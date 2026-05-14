Победителю — собственный клип! Конкурс авторской музыки "РАЗБОРка" пройдет в Барнауле

Среди других призов — сертификат от музыкального магазина, сольный концерт, а также помощь в записи и сведении песни с возможностью дальнейшей ротации на радио

14 мая 2026, 17:10, ИА Амител

Фестиваль авторской музыки "РАЗБОРка" / Фото: vk.com/krepostnoy_teatr

В Барнауле 30 мая пройдет фестиваль авторской музыки "РАЗБОРка". Главная цель мероприятия — помочь начинающим и малоизвестным музыкантам реализовать себя в направлении авторской песни и выйти на широкую аудиторию. Кроме того, победители получат призы.

«"РАЗБОРка" — это способ громко, во весь голос, заявить о себе со сцены театра, по радио, в интернете, на стриминговых площадках. Это возможность для каждого талантливого человека показать свое творчество и получить обратную связь, как от зрителей, через приз зрительских симпатий, так и от профессионального жюри, в котором будут музыканты, дикторы радио, театралы, ведущие преподаватели», — отмечают организаторы конкурса.

Проект создан для тех, кто:

стремится реализовать себя в направлении авторской песни;

готов заявить о себе как об авторе-исполнителе посредством музыки и слова;

хочет познакомить со своим творчеством самую широкую аудиторию и найти своих поклонников;

нуждается в поддержке и в объективной оценке себя, в профессиональных рекомендациях, чтобы стать более интересным, известным и популярным;

просто хочет научиться справляться с волнением и попробует сделать уверенный шаг в сторону развития себя как артиста;

хочет выиграть дорогостоящие призы;

а также для тех, кому необходима помощь в продвижении и продюсировании.

По итогам разбора каждого выступления предусмотрены призы:

приз зрительских симпатий — сертификат от партнера MUZMAG22;

за второе место — сольный концерт в Крепостном театре;

за первое место — запись и сведение песни в "КреАрт Студия" с возможностью дальнейшей ротации на радио Heart FM.

Отдельно выберут финалиста, для которого команда видеостудии Dyshes Production снимет музыкальный клип, что станет важным шагом в развитии визуального образа артиста.

Как принять участие в конкурсе

Необходимо до 28 мая 2026 года заполнить анкету и отправить видеовизитку с исполнением своей песни. Важно, что на конкурс принимаются только авторские композиции (музыка и текст авторский). Не должно быть нецензурной лексики.

Кто может участвовать?

К участию приглашаются сольные исполнители, дуэты, трио и музыкальные группы, независимо от опыта и жанра.

Дата проведения фестиваля: 30 мая в 15:00. Место проведения: Крепостной театр (ул. Кирова, д. 51а). Вход для зрителей: 500 рублей. Телефон для контактов: +7-902-140-80-30, Юлия Латкина.