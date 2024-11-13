Депутат АКЗС одним из первых чипировал свою собаку
Теперь питомец Сергея Писарева имеет свой номер
13 ноября 2024, 13:20, ИА Амител
Депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев чипировал свою собаку породы корги. Об этом он рассказал на странице во "ВКонтакте".
"На основании федерального закона и закона Алтайского края в срок до 1 января в крае владельцы собак должны провести их регистрацию и чипирование. С 1 января наступит ответственность в виде штрафов. Я как человек, голосовавший за закон, сделал это одним из первых", – отметил Писарев.
Ранее amic.ru подробно рассказал, куда обращаться, чтобы зарегистрировать свою собаку и поставить ей чип.
13:21:14 13-11-2024
все смотрю кааак ломанулись
13:22:46 13-11-2024
Господи . что бы все было хорошо.
14:07:00 13-11-2024
Гость (13:22:46 13-11-2024) Господи . что бы все было хорошо.... У кого?
15:34:34 13-11-2024
Жора (14:07:00 13-11-2024) У кого?... У собаки
13:49:12 13-11-2024
А где согласие от собаки?
14:10:06 13-11-2024
Нежелательно отпускаить на землю питомца возле ветеринарки. Постоянно привозят больных зверушек, всё кругом заражено. Лучше побыстрее утащить своего подальше. Фотаться можно в другом месте.
14:35:36 13-11-2024
Гость (14:10:06 13-11-2024) Нежелательно отпускаить на землю питомца возле ветеринарки. ... пиар - ничего больше
15:20:46 13-11-2024
Гость (14:35:36 13-11-2024) пиар - ничего больше...
Ну, это как сказать. Во-первых, это может быть попыткой оправдания принятого бессмысленного закона, одним из разработчиков которого он скорее всего и был. Во-вторых, может быть и финансовая заинтересованность в рекламе конкретного заведения и чипирования в целом.
17:51:35 13-11-2024
Гость (15:20:46 13-11-2024) Ну, это как сказать. Во-первых, это может быть попыткой ... Депутатам некуда было деваться. Принятие этого закона - результат истерии зоошиз. Я сразу предполагала, что вместо эффективного изъятия из городской среды бездомных животных прижмут добросовестных владельцев домашних собак.
18:28:36 13-11-2024
Гость (17:51:35 13-11-2024) Депутатам некуда было деваться. Принятие этого закона - резу...
Здесь и предполагать не нужно было. Было ясно всем, что никто бороться с бездомными собаками не собирается. А чипирование никак не может помочь от укусов собак, от избавления хозяевами от своих питомцев и т.п. Да, и депутатов никто не заставлял , и не прижимал принимать этот закон, никакие зоошизе здесь не при чём. Создание же базы, на основе чипирования, приведёт лишь к налогообложению владельцев собак - это и есть потенциальная цель закона.
15:11:06 13-11-2024
А очередь на чипирование была?
15:35:17 13-11-2024
Гость (15:11:06 13-11-2024) А очередь на чипирование была?... Запись через госуслуги
16:43:48 13-11-2024
Давно уже много стартовали. Где же один из первых
22:44:51 13-11-2024
Бродячие собаки аплодировали стоя на задних лапах.