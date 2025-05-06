По улицам Барнаула проедет "Трамвай Победы"
Его встретят взрослые и дети в одежде, стилизованной под военную форму
06 мая 2025, 22:00, ИА Амител
В четверг, 8 мая, по улицам Барнаула проедет "Трамвай Победы", сообщили в мэрии. Жители краевой столицы встречают его в преддверии Дня Победы уже с 2019 года.
"В трамвае, оформленном транспарантами "Домой с Победой", "Мы из Берлина!", "Мы победили!", так же как на поездах, возвращающихся домой с Победой в 1945 году, будут ехать активисты музея школы № 53 в солдатской форме, под гармонь исполнять песни военных лет", – рассказали в администрации.
Дети и родители в стилизованной под военную форму одежде встретят трамвай на конечных остановках "Докучаево" и "Старый базар". Горожане разыграют сцены встреч мирного населения с бойцами, возвращающимися с Победой.
Поучаствовать в акции смогут все желающие на остановках трамвая № 1:
- "Старый базар" – в 07:57 час и 10:34;
- "Докучаево" – в 08:57 час и 11:33.
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