Его встретят взрослые и дети в одежде, стилизованной под военную форму

06 мая 2025, 22:00, ИА Амител

"Трамвай Победы" в Барнауле / Фото: barnaul.org

В четверг, 8 мая, по улицам Барнаула проедет "Трамвай Победы", сообщили в мэрии. Жители краевой столицы встречают его в преддверии Дня Победы уже с 2019 года.

"В трамвае, оформленном транспарантами "Домой с Победой", "Мы из Берлина!", "Мы победили!", так же как на поездах, возвращающихся домой с Победой в 1945 году, будут ехать активисты музея школы № 53 в солдатской форме, под гармонь исполнять песни военных лет", – рассказали в администрации.

Дети и родители в стилизованной под военную форму одежде встретят трамвай на конечных остановках "Докучаево" и "Старый базар". Горожане разыграют сцены встреч мирного населения с бойцами, возвращающимися с Победой.

Поучаствовать в акции смогут все желающие на остановках трамвая № 1: