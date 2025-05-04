Как барнаульцы встретили "Эшелон Победы" 4 мая. Фоторепортаж

Посмотреть на состав во главе с легендарным паровозом собралось более 14 тысяч человек

04 мая 2025, 13:17, ИА Амител

"Эшелон Победы" в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Утром 4 мая в Барнаул прибыл "Эшелон Победы" во главе с легендарным паровозом серии Л-620. Увидеть состав с вагоном-теплушкой и платформами с ретротехникой пришли более 14 тысяч гостей и жителей города.

В мероприятии приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, зампред правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев и главный инженер Западно-Сибирской железной дороги Андрей Черевко.

Легендарный паровоз, въезжая на станцию, поприветствовал собравшихся несколькими гудками.

С 10:00 на железнодорожном вокзале начали работать тематические площадки: фотозона, выставка ретротехники и различные мастер-классы. Кроме того, волонтеры раздали посетителям копии выпуска газеты "Гудок" 1945 года. До 14:00 жители и гости Барнаула могут сфотографироваться с поездом.

Как в краевой столице встретили "Эшелон Победы" – смотрите в фоторепортаже amic.ru.