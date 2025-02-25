Условный срок и оправдание. Какой приговор вынесли экс-замглавы Минприроды Алтайского края
Игоря Дергачева обвиняли по двум статьям УК РФ, приговор ему вынесли 25 февраля
25 февраля 2025, 08:50, ИА Амител
Бывший начальник управления лесами и замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Игорь Дергачев получил три года условно с трехлетним испытательным сроком по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). А по статье ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") его и вовсе оправдали. Приговор по уголовному делу экс-чиновника вынесли в Центральном районном суде 25 февраля 2025 года. Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.
Центральный районный суд Барнаула также на два года лишил Дергачева права занимать госдолжности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью. Меру пресечения Дергачева в виде запрета определенных действий суд отменил.
По статье ч. 1 ст. 169 ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") Дергачева оправдали на основании ч. 2 ст. 302 УПК РФ ("Виды приговоров"). Согласно этой статье, оправдательный приговор выносится, если не установлено событие преступления, подсудимый не причастен к совершению преступления и в деянии подсудимого отсутствует состав преступления.
По версии следствия, Минприроды Алтайского края с мая по август 2022 года проводило открытый аукцион, по которому планировало выбрать арендатора лесного участка, находящегося в госсобственности. Дергачев указал членам комиссии на несуществующие нарушения у одной из компаний, которые не позволили ей дойти до второго этапа конкурса. Победителем в итоге стала фирма, аффилированная с чиновником.
Отметим, что процесс по делу Дергачева шел год, материалы в отношении него поступили в суд 26 февраля 2024 года, первое заседание состоялось 26 марта 2024 года. Всего по делу провели более 40 заседаний.
08:54:52 25-02-2025
....с такими приговорами, оправдайте всех "черных лесорубов"
09:23:05 25-02-2025
Гость (08:54:52 25-02-2025) ....с такими приговорами, оправдайте всех "черных лесорубов... Написано вроде "препятствовал". Наградить полагается.
09:39:36 25-02-2025
....дак препятствовал, по причине просунуть своих... все по отработанной схеме
09:49:26 25-02-2025
Здесь недавно была новость мужчина за несколько кубометров на зону уехал.
Схема работает железобетонно. Чем больше украл, тем меньше срок
10:03:14 25-02-2025
что-то кто-то оплошал.
10:39:13 25-02-2025
Это называется - погрозили пальчиком
12:52:09 25-02-2025
Как так получилось. Адвокат Лихторович, который стоит левее от подсудимого вылитый мама. Юристы, которые учились в АГУ в 80-90-2000е годы подтвердят. Светлана Ивановна и сын одно лицо. Удивительное сходство.
21:37:24 25-02-2025
Гость (12:52:09 25-02-2025) Как так получилось. Адвокат Лихторович, который стоит левее ... А то.