Как барнаульцы встретили "Эшелон Победы" 4 мая. Фоторепортаж
Посмотреть на состав во главе с легендарным паровозом собралось более 14 тысяч человек
04 мая 2025, 13:17, ИА Амител
Утром 4 мая в Барнаул прибыл "Эшелон Победы" во главе с легендарным паровозом серии Л-620. Увидеть состав с вагоном-теплушкой и платформами с ретротехникой пришли более 14 тысяч гостей и жителей города.
В мероприятии приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, зампред правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев и главный инженер Западно-Сибирской железной дороги Андрей Черевко.
Легендарный паровоз, въезжая на станцию, поприветствовал собравшихся несколькими гудками.
С 10:00 на железнодорожном вокзале начали работать тематические площадки: фотозона, выставка ретротехники и различные мастер-классы. Кроме того, волонтеры раздали посетителям копии выпуска газеты "Гудок" 1945 года. До 14:00 жители и гости Барнаула могут сфотографироваться с поездом.
Как в краевой столице встретили "Эшелон Победы" – смотрите в фоторепортаже amic.ru.
15:01:00 04-05-2025
кто-нибудь напишите КОГДА он уедет и в какую сторону?? очень хочется посмотреть, но там толпы непролазные, можно проскочить особо наглым...но хотелось бы чтобы организованнее было все поставлено и как-то человечнее и понятнее!!!! на 700 000 чел почти 4 часа - это крайне мало!