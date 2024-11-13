Депутат АКЗС одним из первых чипировал свою собаку

Теперь питомец Сергея Писарева имеет свой номер

13 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев чипировал свою собаку породы корги. Об этом он рассказал на странице во "ВКонтакте".

"На основании федерального закона и закона Алтайского края в срок до 1 января в крае владельцы собак должны провести их регистрацию и чипирование. С 1 января наступит ответственность в виде штрафов. Я как человек, голосовавший за закон, сделал это одним из первых", – отметил Писарев.

Ранее amic.ru подробно рассказал, куда обращаться, чтобы зарегистрировать свою собаку и поставить ей чип.