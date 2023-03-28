На технику и "расходники" для речников Барнаула потратят более 20 млн рублей

Администрация Обского бассейна опубликовала 16 закупок, касающихся барнаульского речного транспорта

28 марта 2023, 07:42, ИА Амител

Корабли в порту Барнаула / Фото: amic.ru

Администрация Обского бассейна в марте 2023 года опубликовала 16 закупок для нужд барнаульского речного транспорта (Барнаульский район водных путей). Их общая сумма – 20,3 млн рублей. По трём закупкам подрядчик ещё не определён. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Итак, на портале опубликованы следующие закупки для нужд водного транспорта:

на 210 огней поиска для спасательных жилетов – 83,8 тысячи рублей;

на судовой инвентарь – 77,2 тысячи рублей;

на пять судовых часов – 105 тысяч рублей;

на полиамидные канаты – 288,8 тысячи рублей;

на летнее дизельное топливо для заправки теплохода "Нептун" в акватории Телецкого озера – 690 тысяч рублей;

на масло для Барнаульского района водных путей – 2,7 млн рублей;

на ремонт судового реверс-редуктора – около 327,6 тысячи рублей;

на автомобильное топливо – 1,6 млн рублей;

на запасные части к двигателю внутреннего сгорания ЯМЗ-238 – 116,2 тысячи рублей;

на три светоимпульсные отмашки – 177,8 тысячи рублей;

на четыре генератора переменного тока – 1,7 млн рублей;

на оборудование для дизель-редукторных и дизель-генераторных агрегатов – 2 млн рублей;

на комплексное обслуживание судов – 240 тысяч рублей;

Кроме того, на три аукциона заявки ещё принимаются. Это лоты на откачку, транспортировку и обезвреживание подсланевых вод (с начальной ценой 137,5 тысячи рублей), на ремонт электродвигателей (с начальной ценой 500 тысяч рублей) и на поставку запчастей к грунтовым насосам (с начальной ценой 9,6 млн рублей).

Отметим, что в феврале администрация Обского бассейна также провела несколько закупок для Барнаульского района водных путей на сумму 8,8 млн рублей.

Деньги пошли на стальные канаты, аккумуляторные батареи, металлопрокат, техническое обслуживание огнетушителей, стальную проволоку, поставку свинцового сурика и растворителя, на антикоррозионный грунт-эмаль, на лакокрасочную продукцию и дополнительную профессиональную подготовку сотрудников Барнаульского района водных путей.

Напомним, что в 2022 году речной транспорт Алтайского края достиг самых высоких показателей в сфере грузоперевозок за последние 30 лет. Всего в 2022 году он перевёз 1,2 млн тонн товаров. Объём грузоперевозок вырос на 42%, а грузооборот возрос на 79% по сравнению с 2021 годом. Благодаря этому удалось разгрузить 79% региональных дорог.

В 2023 году "речники" планируют перевезти по воде не менее 1,3 млн тонн товаров, обеспечить доступность и безопасность пассажирских перевозок по социальным маршрутам и организовать приёмку и доставку в Барнаул землесоса производительностью 700 кубометров в час.