Игоря Дергачева обвиняли по двум статьям УК РФ, приговор ему вынесли 25 февраля

25 февраля 2025, 08:50, ИА Амител

Бывший начальник управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игорь Дергачев получил три года условно с трехлетним испытательным сроком по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). А по статье ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") его и вовсе оправдали. Приговор по уголовному делу экс-чиновника вынесли в Центральном районном суде 25 февраля 2025 года. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Центральный районный суд Барнаула также на два года лишил Дергачева права занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью. Меру пресечения Дергачева в виде запрета определенных действий суд отменил.

По статье ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") Дергачева оправдали на основании ч. 2 ст. 302 УПК РФ ("Виды приговоров"). Согласно этой статье, оправдательный приговор выносится, если не установлено событие преступления, подсудимый не причастен к совершению преступления и в деянии подсудимого отсутствует состав преступления.

По версии следствия, Минприроды Алтайского края с мая по август 2022 года проводило открытый аукцион, по которому планировало выбрать арендатора лесного участка, находящегося в госсобственности. Дергачев указал членам комиссии на несуществующие нарушения у одной из компаний, которые не позволили ей дойти до второго этапа конкурса. Победителем в итоге стала фирма, аффилированная с чиновником.

Отметим, что процесс по делу Дергачева шел год, материалы в отношении него поступили в суд 26 февраля 2024 года, первое заседание состоялось 26 марта 2024 года. Всего по делу провели более 40 заседаний.