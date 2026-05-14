Победителю — собственный клип! Конкурс авторской музыки "РАЗБОРка" пройдет в Барнауле
Среди других призов — сертификат от музыкального магазина, сольный концерт, а также помощь в записи и сведении песни с возможностью дальнейшей ротации на радио
14 мая 2026, 17:10, ИА Амител
В Барнауле 30 мая пройдет фестиваль авторской музыки "РАЗБОРка". Главная цель мероприятия — помочь начинающим и малоизвестным музыкантам реализовать себя в направлении авторской песни и выйти на широкую аудиторию. Кроме того, победители получат призы.
«"РАЗБОРка" — это способ громко, во весь голос, заявить о себе со сцены театра, по радио, в интернете, на стриминговых площадках. Это возможность для каждого талантливого человека показать свое творчество и получить обратную связь, как от зрителей, через приз зрительских симпатий, так и от профессионального жюри, в котором будут музыканты, дикторы радио, театралы, ведущие преподаватели», — отмечают организаторы конкурса.
Проект создан для тех, кто:
- стремится реализовать себя в направлении авторской песни;
- готов заявить о себе как об авторе-исполнителе посредством музыки и слова;
- хочет познакомить со своим творчеством самую широкую аудиторию и найти своих поклонников;
- нуждается в поддержке и в объективной оценке себя, в профессиональных рекомендациях, чтобы стать более интересным, известным и популярным;
- просто хочет научиться справляться с волнением и попробует сделать уверенный шаг в сторону развития себя как артиста;
- хочет выиграть дорогостоящие призы;
- а также для тех, кому необходима помощь в продвижении и продюсировании.
По итогам разбора каждого выступления предусмотрены призы:
- приз зрительских симпатий — сертификат от партнера MUZMAG22;
- за второе место — сольный концерт в Крепостном театре;
- за первое место — запись и сведение песни в "КреАрт Студия" с возможностью дальнейшей ротации на радио Heart FM.
Отдельно выберут финалиста, для которого команда видеостудии Dyshes Production снимет музыкальный клип, что станет важным шагом в развитии визуального образа артиста.
Как принять участие в конкурсе
Необходимо до 28 мая 2026 года заполнить анкету и отправить видеовизитку с исполнением своей песни. Важно, что на конкурс принимаются только авторские композиции (музыка и текст авторский). Не должно быть нецензурной лексики.
Кто может участвовать?
К участию приглашаются сольные исполнители, дуэты, трио и музыкальные группы, независимо от опыта и жанра.
Дата проведения фестиваля: 30 мая в 15:00. Место проведения: Крепостной театр (ул. Кирова, д. 51а). Вход для зрителей: 500 рублей. Телефон для контактов: +7-902-140-80-30, Юлия Латкина.
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