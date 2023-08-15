НОВОСТИПроисшествия

По делу Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей

Пока налоговый орган не вынес решение, которое бы определило точный ущерб от неуплаты налогов

15 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: соцсети Елены Блиновской
Фото: соцсети Елены Блиновской

По делу "королевы марафонов" Елены Блиновской наложили арест на активы на сумму 64 млрд рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат Наталия Сальникова во время заседания совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции".

Она добавила, что пока налоговый орган не вынес решение, которое бы определило точный ущерб от неуплаты налогов. По словам Сальниковой, его "еще несколько месяцев не будет", однако суммы в 918 млн рублей "нет". 

Адвокат добавила, что блогер уже заплатила 55 млн рублей налогов. 

Напомним, что Елену Блиновскую задержали при попытке бегства из страны. Позднее она призналась в неуплате налогов – использовав схему дробления бизнеса, она уклонилась от уплаты на сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, ее обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств на сумму более 43 млн рублей.

Происшествия громкое дело налоги блогеры

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

23:27:11 15-08-2023

Да, блин. Лишнее подтверждение про то, что жадность фраера сгубила. Другое дело, если бы она эти бабки заработала тяжким трудом на галерах в красном море, с ещё незажившими рубцами от плетей надсмотрщиков, а так...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:43 16-08-2023

Сколько же она наивных дурачков облопошила?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:30 16-08-2023

Гость (09:42:43 16-08-2023) Сколько же она наивных дурачков облопошила?... Сколько еще дивных дурачков готовы быть облопошенными.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:32 16-08-2023

Вот это я понимаю -БИЗНЕС ВУМЕН!!!!!!!!!!!!!!!!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:29 16-08-2023

видимо кого-то во власти облапошила

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров