По словам орнитолога Алексея Эбеля, из Алтайского края не улетело ещё много птиц, которые обычно мигрируют

03 декабря 2024, 08:14, Антон Дегтярев

Цапля зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinskiy / amic.ru

В конце ноября издание Mash Siberia опубликовало новость о белой цапле из Рубцовска, которая все еще не улетела на юг. Ее уже несколько раз видели местные жители у реки Алей. Издание писало, что краевое Минприроды попыталось поймать птицу, но пока не смогло этого сделать. Amic.ru спросил у алтайского орнитолога Алексея Эбеля, почему цапля не полетела на юг и что будет с пернатым, если его все-таки поймают.

"Случай не исключительный"

По словам Алексея Эбеля, в Алтайском крае замечена не одна, а даже две белые цапли, которые так и не улетели на юг. Кроме них, есть серые цапли и другие птицы, обычные покидающие Сибирь вместе со стаей, но в этот раз оставшиеся в Алтайском крае.

"Много птиц пока не улетело, потому что зима пока теплая и есть много не замерзших водоемов, где птицы могут кормиться. Рядом с Рубцовском есть и серые цапли, и большие бакланы, которые обычно не зимуют, а улетают. Они находят незамерзающие водоемы и могут выживать на них хоть всю зиму. Поэтому случай не исключительный. Из-за теплой погоды число остающихся птиц растет. Все больше грачей, зябликов и галок на зимовку остается. Зяблики за счет кормушек выживают. Одиночные скворцы тоже пытаются зимовать. То есть большой список видов, которые в норме в Сибири не должны зимовать, но они это делают. Это не массовое явление, но такие "моржи" у нас появляются", – объяснил он.

По словам орнитолога, случаи зимовки белых цапель описаны еще не были, а вот серые цапли в Алтайском крае уже перезимовали. При этом многие эпизоды зимовки цапель просто остались незамеченными, так как люди в местах их обитания могут не появиться.

Цапля зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinskiy

Почему цапля осталась?

То, что цапля остается в Сибири, – это нормально, считает Алексей Эбель. В данном случае птица, вероятно, не хочет далеко лететь, тратить силу и энергию, рисковать. У нее есть корм, и поэтому особь остается. Хотя могут быть и другие причины такой задержки – например, птица может быть ранена или больна, тогда она ослаблена и лететь не может, объяснил Эбель.

"Тут нужно смотреть каждый конкретный случай. Это может быть рана или болезнь. Может быть, она просто отстала от стаи. Бывает, молодые просто не знают, куда лететь, навигатора в голове у них нет. Но мы знаем случаи, когда птицам удалось зимовать и они были вполне себе здоровыми. Они не улетели не потому, что им что-то мешало, а потому, что они решили перетерпеть", – отметил он.

Цапля зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinskiy

Что будет с цаплей, если ее поймают?

Если специалисты алтайского Минприроды поймают цаплю, ее сначала осмотрит ветеринар. Если животное больно, его вылечат, чтобы оно смогло жить в дикой природе, потом подождут хорошей погоды и отпустят. Так как белая цапля занесена в Красную книгу Алтайского края, Минприроды должно о ней позаботиться, отметил Алексей Эбель. Правда, поймать такую птицу очень сложно, да и это не всегда нужно делать, подчеркнул он.

"Поймать здоровую птицу, если она летает, дело непростое. Можно прикладывать очень много сил и в конце концов ее искалечить или спугнуть с того места, где есть корм. Она перелетит на то место, где корма нет, и от голода потом просто погибнет. Вопрос спорный, нужно ли это делать. Если птица находится в критической ситуации, она ранена, повреждена, ослаблена, не может уже летать, тогда сам Бог велел, как говорится. Если птица чувствует себя здоровой, вполне себе летает, зачем ее просто отлавливать?" – отметил эксперт.

Конечно, специалисты могут и подождать, когда птица ослабнет, отметил он. Но это зависит от погоды и состояния животного, о котором сейчас никто ничего не знает, сказал Алексей Эбель.