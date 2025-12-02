По примеру Китая. В России могут ввести налог на презервативы для повышения рождаемости
Продавать такие товары в России "должно быть просто невыгодно"
02 декабря 2025, 22:30, ИА Амител
В России предлагают установить налог на презервативы и другие контрацептивы, чтобы стимулировать рождаемость по примеру Китая. Инициаторы считают, что себестоимость таких товаров низкая, а прибыль с продажи сопоставима с маржей "как у водки", поэтому их реализация должна стать экономически невыгодной.
Президент автономной некоммерческой организации "За жизнь!" и руководитель проекта "Демографическая платформа.РФ" Сергей Чесноков в разговоре с "Абзацем" заявил, что акцизы на контрацептивы могут стать одной из мер демографической поддержки. По его словам, продавать такие товары в России "должно быть просто невыгодно".
Он подчеркнул, что меры должны быть направлены не на граждан, а на производителей. Чесноков считает, что акцизы могли бы финансировать программы по демографии, прежде всего – мотивирующие.
«Если говорить о том, чтобы бить рублем, это надо делать по производителям, а не по гражданам, и, например, вводить акцизы на контрацептивы, чтобы оплачивались различные меры госполитики по демографии, но в основном мотивирующего характера. На самом деле, как и с водкой, стоимость изготовления очень невысокая, а прибыль очень большая. Соответственно, акцизы могут быть достаточно большими», – сказал он.
Китай ранее ввел 13-процентный налог на презервативы и контрацептивы. Этот шаг стал частью нового демографического курса, в рамках которого власти пытаются повысить рождаемость и одновременно отменяют налоги на услуги, связанные с родительством.
22:46:48 02-12-2025
Час от часу не легче, ну конечно ввести налог проще и прибыльные, чем повысить уровень жизни в стране.
00:08:48 03-12-2025
Гость (22:46:48 02-12-2025) Час от часу не легче, ну конечно ввести налог проще и прибыл... я бы освободил от налога родителей этого комментатора
09:22:48 03-12-2025
Гость (00:08:48 03-12-2025) я бы освободил от налога родителей этого комментатора... А что не так с этим комментарием ?
23:25:52 02-12-2025
В смысле? А как же спид, который не спит? А как же другие инфекции, передающиеся половым путём, включая гепатит, впч и тд и тп?????!!!!! Рехнулись совсем?!!!!???
23:44:48 02-12-2025
акцизы на контрацептивы? - Ну, будут подпольные или самопальные!
11:38:56 03-12-2025
dok_СФ (23:44:48 02-12-2025) акцизы на контрацептивы? - Ну, будут подпольные или самопаль... Не не, контрацептивы по документам станут "весёлые воздушные шарики смазка ласка праздник"
23:47:57 02-12-2025
Ох не оскудевает земля русская на всяких мурзилок
23:50:08 02-12-2025
Давайте через позитив - зарегистрировалась пара, однушка квартирка (или оплата съёмной) + стабильная рабочее место, без страха увольнения и зарплатой, как у всех. Родили, можно и двушку + и т.д. и т.п.
Т.е. для демографии надо две вещи - жильё и стабильная зарплата (при стабильных ценах естественно)..
08:57:31 03-12-2025
Гость (23:50:08 02-12-2025) Давайте через позитив - зарегистрировалась пара, однушка ква... Плохой вы теоретик, в Африке нет ни жилья ни стабильной зарплаты - но плодятся они как мухи. А в благополучной Европе есть и то и другое - но они не размножаются!! ))
Вывод - не все так просто.
09:08:58 03-12-2025
Мимопроходящий (08:57:31 03-12-2025) Плохой вы теоретик, в Африке нет ни жилья ни стабильной зарп... Я вас разочарую - коэффициент рождаемости падает в том числе и в Африке, это раз. И два - он высок там, где нет нормальной контрацепции, нет нормальной медицины и где женщины не имеют прав. Вы точно хотите в такие условия?.. Можете поехать в Афганистан - воплощать свои мечты.
09:25:15 03-12-2025
Гость (09:08:58 03-12-2025) Я вас разочарую - коэффициент рождаемости падает в том числе... Чувак, это твои мечты - получить квартиру и пособие только за производство детей.
Я так понимаю больше ты ничего не умеешь, иначе была бы и квартира и зарплата..
09:43:53 03-12-2025
Мимопроходящий. (09:25:15 03-12-2025) Чувак, это твои мечты - получить квартиру и пособие только з... Да блин. Ну то есть аргументов окромя перехода на личности - ноль целых фиг десятых. Но зато пофантазировать насчет пола, возраста и финансового положения оппонента - это всегда пожалуйста. Ну пусть будет так, главное, чтобы вы себя чувствовали на коне.
10:05:35 03-12-2025
Мимопроходящий. (09:25:15 03-12-2025) Чувак, это твои мечты - получить квартиру и пособие только з... Уважаемый,а где в комментарии прозвучало слово"пособие" ,там было озвучено только слово-стабильность и это несколько разные вещи
14:37:33 03-12-2025
Гость (09:08:58 03-12-2025) Я вас разочарую - коэффициент рождаемости падает в том числе... Он падает, но он остается самым высоким в мире. За 2024 год население Африки увеличилось приблизительно на 38 млн человек.
09:29:20 03-12-2025
Мимопроходящий (08:57:31 03-12-2025) Плохой вы теоретик, в Африке нет ни жилья ни стабильной зарп... Вы думать головою пробовали ?? Сравнили.
Потому что в африке живут дикари, как бы грубо это не звучало, это страна третьего мира, у них нет таких европейских ценностей. Да и жить они могут без жилья, на улице.
Вы думаете, при этом, они прям планируют детей, да они живут буквально как кролики.
11:21:00 03-12-2025
Гость (09:29:20 03-12-2025) Вы думать головою пробовали ?? Сравнили.Потому что в афр... А теперь вы подумайте головой - все страны, живущие по "европейским ценностям" переживают демографический кризис. Какой напрашивается вывод? Либо РФ идет по пути стран третьего мира, либо остается в демографической яме. Про "свой, особенный путь, со скрепами и печенегами" мне рассказывать не надо.
12:02:09 03-12-2025
Мимопроходящий (11:21:00 03-12-2025) А теперь вы подумайте головой - все страны, живущие по "евро... Дядя Петя... РФ уже не может пойти по пути стран третьего мира. Под одной простой причине - ежели люди никогда ничего слаще морквы не видели, то да, они плодятся. А если страна уже пожила более-менее цивилизованно, то откат назад в дичь и средневековье приведет к обратному - люди не только не нечнут плодиться, рождаемость наоборот еще упадет. Что мы прямо сейчас и наблюдаем в режиме реального времени, собственно. Сведения о рождаемости нам не показывают неспроста. И для того, чтобы вновь (ключевое слово "вновь") обнищавшее население забыло о лучших временах, должна пройти тройка поколений. Но тогда уже будет поздновато пить Боржоми, сдается мне.
12:33:29 03-12-2025
Мимопроходящий (11:21:00 03-12-2025) А теперь вы подумайте головой - все страны, живущие по "евро... А, и вдогонку - страны третьего мира уже тоже идут ровно к тому же сокращению рождаемости. Общемировая тенденция, которая если и замедляется там, где нет нормальных условий, то не до конца. Но этот факт вы и ваши сотоварищи, кричащие о том, что для повышения рождаемости достаточно загнать население в нищету, старательно игнорите.
11:37:33 03-12-2025
Мимопроходящий (08:57:31 03-12-2025) Плохой вы теоретик, в Африке нет ни жилья ни стабильной зарп... Так Европа вырождается, потому что там чпокаются особи одного пола. От этого потомства нет. Впрочем, я не возражаю если вся Европа кончится. Нет европейцев - нет проблем.
11:56:23 03-12-2025
Мимопроходящий (08:57:31 03-12-2025) Плохой вы теоретик, в Африке нет ни жилья ни стабильной зарп... В Америке есть и высокий уровень жизни и высокая рождаемость, ваша теория не работает, у нас в стране растет рождаемость когда растет уровень жизни и есть вера в будущее и стабильность и падает когда наооборот, изучите статистику в какие года росла рождаемость в России и почему.
14:18:10 03-12-2025
Гость (11:56:23 03-12-2025) В Америке есть и высокий уровень жизни и высокая рождаемость... В Америке очень невысокий естественный прирост, там население в основном за счет мигрантов прирастает.
15:30:35 03-12-2025
Мимопроходящий (08:57:31 03-12-2025) Плохой вы теоретик, в Африке нет ни жилья ни стабильной зарп... Зачем в Африке жильё? Построил хижину из пальмовых стволов и веток - вот и дом готов! Вышел из хаты, сорвал бесплатный банан - сыт. Посмотрите видео Дробышевского, популяризатора антропологии. Как в Африке растут дети. Сначала их кормят грудью, а потом ... совсем не кормят! Молодняк сам ищет пропитание.
06:15:24 03-12-2025
В аптеке:
-Вот Вам молодой человек, презервативы с запахом клубники.
-Подскажите, а в какой момент мне их надо нюхать?)
07:06:22 03-12-2025
Как же посещать девушек с низкой социальной ответственностью?
11:43:49 03-12-2025
Гость (07:06:22 03-12-2025) Как же посещать девушек с низкой социальной ответственностью... Пусть девушка помоет свои руки с мылом - этого достаточно для защиты от инфекций..
13:59:57 03-12-2025
Гость (11:43:49 03-12-2025) Пусть девушка помоет свои руки с мылом - этого достаточно д... тьфу, похабники
09:05:27 03-12-2025
Ну то есть эпидемии ВИЧ им мало, надо до кучи еще и эпидемию чего-нить типа сифилиса устроить? Отличная идея. А ничего, что после того, как муж притащит жене букет ЗППП, с рождением детей у нее будут проблемы вообще-то?.. И да, нежелательная беременность отнюдь не равна рожденному ребенку.
09:23:14 03-12-2025
Да мы итак платим налог за приобретаемый товар. Там не в курсе?
09:27:32 03-12-2025
Гость (09:23:14 03-12-2025) Да мы итак платим налог за приобретаемый товар. Там не в ку... "Там" как правило не знают законов страны, в которой живут. В принципе. Да и по улицам они не ходят. Отчасти поэтому от их инициатив так часто попахивает лютой дичью.
10:40:01 03-12-2025
В магазине табачные изделия продают Но эти самые табачные изделия закрыты и находятся в специальных полках. А почему эти изделия находятся на всеобщем обозрении ? в легкой доступности?
10:58:15 03-12-2025
Гость (10:40:01 03-12-2025) В магазине табачные изделия продают Но эти самые табачные и... Эм... А что с "изделиями" не так?) Они вредят здоровью, как табачные? Да вроде как раз наоборот, нет? И, кстати, вредный алкоголь у нас тоже вполне себе на полках стоит. Зачем убирать с полок презервативы - чтобы затруднить доступ к контрацепции и облегчить заражение всякой бякой? Или вы из тех, для кого прокладки и туалетная бумага - это что-то настолько стыдное, что это нужно покупать из-под полы?..
14:02:05 03-12-2025
Гость (10:40:01 03-12-2025) В магазине табачные изделия продают Но эти самые табачные и... тьфу, фарисей нашелся
11:18:46 03-12-2025
Презервативы вторая нефть. И так 70 рублей штука.
11:40:36 03-12-2025
Гость (11:18:46 03-12-2025) Презервативы вторая нефть. И так 70 рублей штука.... Попробуй стреч-плёнку, ничем не хуже, а стоит гораздо дешевле.
11:41:10 03-12-2025
Гость (11:18:46 03-12-2025) Презервативы вторая нефть. И так 70 рублей штука.... а может по примеру Китая всех воробьев перестреляем? может они виноваты?
12:31:17 03-12-2025
Только у меня ощущение, что я нахожусь на Луговой?
12:24:18 15-12-2025
Презервативы нужны не только, чтобы защититься от нежелательной беременности, но и для защиты распространения заболеваний, передающихся половым путем. Поэтому нужно с головой подходить к подобным ограничениям.