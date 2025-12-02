По примеру Китая. В России могут ввести налог на презервативы для повышения рождаемости

Продавать такие товары в России "должно быть просто невыгодно"

В России предлагают установить налог на презервативы и другие контрацептивы, чтобы стимулировать рождаемость по примеру Китая. Инициаторы считают, что себестоимость таких товаров низкая, а прибыль с продажи сопоставима с маржей "как у водки", поэтому их реализация должна стать экономически невыгодной.

Президент автономной некоммерческой организации "За жизнь!" и руководитель проекта "Демографическая платформа.РФ" Сергей Чесноков в разговоре с "Абзацем" заявил, что акцизы на контрацептивы могут стать одной из мер демографической поддержки. По его словам, продавать такие товары в России "должно быть просто невыгодно".

Он подчеркнул, что меры должны быть направлены не на граждан, а на производителей. Чесноков считает, что акцизы могли бы финансировать программы по демографии, прежде всего – мотивирующие.

«Если говорить о том, чтобы бить рублем, это надо делать по производителям, а не по гражданам, и, например, вводить акцизы на контрацептивы, чтобы оплачивались различные меры госполитики по демографии, но в основном мотивирующего характера. На самом деле, как и с водкой, стоимость изготовления очень невысокая, а прибыль очень большая. Соответственно, акцизы могут быть достаточно большими», – сказал он.

Китай ранее ввел 13-процентный налог на презервативы и контрацептивы. Этот шаг стал частью нового демографического курса, в рамках которого власти пытаются повысить рождаемость и одновременно отменяют налоги на услуги, связанные с родительством.