Почти тысячу заявок подали жители края в первый день премии "Народный знак качества"
Предложить номинанта можно до 12 октября
15 сентября 2023, 15:25, ИА Амител
В первые сутки работы сайта "Народный знак качества", где каждый может проголосовать за полюбившуюся компанию, поступило без малого тысяча заявок – 965. Номинировано 125 компаний.
Информационный портал amic.ru* совместно с радиостанцией Business FM* Барнаул в третий раз запустили премию, победителями которой становятся компании, завоевавшие сердца жителей Алтайского края. Медцентр, где действительно помогли, ресторан с неповторимой атмосферой и самыми вкусными блюдами, образовательная организация, где к каждому ребенку внимательны, – в прошлом году мы вместе выбрали 22 компании. Пришло время вновь заявить о своих симпатиях.
Сделать это можно на сайте премии. Правила просты: сначала любой желающий может предложить номинанта в 15 категориях – это может быть и компания, где вы работаете, но только одна в одной номинации. Итогом первого этапа, который продлится до 12 октября 2023 года, станет шорт-лист из десяти участников по каждой из номинаций. В него войдут компании, которые упоминались чаще других.
Второй этап стартует 18 октября. Это и будет финал: мы попросим вас выбрать теперь уже самых-самых. 21 ноября состоится торжественное награждение.
Заявить о любимой компании до 12 октября можно в следующих номинациях:
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"Автодилер";
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"Автосалон";
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"Автосервис";
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"Застройщик";
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"Медцентр";
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"Образовательный центр";
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"Производитель продуктов питания";
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"Производитель промышленных товаров";
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"Ресторан и кафе";
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"Фастфуд и доставка";
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"Сервис и услуги";
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"Спортивный клуб";
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"Стройка и ремонт";
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"Торговая сеть";
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ТРЦ.
В первый день больше всего заявок поступило в номинациях "Торговая сеть", "Сервис и услуги года", "Ресторан и кафе года". Большое число участников уже заявлено в категориях "Стройка и ремонт", "Производитель продуктов питания".
Предлагайте свои любимые компании, и вы станете участником настоящего народного движения. Здесь поддерживают лучших!
Узнать подробности и предложить номинанта можно здесь.
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*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)
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