (14:26:04 19-12-2024) Ох как Дюша/Андрейка отлаивается. Куда там сторожевому кобел... конечно,он же прирАвнял себя к псине
14:55:37 19-12-2024
Штрафы должны быть шокирующими, сразу вгоняющими в нищету. Чтобы не прикрывались размерами своих неуправляемых собак.
16:46:00 19-12-2024
Гость (14:55:37 19-12-2024) Штрафы должны быть шокирующими, сразу вгоняющими в нищету. Ч... у вас явно здравый смысл отсутствует,с таким подходом хозяину проще будет снять ошейник и появится еще одна бездомная,агрессивная собачка и не факт что вы не станете ее жертвой
20:42:47 20-12-2024
гость (16:46:00 19-12-2024) у вас явно здравый смысл отсутствует,с таким подходом хозяин... так это закон, как в США и Европе. На пристрой небольшое время и потом утилизация
15:00:56 19-12-2024
создания услуг регистрации и чипирования на дому.---- ну для начала хотя бы частным клиникам разрешили это делать. Там можно по времени записаться и не мучить своего пса в очереди чуждых ему сородичей) вот мой терпеть не может визжащих недособак - сразу рычит и к их хребту тянется)
05:56:19 20-12-2024
Гость (15:00:56 19-12-2024) создания услуг регистрации и чипирования на дому.---- ну для...
Это ты так воспитал его. Только усыпление. Это брак!
20:44:34 20-12-2024
Гость (15:00:56 19-12-2024) создания услуг регистрации и чипирования на дому.---- ну для... вы зачем заводили опасную породу, если не умеете содержать и воспитать? сами же обеспечиваете утилизацию...герой, нечего сказать