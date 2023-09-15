Предложить номинанта можно до 12 октября

15 сентября 2023, 15:25, ИА Амител

Церемония вручения премии "Народный знак качества" / Фото: amic.ru

В первые сутки работы сайта "Народный знак качества", где каждый может проголосовать за полюбившуюся компанию, поступило без малого тысяча заявок – 965. Номинировано 125 компаний.

Информационный портал amic.ru* совместно с радиостанцией Business FM* Барнаул в третий раз запустили премию, победителями которой становятся компании, завоевавшие сердца жителей Алтайского края. Медцентр, где действительно помогли, ресторан с неповторимой атмосферой и самыми вкусными блюдами, образовательная организация, где к каждому ребенку внимательны, – в прошлом году мы вместе выбрали 22 компании. Пришло время вновь заявить о своих симпатиях.

Сделать это можно на сайте премии. Правила просты: сначала любой желающий может предложить номинанта в 15 категориях – это может быть и компания, где вы работаете, но только одна в одной номинации. Итогом первого этапа, который продлится до 12 октября 2023 года, станет шорт-лист из десяти участников по каждой из номинаций. В него войдут компании, которые упоминались чаще других.

Второй этап стартует 18 октября. Это и будет финал: мы попросим вас выбрать теперь уже самых-самых. 21 ноября состоится торжественное награждение.

Заявить о любимой компании до 12 октября можно в следующих номинациях:

"Автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Образовательный центр";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Сервис и услуги";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Торговая сеть";

ТРЦ.

В первый день больше всего заявок поступило в номинациях "Торговая сеть", "Сервис и услуги года", "Ресторан и кафе года". Большое число участников уже заявлено в категориях "Стройка и ремонт", "Производитель продуктов питания".

Предлагайте свои любимые компании, и вы станете участником настоящего народного движения. Здесь поддерживают лучших!

Узнать подробности и предложить номинанта можно здесь.

Генеральный партнер проекта – "Жилищная инициатива".

"Жилищная инициатива": строим город, в котором хочется жить!"

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)