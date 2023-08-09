Суд арестовал еще 12 счетов, четыре автомобиля и моторную лодку Блиновской

В списке дорогих иномарок — Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander

09 августа 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: vk.com/sweet_sweet_lady

Пресненский суд Москвы наложил новый арест на имущество и счета блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд наложил ограничения на 12 счетов "королевы марафонов", четыре дорогих автомобиля (Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander), мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов.

Также до 26 октября 2023 года арест наложен на 54 расчетных счета различных компаний, которые связаны с Блиновской.

Напомним, что Елену Блиновскую задержали при попытке бегства из страны. Позднее она призналась в неуплате налогов – использовав схему дробления бизнеса она уклонилась от уплаты на сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, ее обвиняют в легализации (отмывании) денежных средств на сумму более 43 млн рублей.